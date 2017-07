DARK se atreve a lanzar los dados con Barbara Crampton

La tecnología está evolucionando a un ritmo vertiginoso, y es más que probable que no le suene a la juventud de hoy la verdadera inspiración del largometraje del director Jackson Stewart, BEYOND THE GATES, la cual se estrenó hace unos días aquí en DARK como parte del ciclo de terror Fila 666. Pero los de la era del Walkman y el Spectrum 48K no tardarán en darse cuenta de que la auténtica esencia de la película en cuestión es el juego de mesa con cinta VHS incluido, “Atmosfear” (también conocido como “Nightmare”) de 1991, una creación tan innovadora que marcó el inicio de una revolución de juegos de mesa. A pesar de este preámbulo, conozcas o no uno de los juegos más placenteros de los años 90, estamos seguros de que todos vais a gozar igualmente de este homenaje al juego mítico creado por Phillip Tanner and Brett Clements.

Escrito por el propio Stewart y Stephen Scarlata, BEYOND THE GATES cuenta una inquietante y desenfrenada historia de dos hermanos que han vivido distanciados y se reúnen ahora en la tienda de videos de su padre, desaparecido, para liquidar el negocio y vender lo que se pueda. Mientras revisan todo el material que hay en el local, encuentran un juego conocido como “Beyond the Gates” que parece que tiene fatídicas consecuencias para la persona que lo juega y que mantiene una conexión con la desaparición de su padre.

Después de varias proyecciones exitosas en festivales tan conocidos como LA Film Festival, Bruce Campbell Horror Film Festival, Horror Channel FrightFest, FANT Bilbao y Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, DARK se atrevió a lanzar los dados con la primera dama de terror, Barbara Crampton, para desvelar unos detalles sobre BEYOND THE GATES y algún que otro proyecto que tiene entre manos…

DARK: La película está inspirada por el juego “Atmosfear”, un fenómeno que aún tiene una aceptación muy amplia. Mucho de ese éxito se debe en gran medida a la interpretación insólita de Wenanty Nosul como el aterrador Gatekeeper. Barbara, tu papel está claramente basado en el personaje que creó Nosul, pero lo has transmitido desde una perspectiva muy diferente y creemos que la película realmente se beneficia de ello.

Barbara Crampton: Voy a ser honesta. No había visto ninguno de los juegos de video de VHS antes de rodar la película. En realidad no sabía que iba a desempeñar este papel hasta una semana antes de hacerlo. Jackson estaba haciendo pruebas con otra persona pero, sin faltar al respeto al actor, simplemente no encajaba. Tuvimos que buscar un lugar diferente donde rodar y no teníamos a nuestro cinematógrafo de siempre, con lo que, en el último momento, Jackson me pidió que interpretara el papel de Evelyn. Realmente no lo había investigado tanto y confié en lo que Jackson me explicó sobre el personaje.

Jackson me dijo que quería a alguien tipo Barbara Steele en LA MÁSCARA DEL DEMONIO y la hermana Ruth en NARCISO NEGRO. No había visto NARCISO NEGRO, así que la vi, y Jackson me dijo que tenía que ser muy dura y estricta y que estaba prohibido parpadear. Él realmente tenía claro lo que quería, así que sólo seguí sus recomendaciones. POLTERGEIST era otra gran influencia para Jackson junto con películas como PHANTASMA, LA PUERTA y las películas de Lucio Fulci, EL MÁS ÁLLA, MIEDO EN LA CIUDAD DE LOS MUERTOS VIVIENTES y AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO. Honestamente, sólo vino de querer ver una película de terror de los años 80 de aventura que nadie había intentado rodar desde aquella época. Me resulta muy extraño que nadie tenga interés en realizar películas así hoy en día.

BEYOND THE GATES me pareció un guión innovador e inmediatamente la vi como una versión terrorífica de JUMANJI, pero no era consciente de la existencia de una cultura tan profunda, desde el punto de vista de los escritores.

DARK: ¿Puedes contarnos algo sobre tu papel y las intenciones de tu personaje en una película que tenéis en este momento en el circuito festivalero, REPLACE?

BC: Colin Geddes dirigió Midnight Madness en el Festival de Cine de Toronto durante muchos años hasta hace nada. Él es uno de los productores de esta película y mi papel es el de médico de una chica llamada Kira (Rebecca Forsythe) quien padece una enfermedad extraña en la piel. Al principio se suponía que iba a ser interpretado por un hombre y tengo entendido que Colin sugirió cambiarlo por una doctora y meterme en el papel, aunque también es cierto que en realidad vino a mí por medio de otro hombre llamado Karim Hussain. Era el cinematógrafo quien iba a rodar la película y había trabajado en TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ. Yo también estaba realmente interesada en este proyecto porque me atraían estos temas y también porque el co-escritor era Richard Stanley, a quien admiro.

DARK: Otra película que sé que tienes muchas ganas de compartir con el público es APPLECART.

BC: No puedo desvelar demasiado. Lo que puedo decir es que no es lo que pensáis en absoluto. El trailer nos hace pensar que es otra película más sobre una cabaña en el bosque donde suceden cosas terroríficas, pero es una película con una estructura compleja, llena de sorpresas y contado desde tres perspectivas diferentes. Uno de los eslóganes de la película es que la perspectiva lo es todo. Se cuenta una historia, pero luego la misma está contada desde varias perspectivas diferentes donde revelan lo realmente sucedido. Es muy innovador lo que han hecho, he visto algunas escenas y tengo ganas del estreno.

DARK: Y acabas de rodar una secuela de la saga PUPPET MASTER, PUPPET MASTER: THE LITTLEST REICH, escrito por Craig S. Zahler (BONE TOMAHAWK) y dirigido por Sonny Laguna y Tommy Wiklund (POSESIÓN INFERNAL).

BC: Tuve un cameo en la primera película y creo que me escogieron para THE LITTLEST REICH precisamente por haber trabajado en películas de los años 80. El productor es Dallas Sonnier quien fue uno de los productores de BONE TOMAHAWK. Le encantan las películas de género y las películas de PUPPET MASTER eran una parte importante de su infancia.

La historia no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes en esta saga. Craig Zahler es un escritor con muchísimo talento y esta película tiene mucha comedia, momentos de drama y mucho corazón. Es un guión muy bien estructurado y han querido incluir más caras conocidas de los años 80 como Michael Paré y Udo Kier para darle un sabor retro. También vais a ver muchas caras nuevas de actores cómicos y creo que el resultado va a ser una buena combinación entre lo viejo y lo nuevo y el terror y el humor.

