5 películas paranormales que afirman que “No hay crimen sin castigo”

Robos, secuestros, extorsiones y una larga lista de etcéteras siempre han jugado un papel fundamental en la historia del cine. Y aunque todo puede parecer tan fácil en la gran pantalla, hacer que todo funcione como un reloj es todo menos sencillo; y menos si añadimos un elemento de terror sobrenatural al asunto.

La verdad es que ha habido pocos cineastas que se han atrevido a unir el mundo del crimen con el mundo paranormal pero existen y hay unas que realmente merecen la pena. Así que, sin más preámbulo, te presentamos en DARK nuestro TOP 5 de películas paranormales que afirman que no hay crimen sin castigo.

ABIERTO HASTA EL AMANECER (1999)

Cuatro años después de lograr hacerse un nombre con su debut como director, RESERVOIR DOGS, una de las mejores películas de atracos de todos los tiempos, Quentin Tarantino unió fuerzas con Robert Rodríguez para volver a abarcar el mismo terreno pero esta vez inyectando un elemento que nadie vió venir: el vampirismo.

Le película sigue a los hermanos Seth (George Clooney) y Richard Gecko (Tarantino) quienes acaban de protagonizar un sangriento atraco cerca de la frontera con México. Con el FBI y la policía de Texas pisándoles los talones se dirigen a un bar conocido como ‘La Teta Enroscada’, donde tendrán que esperar hasta el amanecer para encontrarse con Carlos, un narcotraficante con el que los Gecko hicieron un trato. Por desgracia para ellos, no contaban con que este bar fuera una guarida de vampiros y tendrán que hacer milagros para sobrevivir hasta que el sol haga su aparición.

Los excéntricos personajes son, sin duda, el punto fuerte de esta road movie que rinde un homenaje magistral al cine gore de serie B y, tal como fue el caso con RESERVOIR DOGS; el eje central de la cinta no se encuentra en el atraco, sino en descubrir dónde demonios han quedado con un contacto para ayudarles a huir de la justicia.

Rápidamente se convirtió en todo un clásico engendrando dos secuelas (en 1999 y 2000), un cómic y una serie de televisión.

LA BÓVEDA (2017)

Esta apasionante cinta de Dan Bush (LA SEÑAL, THE RECONSTRUCTION OF WILLIAM ZERO) con un elenco de lujo y sazonado con violencia sangrienta no podía faltar en nuestra lista.

Descrito como un híbrido entre TARDE DE PERROS y LA GUARIDA, LA BOVEDA sigue a dos hermanas (Taryn Manning y Francesca Eastwood) que se ven obligadas a robar un banco para salvar a su hermano, Michael (Scott Haze). Pero lo que parecía un atraco muy sencillo se acaba convirtiendo en un infierno cuando el gerente del banco (James Franco) lleva a los ladrones a la cámara acorazada del banco en el sótano, pero ese lugar esconde algo que ni las cámaras de seguridad pueden ver…

HELLION, EL ANGÉL CAIDO

El éxito de LA PROFECÍA abrió un ciclo de películas de “niños demoníacos” y después de un sinfín de historias sobre esta temática, director Stewart Hendler y guionista Christopher Borrelli crearon una visión de lo más fresca, introduciendo una serie de sucesos inexplicables y aterradores a lo que, a primera vista, parece una historia de un secuestro del montón.

Contando con un reparto sublime – Sarah Wayne Callies, Michael Rooker, Josh Holloway y Joel Edgerton – HELLION sigue a Max Harper, un criminal que decide secuestrar al hijo de una de las mujeres más ricas del estado. Su novia y un grupo de amigos le ayudan a ejecutar el plan y se refugian en un caserón abandonado mientras tratan de cobrar el rescate. Lo que pasa es que el niño que han secuestrado no es tan inocente como parecía…

GRITOS DE MUERTE (2004)

Dirigida por Alex Turner y escrito por Simon Barrett (TU ERES EL SIGUIENTE, THE GUEST), y con la presencia de actores del calibre de Henry Thomas y Michael Shannon, estamos ante una fantástica hibridación entre los westerns clásicos y el cine de terror que no dejará a nadie indiferente.

Ambientada en la Guerra Civil Americana, GRITOS DE MUERTE sigue a un grupo de criminales que se refugia en una casa abandonada, sin sospechar que está a punto de despertar la ira de las almas que llevan atrapadas entre esas paredes a raíz de unas atrocidades que ocurrieron dentro de la casa años atrás.

Relatando una historia de salvaje Oeste más salvaje que nunca, GRITOS DE MUERTE es una cinta que, por desgracia, voló muy por debajo del radar, pero que está pidiendo a gritos ser descubierta.

FROM A HOUSE ON WILLOW STREET (2016)

En último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos FROM A HOUSE ON WILLOW STREET de Alastair Orr (INDIGENOUS), una fusión de gore y violencia extrema con un diseño de criaturas garantizada de dejaros boquiabiertos.

Hazel (Sharni Vinson) enrola a un grupo de maleantes en un plan infalible para hacerse ricos de la noche a la mañana. Lo único que deben hacer es secuestrar a la hija de un millonario y esperar cómodamente el rescate. Lo que no podía prever la protagonista y sus esbirros es que la chica estaría poseída por un letal demonio.

Con algunos giros de guión imprevisibles, una actuación sobresaliente de Vinson y una atmósfera muy perturbadora, FROM A HOUSE ON WILLOW STREET no te dejará coger aire hasta los créditos finales.