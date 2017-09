4 alucinantes casos de ‘Línea Mortal’ en la vida real

Muchas veces igual te habrás preguntado cosas como, “¿Quiénes somos realmente?“, “¿Hay algo que nos espera después de la muerte?” o “¿A dónde van nuestros familiares y amigos cuando mueren?”

Un fenómeno que muchas veces parece indicar que en efecto si que hay algo más allá es el conocido como E.C.M. (Experiencias cercanas a la muerte). Dependiendo de lo escéptico y también de lo “creyente” que seas con la ciencia, las revelaciones contadas por personas que han sobrevivido a la muerte clínica asustarán o iluminarán tu alma.

Ya se trate del cristianismo, el hinduismo o el budismo, la vida después de la muerte ha sido experimentada por muchísimas personas. Y, si nos fijamos en la mayoría de las religiones, encontramos opiniones muy dispares sobre la vida del más allá y la reencarnación. La ciencia muchas veces pone en entredicho la legitimidad de los testimonios de personas quienes afirman haber experimentado la vida después de la muerte, pero hay algunos casos que hasta los médicos e investigadores sólo pueden explicar cómo milagros.

Con motivo del inminente estreno de ENGANCHADOS A LA MUERTE (el remake de LÍNEA MORTAL) en cines este noviembre, hemos recopilado una lista de testimonios proporcionados por personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte que revelan algunos detalles muy impactantes sobre lo que nos puede pasar después de estirar la pata.

GEORGE RODONAIA

George Rodonaia sufrió uno de los casos más extendidos de una experiencia cercana a la muerte jamás registrado. Fue declarado muerto en 1976 después de ser atropellado por un coche. Su cuerpo fue llevado a un depósito de cadáveres donde le dejaron durante tres días. Cuando los médicos estaban a punto de realizarle una autopsia, volvió a la vida para sorpresa de todos. Después de lo sucedido, compartió su experiencia, revelando que se había encontrado en un “reino de tinieblas” antes de ser llevado hacia una luz brillante.

Según Rodonaia, también se encontró con su familia e incluso se comunicó con el recién nacido de su vecino. Curiosamente sólo pudo comunicarse con el bebé y no con los adultos.

Después de reunión con la muerte, a pesar de haber sido un ateo antes del incidente, se dedicó al estudio de la espiritualidad y se convirtió en un sacerdote ordenado en la Iglesia Ortodoxa Oriental.

MARY C. NEAL

Esta respetada cirujana ortopédica de Wyoming, experimentó una experiencia cercana a la muerte al sufrir un accidente de kayak en Chile. Durante su viaje su embarcación se precipitó por una cascada y terminó atrapada bajo el agua con ella completamente sumergida. Neal informó que fue llevada a un lugar celestial donde se encontraba rodeada de espíritus, ángeles y personas, pero que a la vez todavía veía el río donde sus amigos estaban tratando de salvar su vida.

Según relata, su viaje espiritual consistió en ser guiada hacia algún tipo de edificio con forma de cúpula donde se encontró cara a cara con Dios quien le reveló cierta información reveladora sobre la vida. Le dijo que todavía no le tocaba morir ya que tenía muchas cosas por hacer pero le dio la noticia impactante de que su hijo, Willie, iba a morir – sin decirle ni cuándo, dónde o cómo .Todo esto sucedió cuando su hijo tenía 9 años y Willie se murió cuando le pilló un coche en 2009 a la edad de 19 años.

Neal decidió escribir un libro sobre sus experiencias y fue publicado en mayo de 2012 bajo el titulo “Mi viaje de ida y vuelta al cielo“.

MICKEY ROBINSON

El experto paracaidista Mickey Robinson es otro afortunado que experimentó una experiencia cercana a la muerte y, literalmente, regresó del cielo cuando se estrelló su avión. Apenas sobrevivió, y tenía quemaduras de tercer grado sobre tres cuartas partes de su cuerpo, una lesión cerebral y se quedó ciego en un ojo. Durante el tiempo en que perdía y recuperaba la conciencia y estaba cerca de la muerte, se salió de su destrozado cuerpo.

Robinson describe su experiencia como si se tratara de un viaje al futuro. Se vio a sí mismo y a mucha gente por su alrededor haciendo todo tipo de cosas. Dice que hasta quería intentar no hacer ciertas cosas, pero sólo veía los sucesos como un espectador y no tenía control sobre sus acciones “futuras”. Después de su viaje al futuro, Robinson recuperó la conciencia y volvió a su cuerpo de nuevo.

Después de una serie de operaciones y tratamientos, Robinson recuperó la capacidad de andar, correr, ver con los dos ojos y, lo más importante, una vida normal con su familia.

VERONIKA-ULRIKE BARTHEL

Todas las experiencias cercanas a la muerte no son tan paradisíacas, como es el caso de Veronika Barthel. Después de ser golpeada por un rayo mientras conducía su coche un día en el año 1981, fue trasladada a un auténtico infierno, entre unos demonios que le escoltaban hacia una enorme sala de espera.

“Las criaturas que vi allí eran mucho más aterradoras que cualquier cosa de una película de terror. Hoy sé que eran demonios. Avanzaban como soldados pero entre ellos había gente gritando y llorando de dolor. Casi no podía respirar allí abajo, dado el asqueroso olor del lugar. Vi un lago, que parecía la parte interior de un volcán, donde la gente estaba maldiciendo por los dolores que estaba sufriendo. Los soldados empujaban a la gente hacia una cueva donde no había escapatoria y donde más demonios les arrojaban lanzas provocándoles gritos desesperados de dolor. Yo misma experimenté éste tormento y en toda mi vida no he sentido un dolor parecido. Había víboras, unas sobre otras, arremolinándose alrededor y asustando a las personas. Con sólo pensarlo se me revuelve el estómago”.

Después de su experiencia, Veronika recobró el conocimiento, para darse cuenta que sus manos estaban quemadas y pegadas al volante del coche…

¿Conoces algún otro caso? Cuéntanoslo en Facebook y le daremos cobertura en el blog.