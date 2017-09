7 animales salvajes para no dormir

Compartimos este planeta con alrededor de 8,7 millones de especies asombrosas en la tierra, cada una de ellas única e irrepetible. Pero, a pesar de que fotos de animales de lo más monos desbordaron las redes sociales, según los expertos, aproximadamente un 10 por ciento de la población padece zoofobia (un miedo anormal de los animales). Da lo mismo que estos miedos provengan de leyendas urbanas o encuentros en la vida real; tener miedo de los animales salvajes que podrían causarnos daño físico es parte de nuestra naturaleza y se remonta a la prehistoria.

Dado nuestro compromiso con manteneros asustados al máximo, aquí en DARK, hemos explorado las selvas más profundas (vía la magia de internet) en busca de los animales más espeluznantes del planeta. Y lo que finalmente hemos encontrado ha resultado ser mucho peor de lo que podríamos haber imaginado.

QUIMERA DE NARIZ LARGA

Empezamos fuerte con este bicharraco de lo más feo. Se trata del pez exótico, la quimera de nariz larga que, por su cola parecida a un látigo y su larga nariz, son relacionados con tiburones y mantarrayas. Por suerte, estos peces son muy poco conocidos. Tan solo se ha registrado una vez un espécimen de este tipo en las aguas del estrecho de Hudson. Aún así, los científicos creen que es posible que haya muchos de ellos en las profundidades de entre 1.000 hasta 2.000 metros.

CANGREJO DE LOS COCOTEROS

Como diría Dutch (el personaje de Arnold Schwarzenegger en Depredador), “Es una auténtica belleza”. Y es que el cangrejo de los cocoteros tiene un cierto parecido con el depredador. También conocido como el cangrejo ladrón o ladrón de palmeras, se trata del invertebrado más grande del mundo y su hábitat natural se encuentra en las costas del Océano Pacífico. Su nombre proviene de su capacidad para romper los cocos con sus poderosas pinzas. También a veces gente los usan como perros guardianes para proteger los cocoteros y se venden en algunas partes del mundo, a saber por qué razón, como mascotas.

PEZ BORRÓN

Debido al aspecto llamativamente hinchado y melancólico que presenta nuestro siguiente invitado cuando se encuentra fuera del agua, el pez borrón ha pasado a convertirse en todo un fenómeno recurrente en internet. Viven en el fondo del océano, donde las presiones son muy altas. De hecho, su apariencia gelatinosa se debe al hecho de que es mayormente una masa gelatinosa con una densidad ligeramente menor a la del agua, lo que le permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. Este bicho es tan feo, tan feo, tan feo que hasta una vez fue votado como el animal más repugnante del mundo en una encuesta conducida por la “Sociedad de Preservación de Animales Feos”, con sede en Gran Bretaña, y el pez acabó siendo la mascota oficial del grupo.

TOPO DE NARIZ ESTRELLADA

Ahora te presentamos el animal con quizás la nariz más extraña en el reino animal. Sus fosas nasales están atravesadas por 22 rayas y sirven más como dedos ultra-sensibles que como una nariz. Los hocicos están revestidos con más de 25.000 minutos receptores sensoriales que ayudan al topo a navegar por su guarida subterránea. Aunque prácticamente ciego, su extraña nariz le convierte en un cazador letal y es el animal que come con más rapidez, con la capacidad de engullir un insecto o un gusano en un cuarto de segundo.

ISÓPODO GIGANTE

De nuevo nos topamos con otro doble del depredador que no sea Jean Claude Van Damme . Considerada una de las especies más antiguas del océano, este crustáceo carnívoro pasa la mayoría de sus días barriendo el fondo de las profundidades del océano donde no hay luz. Ahí, en las aguas más oscuras y turbias se alimenta de todos los restos de animales que caen desde la superficie. Aunque en ocasiones, si no tiene otro remedio, puede pasar de carroñero a depredador devorando pepinos de mar y algunas esponjas.

RATA TOPO DESNUDA

Sin pelo, ciega y dentuda, la rata topo desnuda, también conocida como farumfer, nativo de partes de África oriental notable por su estilo de vida eusocial, casi único entre los mamíferos, y por un conjunto altamente inusual de rasgos físicos, incluyendo una falta de sensación de dolor en su piel, y un metabolismo casi de un animal de sangre fría, es prácticamente indestructible. Puede vivir hasta 30 años (una edad muy larga para un roedor), tiene una extraordinaria resistencia al cáncer y es capaz de aguantar en túneles subterráneos sin oxigeno hasta 18 minutos. Vamos, un auténtico bellezón muy duro de pelar.

“EL PERRITO” (PUSS CATERPILLAR)

“El Perrito” no es sólo uno de las animales más repugnantes que hemos visto pero resulta que también es la oruga más venenosa de los Estados Unidos. No en vano es conocida como la oruga del pus en Los Estados Unidos ya que entre su pelaje se esconde varias púas venenosas, así que si te topas con una no dejes que su apariencia te engañe ¡y ni se te ocurra acariciar a este gatito! Esta oruga peluda se puede encontrar desde el norte de Maryland al sur de la Florida y el oeste de Texas y se alimenta de las hojas de muchos árboles como olmo, roble y sicomoro y por esa misma razón ha habido muchos casos de infestación en parques, hogares y/o escuelas. Y con eso, si todavía no notas picores por el cuerpo, te dejamos con un vídeo del susodicho “Perrito” que esperemos logra el efecto deseado de nuestra lista:

¿Y tú? ¿Conoces algún otro animal que haya podido ser arrancado de un “Monster Movie”? Cuéntanoslo en Facebook y le daremos cobertura en el blog.