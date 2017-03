El 19 de marzo se celebra el Día del Padre, y es verdad que no hay mayor alegría que tener hijos, ver sus primeros pasos, escuchar la primera palabra… en fin, ¡verlos crecer! Pero nadie nos habla de la pesadilla que pueden llegar a ser en algunos momentos… en DARK te mostramos 5 momentos en que ser padre puede ser un auténtico terror.

¿Preparados para conocer los 5 terroríficos momentos de la paternidad? ¡Comenzamos!

1. Cuando tu mujer decide enloquecer… ¡todavía embarazada!

Ese momento de alegría en el que tu mujer descubre que está embarazada. Empiezan a preparar la llegada del bebé, la habitación, los muebles, muchas veces incluso se mudan de casa. Igual que Luke en The House on the Pine Street, que ha encontrado la casa perfecta pero… Jennifer, su mujer, no se siente del todo cómoda y no tarda en experimentar una serie de fenómenos extraños. ¡Uuufff! los cambios hormonales…

2. A la hora de elegir una niñera…

El bebe ha nacido y aunque lo que te apetezca sea quedarte en casa cuidando de esta preciosidad, hay que volver al trabajo. ¿Te imaginas dejar tu bebé en la guardería o contratar a una niñera? Frank en La Niñera, puede darte algunos consejos…

3. ¡Aguantar los gustos de los adolescentes!

La adolescencia… no importa si eres padre, madre o abuelo, es una auténtica pesadilla. Pero además, tener no una, sino dos hijas adolescentes, como en Ginger Snaps, y además fascinadas por el terror, y que a menudo se hacen fotografías simulando escalofriantes escenas de un crimen, ¡es para llorar de desesperación!

4. Sobrevivir a la primera salida nocturna…

La primera salida nocturna, solos, es como el primer vuelo de un pajarito, ¿verdad? Ahí es cuando te vas dando cuenta de que están creciendo. Hay que intentar evitar ese miedo de que algo pueda pasarles, hay que evitar que alguna Tentación Diabólica os atormente. ¡Aguanta!

5. Cuando descubres que tus hijos tienen fetiches muy… ¡raros!

Aunque para tí siguen siendo los niños de siempre ya se van haciendo mayores. Terminan sus carreras, se independizan, pero luego… descubres que tienen fetiches muy raros. ¡Por ejemplo Martin se cree vampiro!

Venga, no te asustes… piensa que esto es lo peor que puede pasar. Ahora toca a disfrutar de tu día como un héroe. ¡Feliz Día del Padre!