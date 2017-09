DARK te invita a una de las proyecciones del auditori de Stiges

¿Quieres venirte al Festival de Cine Fantástico de Sitges? ¡Estás de suerte! En DARK sorteamos diez entradas a una de las proyecciones del auditori del Festival catalán de terror, a elegir por el ganador en función del aforo, para celebrar en primera persona el 50 aniversario del Festival, que se dará desde el día 5 de octubre hasta el 15.

¿Cómo conseguirlas? Síguenos en nuestras redes sociales, y contesta en el post de Facebook o en Twitter (con el hastag #DarkTV) a la siguiente pregunta:

¿Por qué crees que sobrevivirías a una película de terror?

Las cinco primeras respuestas en cada red ganarán una entrada al auditori.

Encuentra aquí las bases legales del concurso y no esperes más, ¡los más rápidos tienen premio!

Y si no puedes asistir, no te preocupes, ¡te proponemos el mejor plan para celebrar Sitges desde casa! No te pierdas las mejores películas del festival durante los días 5 y 15 de octubre, entre ellas Los Resucitados, la película más maldita de la historia del cine de ciencia ficción y de terror de nuestro país. Descubre más aquí.