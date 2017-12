5 películas de terror esenciales para principiantes

Seguramente todos tenéis algún amigo o parientes a quienes les encantaría poder gozar del cine de terror pero no se atreven ya que se asustan lo suficiente con cualquier cosa en la vida normal. O tal vez tú eres un amigo como este. Pues si es así, no te preocupes porque te hemos elaborado la lista perfecta para ayudarte a dar tus primeros pasos sin tener (demasiadas) pesadillas.

El siguiente surtido es una combinación perfecta de películas de terror entretenidas y divertidas pero algo menos intensas, sirviendo como guía de iniciación ideal para cualquier persona cuya resolución de año nuevo es explorar el mundo del cine de terror por primera vez…

NOSFERATU (1922)

Ya no hacen películas como antes y por ese motivo no hay mejor forma de comenzar nuestra lista con el clásico de los clásicos, NOSFERATU. Y si alguien te dice que NOSFERATU no da miedo es por que no tiene aprecio por el arte y los clásicos. Pero también hay que reconocer que cada vez es más difícil que se asuste un público moderno con las viejas películas mudas. Cosa que es una gran pena pero es así. Pero, si logras apreciar el arte del NOSFERATU original, puede resultar una gran primera experiencia de terror.

SCREAM (1996)

Scream es una excelente mezcla de terror y comedia, aunque indiscutiblemente dando mas prioridad al humor. Y no tienes por qué saber todos los trucos del cine de terror para reírte del humor “autoconsciente” del guión de Kevin Williamson. Si bien la primera escena icónica es algo intensa para principiantes, el resto de la película resultará ser unos 90 minutos entretenida y muy divertida, y con el calor añadido de que, gracias a Jamie Kennedy, aprenderás todas las reglas del cine de terror.

CREEPSHOW (1982)

No hay nada mejor que una película de antología para sumergirte en el mundo del terror. Es la mejor manera de probar el género sin comprometerse demasiado con una sola narrativa. Dirigido por George A. Romero y escrito por Stephen King, te podemos garantizar que esta colección de historietas de terror clásicas contiene alguno de los momentos de miedo más divertidos y memorables de la historia del cine. Con un reparto de lujo que incluye Ed Harris, Hal Holbrook, Leslie Nielsen y Ted Danson, esta serie de historias macabras que van desde un cadáver vengativo a un monstruo loco que anda suelto en un campus universitario, CREEPSHOW tiene de todo y aún más. Y si CREEPSHOW te deja con ganas de más, ¿por dónde seguimos? Tienes EL GATO INFERNAL (1990), TRUCO O TRATO: TERROR EN HALLOWEEN (2007) y por supuesto la igual de divertida secuela CREEPSHOW 2 (1987).

POLTERGEIST (1982)

Una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible. Es hora de pedir la ayuda de una buena médium. Esta película, que cualquier adolescente (y padre) de la generación de los años 80 recordará, sembró bastantes menos miedo que la maldición que la persiguió, con accidentes, muertes súbitas y demás episodios que ponen los pelos de punta. Sin embargo, la cinta en sí resulta ser de lo más amable, con escenas icónicas y sin una sola gota de sangre.

ROOM 237 (2012)

Y si realmente no te ves capaz de enfrentarte a cualquiera de las películas anteriores, esta última va a ser la mejor opción. Esta es una oportunidad para poder experimentar EL RESPLANDOR pero desde una distancia muy segura. ROOM 237 es un documental que invita a un grupo de fans de la legendaria película de Stanley Kubrick a explicar sus creencias personales sobre las teorías de la película; algunas vagamente factibles, otras soberanos disparates. En una época en que las teorías de los fans se han apoderado de Internet, ROOM 237 es una exploración fascinante de una de las películas más emblemáticas del terror. Un documental esencial para cualquier fan de EL RESPLANDOR sin duda, pero para los que nunca lo hayan visto sirve para daros una mirada a una obra maestra que te has estado perdiendo toda tu vida sin tener que verla de verdad… aunque esperamos que esta cinta te convenza a visitar el hotel Outlook…

¿Y vosotros? Si quisierais ayudar a alguien a entender y apreciar tu amor por el cine de terror, ¿qué películas recomendarías?