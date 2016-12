6 pasos para ser Ash de Ash vs Evil Dead

Tras la saga Evil dead (Posesión infernal en España), Ash vuelve a nuestras vidas con la serie Ash vs Evil Dead. El próximo lunes 28 de noviembre podrás ver la primera parte de la segunda temporada de Ash vs Evil Dead en DARK.

Ash ha pasado 30 años intentando llevar una vida normal evitando a los maléficos espíritus. Pero ha llegado la hora de hacerle frente a sus miedos, tanto internos como externos. Si quieres ser un gran luchador del mal como Mr. Williams, no te pierdas los 6 pasos para convertirte en Ash de Ash vs Evil Dead.

1. Tener una motosierra como mano derecha

Como todo el mundo sabe, Ash perdió la mano cuando se enfrentó por primera vez con las diabólicas criaturas del bosque. Desde entonces, tiene una mano postiza y su inseparable motosierra que le ayuda a lidiar contra los monstruos demoníacos que se le aparecen, y que intentan acabar con la Humanidad.

2. Poseer el libro Necronomicón

El Necronomicón es un libro en el que está escrito todo lo relacionado con la ley de los muertos. Ash, Pablo y Kelly lo utilizan para poder capturar y exterminar a las criaturas del mal.

3. Tener a mano una escopeta

Su otra arma favorita es la escopeta. Mientras que con la motosierra mata a los malvados espíritus que tiene más cerca, con la escopeta apunta y dispara a aquellos que están más alejados. Y qué más da lo que utilice para aniquilar, a Ash le queremos tal y cómo es.

4. Hacerte con un Delta 88

Tres décadas después, Ash sigue con su Oldsmobile Delta 88 de 1973, al que todavía le quedan algunos pagos para hacerse con él. Todo un símbolo de los 70 que utiliza tanto Ash como sus amigos para trasladarse en su viaje en busca de Evil Dead. Sin duda, el Delta 88 es uno de los principales requisitos para poder convertirse en el señor Williams.

5. Estar preparado para que te salpique mucha sangre

No serías un buen Ash Williams sino estuvieses listo para que te salpique sangre fresca o vísceras de todo tipo de criaturas demoníacas. Aunque las manchas de sangre son difíciles de quitar, a Ash le da igual con tal de acabar con los seres malignos.

6. Un poco de Rock and Roll

Como todo buen héroe, también tiene su propia banda sonora. Sin embargo, no sería el mismo si no escuchase algo de rock en su Delta 88. Si te gusta Ash vs Evid Dead disfruta de la banda sonora de la serie en la playlist que te hemos dejado a continuación.

Pero, para convertirse en un Ash Williams en condiciones, lo más importante es ser un gran seductor 😉

Recuerda que el próximo lunes 28 de noviembre podrás divertirte con las aventuras de Ash y su equipo en la primera parte de la T2 de Ash vs Evil Dead a partir de las 06:06:06 de la tarde en DARK.

