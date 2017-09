Entrevista con Niels Arden Oplev sobre Enganchados a la muerte

“Hoy es un buen día para morir”.

Los lectores de una cierta edad tendrán muy buenos recuerdos de LÍNEA MORTAL, una película de terror psicológico de culto que siguió a un grupo de jóvenes estudiantes de medicina que se utilizan como conejillos de indias para experimentar la vida del más allá, con resultados surrealistas y a veces terroríficos. Ahora, casi 30 años después, Hollywood ha decidido resucitar el éxito de la película original adaptándola a los tiempos y las tecnologías actuales.

La película original de 1990, de la mano de Joel Schumacher (JÓVENES OCULTOS), sirvió como un importante catalizador para las carreras de tres miembros del grupo de prometedores actores y actrices norteamericanos que entonces se conocía como el “Brat Pack”: Julia Roberts, Kevin Bacon y Kiefer Sutherland. Y ahora, bajo el título ENGANCHADOS A LA MUERTE, esta nueva versión vanguardista, dirigida por Niels Arden Oplev, no se distancia demasiado del original en cuanto al reparto luciendo de una nueva generación de jóvenes promesas como Ellen Page, Diego Luna y Nina Dobrev, todos dispuestos a tentar a la suerte jugando con la muerte.

Como muchos sabréis, también volveremos a contar con Sutherland en un pequeño cameo, sobre lo cual ha comentado:

“Yo interpreto a un profesor en la facultad de medicina. Nunca se dice quien soy, pero creo que se entenderá que soy el mismo personaje que en la película original, pero que he cambiado mi nombre y he hecho algunas cosas para dejar atrás el pasado y poder seguir adelante con mi vida”.

Con ganas de revivir la nostalgia del original y disfrutar de una nueva visión de la premisa original, DARK ha hablado con Niels Arden Oplev para descubrir que es lo que le incentivó a aceptar dirigir un remake de una película de culto y qué elementos le parecían imprescindibles para hacerla accesible a las generaciones de ayer y de hoy …

DARK: ¿Cómo llegó el guión a tus manos y qué crees que los productores vieron en ti y tu visión para escogerte para este proyecto?

Niels Arden Oplev: Hace bastantes años, leí el guión que Ben Ripley estaba escribiendo. Entonces, todos sabíamos que todavía necesitaba unos cuantos retoques, pero aún así, lo que me atrajo a la película desde el primer momento fue el tema que se está examinando. Tengo buen recuerdo de la versión original pero debo decir que nunca he planteado esta nueva película como un remake. Es más bien una reinterpretación porque, aunque básicamente es la misma trama, ni son las mismas personas ni están en el mismo entorno.

DARK: La película original se estrenaba en cines justo después de la época de Reagan y se centró en la arrogancia de la juventud de los años 80 y el hecho de que en esa época los jóvenes tenían que ver algo con sus propios ojos para poder creerlo. Por ese motivo, había muchos matices religiosos y un gran énfasis en las perspectivas contradictorias entre la religión, la fe, la ciencia y la experiencia.

Niels Arden Oplev: La verdad es que casi ni hablamos de la religión en esta nueva película. Se centra mucho más en la ciencia y la idea de que viajar más allá de la muerte es “la última frontera” en la vida humana. Hemos creado algo mucho más realista y creíble, implantando a la vez el uso de tecnologías que se acercan a la realidad. Algo que me ayudó mucho fue el hecho de haber desarrollado otro proyecto parecido que no pudimos rodar al final. Durante el proceso de preparación para esa otra película me dedique la mayoría del tiempo a investigar el más allá y experiencias cercanas a la muerte. Tanto Ben como yo hicimos nuestros deberes para perfeccionar el aspecto científico y médico porque creo que la autenticidad es el factor decisivo para crear un drama que llega a afectar al público. También tuvimos unos fantásticos asesores médicos en Canadá que trabajaron codo con codo con los actores para asegurarse de que todo era lo más realista posible.

DARK: ¿Cómo fue el proceso de casting dado que la fiel base de fans del original, inevitablemente, va a comparar a los nuevos actores con el elenco original? Algo que es muy distinto en esta versión es la inversión de roles con las mujeres tomando las decisiones decisivas.

Niels Arden Oplev: Tienes toda la razón en que es una película femenina y el hecho de que haya mujeres fuertes en esta película fue una de las razones principales por las que decidí dirigirla. También era muy importante para mí tener un brillante elenco de jóvenes promesas, igual que en la película original. Los cinco son brillantes y estaban llenos de entusiasmo y energía lo que hace que sea una película muy entretenida. También era muy importante encontrar actores que fueran realmente creíbles como médicos. Por eso, buscábamos actores con esa inteligencia que muestran estudiantes de élite pero también esa arrogancia de la juventud que les lleva a hacer algo tan imprudente como lo que acaban haciendo en la película.

DARK: Como siempre, la noticia de un nuevo remake suele provocar más reacciones negativas que positivas.

Niels Arden Oplev: Bueno, una cosa que diría es que la película original es genial, pero tampoco me atrevería a llamarla una obra maestra. Por supuesto tiene un estado de culto, pero al final decidí aprovechar la ocasión porque estaba seguro de que podía contar otra versión emocionante para una nueva generación. Y creo que cuando reinterpretas algo, no hay que hacer sólo una copia actualizada del original. Siempre hay muchas formas de contar la misma historia. Cada director tiene su propia visión y sí, por ejemplo, varios directores se ponen a rodar una película usando el mismo guión, cada versión sería muy diferente de las demás, ¿No crees?

Para mí, ENGANCHADOS A LA MUERTE rinde homenaje a la película original, pero a la vez da una perspectiva mucho más emocionante y fresca. Creo sinceramente que los fans del original apreciarán esta versión moderna que hemos creado y nuestra visión no quitará nada de prestigio a la original de Joel Schumacher.

ENGANCHADOS A LA MUERTE llega a nuestras pantallas a partir del 3 de noviembre. No habrás vivido hasta que hayas muerto…..