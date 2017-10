7 Películas de terror para ver antes de que acabe el año

2017 ha sido uno de los años más históricos para el género de terror con tres películas – DÉJAME SALIR, MÚLTIPLE e IT – superando los 200 millones de dólares en taquilla. Y, como ya sabrás, la última de ellas ha conseguido el mejor estreno de terror de todos los tiempos en el mundo entero. Pero, aunque lo más seguro es que IT será el claro vencedor del 2017 (desde el punto de vista económico al menos), todavía queda mucho miedo para los próximos meses, sobre todo con Halloween a la vuelta de la esquina.

Así que, sin más preámbulos, aquí en DARK te hemos preparado una guía de las películas que creemos que saciarán tu sed de terror durante el último trimestre de 2017.

(NOTA: Las fechas de estreno pueden verse modificadas en cualquier momento por las distribuidoras.)

ANNABELLE: CREATION (12/10/17)

Aunque se ha retrasado dos meses por estos lugares, las críticas ya nos aseguran de que esta precuela, con un nuevo director al timón esta vez – David F. Sandberg (NUNCA APAGUES LA LUZ) – supera el spin-off original de John R. Leonetti en todos los sentidos.

Con un enfoque más cercano a la táctica de la vieja escuela de la película original de James Wan, ANNABELLE: CREATION nos presentará a un fabricante de muñecas varios años después de la trágica muerte de su hija. Él y su mujer darán la bienvenida en su casa a una monja y a varias niñas de un orfanato que ha sido cerrado. Pronto serán el objetivo de la creación poseída del fabricante de muñecas, Annabelle. Esperemos que los críticos tengan razón y Sandberg consiga demostrar que las muñecas siguen sembrando mucho miedo en las salas de cine.

1922 (20/10/17)

Este otoño, sin duda, pertenece al rey del terror, Stephen King, y ahora llegamos a la tercera adaptación cinemática de sus obras en un periodo de sólo dos meses: ‘1922’, basada en una novela corta que fue publicada como parte de la colección de relatos “Todo oscuro, sin estrellas”. Escrita y dirigida por Zak Hilditch (LAS ÚLTIMAS HORAS), 1922 relata como Wilfred (Thomas Jane), al oponerse firmemente a los planes del futuro de su mujer, Arlette (Molly Parker), decide manipular a Henry, su hijo, para que le ayude a asesinar a su propia madre. Pero, como se trata de un relato del señor King, te puedes imaginar que Arlette no está dispuesta a darse por vencida sin una lucha, aunque sea desde el más allá.

ENGANCHADOS A LA MUERTE (3/11/17)

Mientras todo el mundo esperaba impaciente para poder por fin disfrutar del remake de IT, esto no ha sido el caso con el remake de LINÉA MORTAL, aquí bajo el nuevo título de ENGANCHADOS A LA MUERTE. Pero todavía nos tiene intrigados, sobre todo por el talento involucrado delante y detrás de las cámaras. Según el director, Niels Arden Oplev, su versión es mucho más vanguardista y realista que la original de Joel Schumacher pero no se distancia demasiado del material de partida que, una vez más, sigue un grupo de estudiantes de medicina excesivamente ambicioso dispuesto a tentar la suerte jugando con la muerte.

Para regocijo de los fans del original, Kiefer Sutherland está de vuelta para interpretar el papel del icónico Dr. Nelson (aunque aquí bajo el nombre de Barry Wolfson): más mayor, más experimentado, quizás igual de temerario; pero habría que ver la película para averiguarlo. Es cierto que ha sido un fracaso en la taquilla estadounidense pero nadie nos va a quitar la intriga que tenemos para ver como Arden Oplev aborda la premisa original con el uso de nuevas tecnologías y un reparto de jóvenes promesas de lujo.

THE RITUAL (10/11/17)

Partiendo del terror más puro y clásico, no tenemos ninguna duda que David Bruckner (SOUTHBOUND, V/H/S) nos sorprenderá con su último proyecto que ya ha disfrutado de un aluvión de críticas positivas de forma unánime. En THE RITUAL, un grupo de amigos de la universidad se reúnen para emprender un viaje de senderismo por los montes de Suecia, con la finalidad de rendir homenaje a uno de ellos, muerto de forma violenta. Cuando se internan en el bosque, una presencia amenazante empieza a acosarles.

Aunque muchos se quedarán sin poder verla en la gran pantalla ya que Netflix se ha hecho con los derechos de distribución, marque en su agenda el día 10 del mes que viene porque tienes una cita ineludible con el terror en tu televisor.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (17/11/17)

Aquí daremos por hecho que todos habéis visto ATRAPADO EN EL TIEMPO con Bill Murray. Pues bien, el último proyecto de Blumhouse y el director, Christopher Landon, inyecta ese mismo concepto en un slasher para dar un giro fresco a uno de los subgéneros más prolíficos y más queridos del mundo de terror. FELIZ DÍA DE TU MUERTE sigue a la joven Tree Gelbman (Jessica Rothe) quien se encuentra atrapada en un círculo vicioso donde tendrá que revivir el mismo día una y otra vez hasta averiguar quién está detrás de ella y por qué motivo.

Todo apunta a que estamos ante un slasher efectivo y entretenido con una gran dosis de humor y, si resulta ser un éxito en salas, es muy probable que Blumhouse no tarde en convertirla en toda una saga. Si hay algo más terrorífico que las máscaras de Leatherface y Jason Voorhees, es una bonita máscara de bebé para que el asesino siempre tenga una sonrisa inquietante en su rostro.

JIGSAW (24/11/17)

Justo cuando parecía que ya no podrían inventar más historias para mantener la saga SAW a flote, basándonos en el tráiler de JIGSAW, parece que los directores Michael y Peter Spierig (PREDESTINATION, DAYBREAKERS) han encontrado una fórmula ganadora para volver a la esencia que los aficionados estaban deseando.

Esta nueva iteración, que se sitúa diez años después de los acontecimientos de SAW 3D (EL CAPÍTULO FINAL), promete sorprendernos con una nueva generación de trampas mortales, un argumento de lo más serpentino, y un nuevo Jigsaw tan enfermizo y retorcido como su predecesor.

¡Que empiece el juego! ¡Pero ya!

MUSA (01/12/17)

La nueva película de Jaume Balagueró supone el regreso del cineasta a la producción cinematográfica de habla inglesa, 14 años después del thriller DARKNESS, y bienvenida sea. Basada en la novela ‘La dama número 13’ de José Carlos Somoza, MUSA relata la historia de un profesor de literatura que sufre pesadillas recurrentes tras la trágica muerte de su novia en las que ve el asesinato ritual de una mujer desconocida. Cuando esa misma mujer es hallada muerta en idénticas circunstancias, el profesor se cuela en la escena del crimen para investigar el misterio.

Según Balagueró, los ingredientes de la historia, que combina lo sobrenatural, la seducción, rituales macabros y el amor, son explosivos. Vamos, que va a ser la bomba…

¿Y tú? ¿Qué película de terror tienes más ganas de ver antes de que acabe el año?