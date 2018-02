4 de los mejores trailers falsos de los últimos años

“La mejor película que jamás verás nunca se hará. Solo existirá en tu mente “. (James Cameron)

Esa anécdota “falsa” de Cameron señala algo muy verdadero a los trailers: un trailer sublime te puede prometer el mundo, creando un hype y unas ganas tremendas de ver la película que se está promocionando pero muchas veces el trailer supera el producto final con creces. Si bien no hay tiempo para contar grandes historias, desarrollar personajes o tener grandes interpretaciones, hay tiempo de sobra para el espectáculo, la acción y muchas sorpresas y risas. Ahora, con motivo de que DARK está celebrando la primera edición de DARKFEST, el festival online de falsos tráilers de terror, hoy te queremos presentar 4 de los mejores trailers falsos que hemos visto durante los últimos años. ¡Y ojo! Hasta algunos han acabado lanzando sus autores a Hollywood…

CLOWN

El cineasta Jon Watts sabe muy bien lo que hace falta hacer para captar la atención de Hollywood. Cuando se encontraba entre los últimos aspirantes para llevar SPIDER-MAN HOMECOMING, se tatuó el alter-ego de Peter Parker en el pecho. Y todos ya sabemos como resultó esa estrategia.

Pues en 2010, el director subió un tráiler falso a YouTube debajo el nombre de Clown, sobre un padre poseído por el disfraz de un payaso demoníaco. Hasta incluyó un detalle más falso que un billete del Monopoly: el trailer declaró que la película había sido dirigida por el Maestro de Terror, Eli Roth. Pero, aunque Roth no tuvo nada que ver con el trailer, le llegó la noticia de que existía tal trailer y cuando lo vió se quedo tan asombrado que quería convertirlo en una realidad.

“Recuerdo que mi teléfono no dejaba de sonar y me entraban ni sé la cantidad de emails en Halloween del 2010 cuando la gente decía que mi nueva película tenía una pinta increíble”, recuerda Roth. “No tenía idea de qué estaban hablando pero lo vi en YouTube y me parecía brillante“, continúa. “Así que llamé a Jon para decirle cuánto me había gustado lo que había montado, y él me contestó: ‘Gracias por no presentarme una demanda’. Yo le dije: ‘Esto es Hollywood; sólo nos presentamos demandas entre nosotros una vez que la película llega a ser un éxito”.

Y lo demás ya es historia ya que Roth no tardó en ayudar a Watts a desarrollar el largometraje de CLOWN con Dimension Films.

2016

Admitámoslo, 2016 fue una verdadera tragedia en muchísimos sentidos de la palabra. Un año lleno de acontecimientos terroríficos con la muerte de celebridades muy queridas en la cultura popular y decisiones políticas y económicas como el Brexit o el triunfo de los republicanos en Estados Unidos fue la inspiración para la producción de un trailer falso rebosando de un humor de lo más negro.

De la mano de un grupo de comicios llamado Friend Dog Studios, el tráiler de ‘2016: The Movie’ relata como un grupo de jóvenes deben hacer frente a todo lo que ha ocurrido durante uno de los peores años de la historia. ¿Y qué mejor manera de hacer frente a las desgracias que riéndonos de ellas?

DON’T (NO LO HAGAS)

Incluido como un trailer en GRINDHOUSE (21007) e inspirado en el cine de terror británico de los años 70, estos 90 segundos creados por un cineasta muy querido por estas partes, Edgar Wright, fueron quizás los momentos más divertidos de toda la película. Tocando casi todos los temas de género imaginables (desde los zombies hasta niños demoníacos), Wright nos regaló un vistazo agridulce a una película de Hammer que, lamentablemente, nunca verá la luz del día.

IT: Edición McDonald’s

Los autoproclamados “aspirantes a ser cineastas” Danny y Michael Philippou rodaron una parodia de la película de terror más taquillera de la historia, IT, pero reemplazando a Pennywise con un payaso más perturbador aún: ¡Ronald McDonald! Lo mejor de todo es que en vez de usar trozos de la película de Andy Muschietti, grabaron un trailer falso desde cero que logra hacernos reír y perturbarnos a la vez. Nunca una tarea sencilla. “We’re Lovin’ IT.”

Desde ya hasta el 5 de abril, se podrán presentar los falsos tráilers en el microsite http://fest.darktv.es/. ¿A qué esperas? ¡Atrévete!