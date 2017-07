11 payasos diabólicos de película

El terror a los payasos (coulrofobia) es una fobia más común de lo que parece pero ¿qué es lo que tienen estos artistas del circo con ganas de hacernos reír y que tanto miedo nos dan? Aunque haya un sinfín de motivos, la mayoría de los psicólogos se han puesto de acuerdo en que es completamente “normal” ver a los payasos como entidades que debemos evitar a toda costa ya que, según Paul Salkovskis del Centro de Trastornos de Ansiedad y Traumas del Hospital de Maudsley, “es habitual que cause temor aquello que es diferente de algún modo, que resulta desconocido e inquietante”. Como consecuencia, muchos cineastas han explotado nuestros temores utilizando todo tipo de trajes coloridos, desproporcionados rasgos faciales y narices rojas de esponja como el ingrediente perfecto para alimentar nuestras pesadillas.

Con motivo del próximo estreno de una nueva versión de IT en mano del director Andrés Muschietti (MAMA), nos parecía el momento idóneo para activar una de las fobias más comunes, tanto entre niños como mayores, con esta lista de 11 películas de payasos diabólicos; cada una abordando ese subgénero clásico del terror desde su propia perspectiva.

LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES (2003) / LOS RENEGADOS DEL DIABLO (2005)

Dado que sus conciertos siempre han tenido ese aspecto carnavalesco no era de extrañar que el debut largometraje de Rob Zombie como director contará con uno de los payasos más horripilantes en la historia del cine. Aunque el personaje de Capitán Spaulding (Sid Haig)sirve más como el narrador en LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES, luego sale a la luz que él es el patriarca del clan “Firefly” en LOS RENEGADOS DEL DIABLO. Inmediatamente reconocible por su barba mugrienta, dientes podridos y trajes patrióticos, el Capitán Spaulding es quizás el payaso que más se acerca al podio del payaso más malvado después de Pennywise.

SLASHERS (2001)

Rodada en formato de un reality show japonés, SLASHERS enfrenta a seis concursantes contra tres asesinos en serie disfrazados donde el objetivo del juego es escapar ileso de un enorme laberinto lleno de obstáculos mortíferos. El último participante vivo gana el premio gordo de un millón de dólares. Sencillo ¿verdad?

Aunque, lamentablemente, muy perjudicada por su presupuesto muy reducido, SLASHERS presenta un comentario social muy potente sobre el fenómeno de reality show que estamos experimentando, que lo convierte en una experiencia ineludible.

31 (2016)

Más de una década después de presentarnos a su Capitán Spaulding, el año pasado Rob Zombie desató otros seis payasos psicóticos en 31: Doom Head, Psycho Head, Sick Head, Schizo-Head, Death Head y Sex Head. Tirando cualquier sutileza por la ventana, Rob Zombie polarizó al público una vez más con esta película que, con un concepto no muy alejado de SLASHERS, sigue a unos trabajadores del carnaval, quienes se ven obligados a jugar a un juego mortal de pilla pilla con una pandilla de payasos locos. ¿La única regla? Sobrevivir.

EL QUE RECIBE EL BOFETÓN (1924)

Lon Chaney, el legendario “Hombre de mil caras” de Hollywood, protagonizó varias películas como un artista del circo durante su larga trayectoria, pero ninguna fue tan perturbadora como el payaso masoquista que retrató en la película muda EL QUE RECIBE EL BOFETÓN. Jugando el papel de un científico desacreditado, quien huye avergonzado y se refugia en un circo, donde se hace famoso como el payaso “que recibe las bofetadas,” Chaney se entrega tanto para interpretar ese espíritu perdido con tanta autenticidad que hace que la película sea una que no podemos dejar escapar.

LA VÍSPERA DE HALLOWEEN (2013)

Con un reparto de lujo, incluyendo Ashley C. Williams (THE HUMAN CENTIPEDE), Danielle Harris (HATCHET 2 y 3), Katie Maguire (TERRIFIER) y Tiffany Shepis (SCARECROW), el primer largometraje dirigido y escrito por Damien Leone, LA VÍSPERA DE HALLOWEEN, sigue la estela de las antologías de “segmentos” ambientados en Halloween como “TRUCO O TRATO” o “CUENTOS DE HALLOWEEN.

Mientras cuida de dos niños la noche de Halloween, Sarah encuentra un viejo VHS sin etiquetar en la bolsa de truco o trato de los niños. La cinta contiene tres cortometrajes de terror que tienen como protagonista al mismo payaso asesino. El realismo de las historias impacta a Sarah y a medida que avanza la noche, la delgada línea que separa la realidad y la ficción se entrelaza peligrosamente.

THE HOUSES OCTOBER BUILT (2014)

En THE HOUSES OCTOBER BUILT, un equipo de entusiastas emprenden un viaje, dispuestos a documentar gráficamente las más terroríficas atracciones de Halloween que se pueden encontrar en Estados Unidos. Uno de sus primeros destinos es una casa regentada por payasos. La actitud irrespetuosa de los reporteros no cae nada bien entre sus anfitriones, iniciando un conflicto que desencadena una angustiosa persecución. Aquí tenemos la película de esta lista con el mayor número de payasos malvados con una diferencia abismal. El más escalofriante de todos ellos es una payasa melancólica y desconcertante que parece seguir al equipo, vayan donde vayan: Una bella y aterradora payasa llamada Porcelain (Chloë Crampton).

Si no has visto esta película hay que solucionarlo rápido porque RLJE Films ha adquirido los derechos de THE HOUSES OCTOBER BUILT 2 para EEUU y está previsto estrenarla en cines y VOD en septiembre de este año.

KILLER KLOWNS (PAYASOS ASESINOS) (1988)

Ninguna lista de películas de payasos inquietantes está completa sin mencionar esta locura maestra. Creado por los hermanos Chiodo – bien conocidos por ser el equipo detrás de unas bolas peludas con ni sé cuantos conjuntos de dientes, mejor conocidos como CRITTERS – estos payasos/alienígenas mortales de los extremos más alejados del espacio llegan en una nave espacial en forma de carpa de circo, armados con pistolas de palomitas y unos capullos de algodón para almacenar un sinfín de cadáveres ensangrentados.

KILLER KLOWNS tiene todo lo que puedes pedir y más de un B-Movie, y la locura extrema que padecen los antagonistas les hacen payasos aún más aterradores.

XTRO (1982)

Y seguimos con otra de las películas mas extrañas de los años 80, XTRO de Harry Bromley Davenport que cuenta la historia de un joven que desarrolla poderes sobrenaturales cuando su padre vuelve después de haber sido secuestrado por Los alienígenas. Sus nuevos poderes se manifiestan en forma de un payaso enano que impregna a un au pair insertando huevos extraterrestres en su cuerpo escondido dentro de un capullo. Nada tiene sentido así que átate el cinturón y disfruta del viaje!

CLOWN (2015)

Originalmente un falso trailer, el director Jon Watts incluyó el nombre de Eli Roth con la esperanza de tener más público en YouTube. Por mucha casualidad, Roth lo vio y le llamo a Watts para decirle que le había gustado tanto el tráiler, que quería producir el largometraje.

CLOWN cuenta la historia de un padre desesperado que se pone un traje de payaso maldito para el cumpleaños de su hijo y se transforma lentamente en un monstruo demoníaco de circo. Mientras que esta nueva y sangrienta visión del payaso asesino sirvió de trampolín a Hollywood para Jon Watts – su última película, SPIDER-MAN: HOMECOMING está disfrutando de buenas críticas casi sin excepción en cines ahora – esperamos que no se haya olvidado de una promesa que hizo cuando se estrenó CLOWN en su día: que le encantaría convertirla en una saga. Incluso llegó a decir que le encantaría ver a Samuel L. Jackson vestido con el traje maldito.

IT (1990)

La novela “It” de Stephen King se convirtió en un bestseller instantáneo cuando se publicó en 1986, pero no fue hasta que Tim Curry aceptó dar vida al payaso diabólico cuando Pennywise se convirtió en uno de los más temidos iconos del terror. Originalmente, una miniserie televisiva de dos episodios, IT sin duda alguna es la culpable de una de las olas de terrores nocturnos más grandes en la historia cuando se emitió en la ABC en 1990. Y aunque el tiempo no ha sido muy amable con la miniserie, tenemos mucho que agradecer a esta producción por el próximo remake que ha dejado hasta a Stephen King con la boca abierta. Incluso el hijo de King, también autor, Joe Hill, ha insinuado que es una de las 5 películas más terroríficas de todos los tiempos. Menos mal que no queda casi nada para poder flotar allí abajo con Pennywise y el club de los Perdedores cuando la nueva adaptación de IT llegue a los cines en septiembre.

Si tu también eres seguidor de las películas de payasos diabólicos, no puedes perderte el ciclo “¡Peligro, payaso!“ que te traemos en Septiembre.