5 películas del Festival de Cine de Terror de Molins De Rei que no te puedes perder

Otra cita ineludible para los aficionados al género de terror se acerca. Estamos hablando de la 36ª Festival de Cine de Terror de Molins De Rei que tendrá lugar entre los días 10 y 19 de noviembre. Si el año pasado el festival se volcó en el mundo de las mutaciones, este año su leitmotiv lleva por título “Haneke or the edge of horror“, con la clara intención de explorar los límites de un cine de terror que año tras año expande y re-formula las normas del género…

Como siempre, aquí en DARK queremos hacer que vuestras experiencias festivaleras sean lo más agradables y divertidas posibles, y por eso hemos recopilado nuestra lista de las 5 películas que no podéis perderos en la inminente edición del festival…

FRAMED

Este año, el Festival abre el telón con un plato fuerte: La Premiere Mundial de FRAMED, el primer largometraje del director Marc Martínez Jordán. Fusionando los componentes más clásicos del cine de terror con el irrefrenable auge de la revolución de las redes sociales, FRAMED apuesta por abrir nuestros ojos haciendo hincapié en el uso desmedido y sin filtro de la tecnología por parte de una sociedad cada vez más entregada al fenómeno de la viralidad.

Con un guión firmado por el propio Marc Martínez Jordán y por Jaume Cuspinera, la película es apadrinada por el director y productor, Marc Carreté, director de títulos como ASMODEXIA y AFTER THE LETHARGY.

DOWNRANGE

De la mano de uno de los cineastas más relevantes del cine contemporáneo japonés, Ryûhei Kitamura (VERSUS, EL VAGÓN DE LA MUERTE), DOWNRANGE nos advierte de los peligros de cambiar un neumático pinchado en medio de la nada.

Después de haber cambiado bastante de registro con su anterior trabajo, una adaptación en acción real de la clásica serie de manga “Lupin the 3rd”, Kitamura vuelve al terreno de terror plasmando su estilo singular para dar nueva vida a una premisa familiar que hemos visto en películas como EL REY DE LA MONTAÑA, FRANCOTIRADOR o WILDERNESS.

DOWNRANGE relata cómo seis estudiantes universitarios acaban atrapados en medio de ninguna parte tras haber pinchado misteriosamente un neumático de su coche. No tardarán en darse cuenta de que están siendo acosados por un francotirador que no descansará hasta acabar con la vida de cada uno de ellos…

CANNIBALS AND CARPET FITTERS

La siguiente propuesta significa el debut de James Bushe, quien se dio a conocer gracias a varios cortos, sobre todo su “fan film”: PREDATOR: DARK AGES; un cortometraje que llevó el mundo del DEPREDADOR a la época medieval con el firme propósito de mantenerse lo más fiel posible a la primera entrega de la saga.

Una adaptación de su cortometraje del mismo nombre, CANNIBALS AND CARPET FITTERS sigue a unos instaladores de moquetas que han sido contratados para un trabajo en una casa de campo en medio de ninguna parte. No tardan en descubrir que son víctimas de una trampa urdida por los Hannings, una familia de caníbales perversos. Los enmoquetadores se ven obligados a luchar por sus vidas antes de que llegue la hora de la cena. Pero, por desgracia, no son los típicos héroes…

MEATBALL MACHINE KODOKU

El reconocido director y mago de los efectos de maquillaje, Yoshihiro Nishimura (HELLDRIVER, TOKYO GORE POLICE) vuelve a la carga con la largamente esperada secuela de MEATBALL MACHINE, logrando llevar la locura y la visceralidad a niveles aún más conmocionantes… un reto nada fácil…

Recogiendo la antorcha de Yudai Yamaguchi, Nishimura y su co-escritor Sakichi Satô relatan cómo unos extraterrestres aíslan una ciudad japonesa para invadir a sus habitantes con parásitos que les provocan monstruosas mutaciones y les hacen enfrentarse unos a otros en crueles combates a muerte. Entre los atrapados se encuentra un cobrador de morosos al que hace poco han detectado una grave enfermedad.

Resumiendo, os podemos asegurar que estamos ante una locura que hay que ver para creer.

DAEMONRUNNER

Finalmente, pero no por eso menos importante, acabamos nuestra lista con el cortometraje DAEMONRUNNER, dirigido por Kiah Roache-Turner, autor de la divertidísima apuesta zombie WYRMWOOD: LA CARRETERA DE LOS MUERTOS, una de las grandes sorpresas del circuito festivalero fantástico en el año 2014.

Fusionando elementos de LOS CAZAFANTASMAS, EL EXORCISTA y MATRIX, Jack y Helen compran un cobertizo para el jardín pero deberían haber esperado al Black Friday para encontrar otro chollo ya que resulta ser que no se trata de un cobertizo normal. Y la única forma de devolver al demonio al infierno es un equipo de investigación de actividades paranormales…