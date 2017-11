Dark en el Festival de cine de terror de Molins de Rei

Desde el próximo día 10 y hasta el 19 de noviembre se celebrará la 36ª edición del Festival de cine de Terror de Molins de Rei.

Algunas de las películas que han pasado por el Festival en anteriores ediciones han podido verse en DARK en los últimos meses. Títulos como Some Kind of Hate, Bunny The Killer Thing o The House on Pine Street, entre otros han podido disfrutarse en el canal en los últimos meses.

Este año el leitmotiv del festival lleva por título “Haneke or the edge of horror” con la intención de explorar los límites de un cine de terror que año tras año expande y re-formula las normas del género. Si quieres conocer más sobre este festival pincha aquí.

