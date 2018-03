5 de las películas de terror de culto más descabelladas de los años 80

Muchas son las películas de terror de los 80 que han cautivado y asustado al público a lo largo de los años. Pero también hay una amplia selección de cintas de terror de esa época dorada que son tan descabelladas y tan oscuras que, en nuestra humilde opinión, son algunas de las mejores películas de terror que se han hecho, pero que por desgracia pasaron desapercibidas mientras Freddy Krueger y Jason Voorhees gozaron de todo el protagonismo.

Sin más preámbulos, presentamos 5 de las películas de terror menos apreciadas de la época, llenas de encanto, vulgaridades y muchos sustos que seguramente serán del agrado de cualquier fan del género.

LA MASACRE DEL MICROONDAS (1983)

¿De qué se trata?

Donald es un trabajador de la construcción desesperado porque a su esposa le ha dado por hacer comida para gourmets, con lo cual no sacia su voraz apetito. Durante una discusión, Donald la golpea y la mata. Pero sigue teniendo hambre, así que aprovecha las cualidades un nuevo invento: el microondas. En él cocinará los platos más insospechados.

¿Por qué deberías verla?

La Masacre de Microondas no es necesariamente una “buena” película, pero esa combinación de ridiculez absoluta (e intencional) con unos efectos especiales de lo más sangrientos y absurdos, la convierte en el perfecto “Midnight Movie”. También seguramente reconocerás la voz del asesino: el actor que lo interpreta, Jackie Vernon, puso la voz del muñeco de nieve Frosty en 1969. ¿Y a quién no le gustaría ver Frosty convertido en un caníbal sediento de sangre humana?

GHOULIES (1984)

¿De qué se trata?

Antes de que los Ghoulies fueran a la universidad, no eran más que pequeños monstruos, nadando en los váteres de las casas. Después de heredar una fabulosa y desvencijada mansión, Jonathan Graves y su prometida Rebecca deciden invitar a todos sus amigos a una suntuosa fiesta de inauguración. Entonces deciden dar la cara los Ghoulies….

¿Por qué deberías verla?

Sí. Ya sé. Es otra película de pequeños monstruos del montón, pero esta vez, no pretendía ser más que eso y por esa razón seguimos recordándonos de esos bicharracos del váter más de tres décadas después. Si bien no era una parodia propiamente dicha en su momento, en retrospectiva, ahora sí que lo parece. Es uno de nuestros placeres prohibidos que nunca nos cansamos de ver y no fue ninguna sorpresa que el éxito de esta barata producción de Serie B en el mercado de vídeo llevó a sus responsables a realizar tres secuelas.

STREET TRASH: VIOLENCIA EN MANHATTAN (1987)

¿De qué se trata?

La premisa es una de las historias más sencillas jamás adaptadas a una película que sigue a un grupo de vagabundos, que vive en las calles de Nueva York, sobreviviendo de robos y pequeños delitos. Un buen día un tendero local descubre una caja en su bodega con una nueva bebida ‘Víbora’, la cual vende a un bajo precio a los vagabundos. El grupo de indigentes compra la bebida. Pero cuando la beben se derriten inmediatamente, convirtiéndose en una papilla pegajosa.

¿Por qué deberías verla?

Esta comedia de terror es una de las cintas más imprescindibles de los años 80 por lo escandalosa que es, su humor escatológico y unos efectos especiales excepcionalmente repugnantes (en el mejor sentido posible). Cabe destacar que STREET TRASH fue dirigida por Jim Muro, quien llegó a trabajar con los más grandes en Hollywood, trabajando como operador de cámara en cintas tan icónicas como ABYSS, TERMINATOR 2 y TITANIC de James Cameron, CASINO de Martin Scorsese y HEAT de Michael Mann.

En 2005, Synapse Films comercializó una versión completamente nueva, digitalmente remasterizada de la película; una versión que tienes que conseguir como si tu vídeo dependiera de ello.

LOS PAYASOS DEL ESPACIO EXTERIOR (1988)

¿De qué se trata?

Deb y Mike ven caer un meteorito en el bosque. Cuando se acercan a investigar descubren que se trata de una carpa de circo llena de payasos asesinos. Después de huir de ellos por los pelos, acuden a la comisaría donde chocan con la incredulidad de Kirk, un viejo policía antipático. Sin embargo, ante su insistencia, consiguen la ayuda de Dave, un amigo de la infancia de Deb, que les ayuda en este surrealista caso. Mientras, la población sufre los hilarantes ataques de los payasos.

¿Por qué deberías verla?

Si eres todo un fan de las películas de terror “cursis”, seguramente habrás visto o al menos habrás oído a alguien hablar de esta película. LOS PAYASOS DEL ESPACIO EXTERIOR no se toma en serio, pero aun así logró darnos pesadillas cuando se estrenó, sobre todo esas escenas de las víctimas envueltas en algodón de azúcar, por muy absurdo que esto pueda sonar. Junto con Pennywise, esa pandilla de payasos arruinó muchas infancias. Sin duda una de las películas de terror más tontas (pero más entretenidas) de los 80.

SOCIETY (1989)

¿De qué se trata?

Bill Whitney vive con sus padres y su hermana Jenny en una lujosa mansión de Beverly Hills. Su existencia, a primera vista, parece de ensueño para cualquier chico de su edad. Es el primero de la clase, el mejor deportista y su novia es hermosa. Pero su idílico mundo se vendrá abajo al descubrir que pertenece a una familia de seres no humanos, que practican los más terribles sacrificios.

¿Por qué deberías verla?

El debut como director de Brian Yuzna explora los peligros del consumismo y la conformidad, utilizando efectos prácticos repugnantes y absurdos y body-horror (en la tradición de David Cronenberg y George A. Romero) para integrar unas declaraciones subyacentes sobre los problemas sociológicos en los Estados Unidos en esa época. Hoy en día, SOCIETY tiene un estado de culto envidiable, pero aún así es bastante difícil de encontrar, pero estáis de suerte ya que se puede disfrutar de la cinta con nosotros en DARK.