5 películas “Midnighters” de SXSW 2018 que no te puedes perder

Está ya a la vuelta de la esquina la 25ª edición de Festival de Cine SXSW que, un año más, promete una parrilla de lo mejor del cine de género de nueva hornada más esperado para los fans desde el 9 hasta el 17 de Marzo de 2018. Aquí en Dark, tenemos una particular predilección por las películas que se proyectan en la sección Midnighters; que siempre promete una amplia gama de películas espeluznantes, divertidas, sexys, controvertidas y provocativas.

Prometiendo otra amplia gama de películas de género, incluyendo 6 estrenos mundiales, de la mano de cineastas establecidos y nuevas promesas, aquí en DARK hemos compilado una lista de las películas que creemos que no se pueden perder en la inminente edición del festival…

BLOOD FEST

El guionista/director Owen Egerton, responsable de la exitosa película FOLLOW, una perla del circuito festivalero de 2015, empieza una nueva gira por los festivales con la premisa perfecta para perturbar al público de SXSW y más allá…

Ambientada en un festival de cine de terror, el público pronto descubrirá que el organizador carismático detrás del evento tiene un plan de lo más macabro. Una serie de cadáveres empiezan a aparecer, tres quinceañeros con más conocimiento de las reglas del cine de terror que de la vida real unen fuerzas para escapar de cada una de las monstruosidades del festival y de su organizador.

UPGRADE

Nuestra siguiente elección viene de la mano de Leigh Whannell que, para los amantes del terror, es sinónimo de calidad casi garantizada.

Ambientada en un futuro no muy lejano en el que la tecnología controla casi todo, UPGRADE sigue a Grey Trace (Logan Marshall Green), un hombre cuadripléjico con fobia a la tecnología que tiene planes de vengar la muerte de su mujer. Trace es abordado por un multimillonario experto en tecnología quien le ofrece una cura experimental a su parálisis que consiste en una operación para instalar un implante digital en su cuello llamado STEM. La operación se realiza con éxito, pero Grey pronto descubrirá que el implante hace más que sólo ayudarlo a caminar ya que tiene voz y mente propia.

WHAT KEEPS YOU ALIVE

Después del éxito de IT STAINS THE SANDS RED, el escritor y director Colin Minihan vuelve con la actriz Brittany Allen (JIGSAW), esta vez acompañada por otra protagonista de la última entrega de la exitosa saga de SAW, Hannah Emily Anderson.

Aunque se conocen pocos detalles de la cinta, se sabe que se desarrollará entre montañas majestuosas donde el primer aniversario de una pareja de chicas acabará en una batalla entre las dos cuando unas verdades muy venenosas salen a la luz.

GHOST STORIES

Adaptada de la exitosa obra teatral del mismo nombre, Jeremy Dyson y Andy Nyman dirigen GHOST STORIES, una cinta protagonizada por el propio Nyman que encarna al Profesor Goodman, un psicólogo y un escéptico que se embarca en un viaje hacia lo terrorífico para intentar desmentir un archivo con detalles de tres casos inexplicables de apariciones.

Con un elenco de lujo con actores del calibre de Martin Freeman y Paul Whitehouse y aclamada por la crítica después de su pase por los Festivales Internacionales de Cine de Londres y Busan, GHOST STORIES promete ser uno de los grandes éxitos de terror del año.

HEREDITARY

Y no podríamos acabar nuestra lista sin incluir el salto al largometraje de Ari Aster, una cinta que está en boca de todos después de ser proclamada por la prensa como la película más terrorífica de Sundance 2018.

Cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, fallece, la familia de su hija comienza a descubrir crípticos y cada vez más terroríficos secretos sobre sus ancestros. Cuanto más descubren, más se encuentran intentando escapar del siniestro destino que parecen haber heredado.

Dada la envergadura mediática que está teniendo, todo apunta a que se trata de una de las mejores películas de terror que veremos este año.