Entrevista con Joe Dante sobre Enterrando a mi ex

Un subgénero que es particularmente complicado de acertar es el que mezcla la comedia con los zombis; bautizada muy apropiadamente en inglés como los “Rom-Zom-Coms“. Es todo un reto encontrar ese equilibrio perfecto entre una comedia desternillante, terror sangriento con una buena dosis de emociones y carisma de los personajes. Pero, cuando funciona la verdad es que es sumamente placentero poder reírse con libertad de nuestras peores pesadillas y por eso nos complace poder informaros de que la última película del gran Joe Dante, ENTERRANDO A MI EX, tiene todos los elementos que uno espera encontrar de una “Rom-Zom-Com” que te asustará, pero sobre todo te hará reír. Pero eso era de esperar ya que estamos hablando de una película que viene de la mano de la mente detrás de clásicos como GREMLINS, PIRAÑA y AULLIDOS.

Basado en el corto “Enterrando a mi ex” de Alan Trezza, Anton Yelchin interpreta a Max, un “friki” de veinte años cuyo romance con su chica de ensueño toma un giro inesperado cuando su ex novia muerta regresa de entre los muertos y piensa que están saliendo todavía.

Como ésta comedia cadavérica se podrá ver en DARK, decidimos hablar con Joe Dante quien nos reveló el gran esfuerzo que ha supuesto levantar ENTERRANDO A MI EX en un mercado tan desbordado por zombis…

DARK: Algo que nos sorprendió es que GUERRA MUNDIAL Z fue la película que “ayudó” a empezar a rodar ENTERRANDO A MI EX. Son dos películas de zombis muy distintas.



DANTE: Había un montón de proyectos cuando me llegó el de ENTERRANDO A MI EX en 2009, pero nadie estaba muy entusiasmado con ninguno de ellos, porque todos eran películas de presupuesto medio que lo más seguro no iban a recaudar mucho ni tener mucho éxito. Luego llegó un Tsunami de prensa mala sobre GUERRA MUNDIAL Z después de unas proyecciones y tuvieron que rodar material nuevo. Los “haters” sólo tienen ganas de criticar como bien sabemos pero luego se estrenó la película y fue un taquillazo y todo el mundo empezó a decir, “¡Espera un momento!, Igual todavía hay algo de vida en las películas de zombis.” Así que unos pocos inversores comenzaron a mostrar interés y soltaron algo de dinero y pudimos rodar nuestra película con bastante poco presupuesto en sólo veinte días.

DARK: El personaje de Anton Yelchin, Max, es un “friki” en toda regla y te permite rendir homenaje a muchas películas. ¿Eso estaba siempre pensado en el guión o surgió durante el rodaje?



DANTE: Ya que Anton era un aficionado al cine en la vida real, pensé que sería divertido tenerle como un fan de las películas y cómics de monstruos, sobre todo en el sentido de que hace de la película una especie de sueño húmedo para los frikis. Anton iba por épocas cuando investigaba películas. Cuando lo conocí estaba pasando por su período de las películas mudas de Douglas Fairbanks Jr. y justo estaba empezando a ver las primeras grandes películas de terror y yo le dirigí hacia algunos de los clásicos. Ya había visto algunos de ellos, pero le recomendé cosas como James Whale y Tod Browning.

DARK: ¿Te resultó fácil entrar en la mentalidad de estos jóvenes con sus apetitos sexuales tan voraces?

DANTE: No son muy diferentes de la gente que conozco en mi vida diaria. Lo que me gustó del guión es que tiene cierta credibilidad y los personajes hablan como personas reales. Se dice que cuando seleccionas bien los actores, el director no tiene que dirigir mucho durante el rodaje y creo que es muy cierto en este caso.

DARK: Hablando del resto del elenco, siempre quiso asegurarse de que, a pesar de que el personaje de Ashley Greene está decayendo poco a poco, ella permaneció guapa durante toda la película. ¿Por qué fue tan importante este aspecto para ti?



DANTE: Creo que la idea del personaje es que ella es deseable y esa es una de las razones por las que Max se quedó con ella antes del accidente. Es tan hermosa, a pesar de ser tan exigente y difícil. Pensé que era muy importante que tuviera una calidad de “yo no la echaría de la cama”, incluso cuando su cuerpo se estaba pudriendo. Y al final, aunque ella es la antagonista, se vuelve simpática de cierta forma.

DARK: ¿Qué calidades viste en Alexandra Daddario para hacerla la opción perfecta para “competir” contra Ashley Greene?



DANTE: Hay una cierta calidad aristocrática de Ashley y creo que Alexandra es más como la típica “chica de al lado”. Sin duda, esto es una fantasía total porque ningún friki podría tener dos chicas tan preciosas detrás de él, pero eso es parte de la diversión. Veía a Alex como muy divertida y adorable por lo que es la opuesta perfecta de Ashley quien es tan controladora y altiva.

DARK: La película tiene muchos momentos lascivos y unas cuantas escenas viscerales. Nos sorprendió bastante oír que esperabas conseguir una calificación PG-13.

DANTE: Bueno, esa no fue mi idea. Esa fue la idea de los productores, ya que pensaron que podrían ganar más dinero con una clasificación PG-13. En realidad, nos cubrimos en términos de lenguaje inapropiado y rodamos varias versiones. Cuando la organización de calificaciones nos dió una “R”, les preguntamos que podríamos hacer para bajarla a una clasificación PG-13, y nos dijeron que tendríamos que volver a rodar bastante material. Aunque tampoco hay muchas escenas de gore o sexo, si es cierto que hablan MUCHO de sexo y era por eso que fue muy difícil conseguir una calificación PG-13. Al final, los productores lo aceptaron tal como estaba con la calificación R pero si yo hubiera sabido que íbamos a buscar una calificación R, me hubiera gustado ir un poco más lejos con algunas escenas, pero es lo que es y creo que ha salido muy bien y espero que la gente disfrute de la película.

Puedes averiguar cómo y cuando ver ENTERRANDO A MI EX en DARK aquí.