Entrevistamos a los directores de Leatherface, Alexandre Bustillo y Julien Maury

La semana pasada, el dúo cinematográfico francés Alexandre Bustillo y Julien Maury (AL INTERIOR) atendieron el 50 aniversario del Festival de Sitges para presentar su último proyecto, la inquietante historia del origen de uno de los iconos más temidos del terror, LEATHERFACE.

Reinventando la saga usando el formato de “road movie”, LEATHERFACE sigue a cuatro adolescentes que escapan de una institución psiquiátrica tomando a una enferma de rehén. A uno de los cuatro fugitivos le espera un destino atroz que destruirá su mente de manera definitiva y lo convertirá en el monstruo al que hoy conocemos como Leatherface.

Con motivo de la proyección de la película en Sitges este año, DARK se sentó con Bustillo y Maury para hablar de la reinvención de una leyenda, sin preocuparse demasiado de intentar replicar o rendir homenaje fiel a la película original de Tobe Hooper…

DARK: Has estado involucrado en varios intentos de reinventar franquicias como VIERNES 13, HELLRAISER, HALLOWEEN y PESADILLA EN ELM STREET, pero nunca llegaron a ver la luz. ¿Qué de especial tenía LEATHERFACE para vosotros para llevarlo adelante?

Julien Maury: El guión nos sorprendió gratamente porque casi todas las sagas slasher siguen una estructura narrativa muy similar, pero ese formato de ‘Road Movie’ nos llamó mucho la atención. Para mí, la película de Tobe Hooper es la película más potente de todos los tiempos, así que tratamos de olvidar su película de culto para poder centrarnos en hacer algo muy distinto y dar nuestro toque personal a la historia que queríamos contar. Intentamos rodar la película que los niños dentro de nuestros corazones querían ver en lugar de dar demasiadas vueltas en lo que querían los fans de la saga que se quejaban de que no teníamos el derecho de hacer una película sobre Leatherface.

DARK: ¿Tenías algunas preocupaciones a la hora de contar la infancia de Leatherface? Muchas precuelas suelen contar demasiado y el público acaba empatizando demasiado con el villano.

JM: Como público, no nos gusta tener todas las claves y todas las explicaciones. Demasiadas explicaciones suelen estropear una saga, pero a veces puede ser realmente interesante. Creo que en Leatherface hemos tratado de no explicar todo. Estamos contando sólo una pequeña parte de su juventud y no revelamos demasiados detalles sobre cómo se convirtió en el psicópata que todos conocemos. Al final de la película, aún le queda mucho para convertirse en el tipo loco con la moto-sierra.

DARK: Es cierto que la película original de Tobe Hooper es una de las películas más brutales de la historia, pero en realidad no había tanta sangre y gore. Me interesó mucho leer que lo único que pediste cambiar del guión de Seth M. Sherwood eran algunas escenas demasiado sangrientas desde vuestra perspectiva, a pesar de tu historia de amor con el gore.

Alexandre Bustillo: El guión fue mucho más violento que la película final. Cuando leímos el guión por primera vez, les preguntamos a los productores si podíamos reescribir las escenas violentas porque era demasiado. Para dar un ejemplo, al final de la película, unas 30 personas están cortadas en pedazos con la moto-sierra. Era como leer el final de BRAINDEAD de nuevo. Dijimos, “¡Chicos! ¡Esto es demasiado! AMAMOS al gore, pero, ¡30 personas con una moto-sierra! Esto va a parecer más bien una parodia que otra cosa”. Lo que nos encantó del original fue que sólo había algunas salpicaduras de sangre cuando era realmente necesario.

DARK: Un personaje del que tenemos que hablar es la moto-sierra. ¿Creo que encontrasteis la herramienta perfecta de destrucción en eBay?

AB: Si. Los directores de arte la encontraron. Es una verdadera moto-sierra de los años ’50, y fue todo un monstruo. Cuando llegó el paquete desde eBay, disfrutamos todos como enanos como si se tratara del día de Navidad. Tuvimos que probarlo de inmediato y, Dios mío, fue un verdadero motor de muerte. Por supuesto , tuvimos que hacer algunas réplicas en el set, pero el equipo de efectos especiales hizo un trabajo espectacular y logró crear una réplica perfecta, así que tuvimos que tener mucho cuidado al elegir la moto-sierra correcta para cada escena diferente…

DARK: Tobe Hooper figura como productor ejecutivo así como Kim Henkel. ¿Tenían mucho que ver con el proyecto en realidad?

JM: Lamentablemente, fue sólo una mención contractual en los créditos. En realidad, nos decepcionó mucho porque una de nuestras razones principales por aceptar dirigir este proyecto era la posibilidad de poder trabajar y hablar con Tobe y escuchar su opinión sobre esta nueva historia. Creo que se protegió de las secuelas y no creo que tuviera mucho interés en tener su nombre relacionado con ellas.

Esperábamos recibir su opinión al final del proyecto, pero, lamentablemente, falleció al día siguiente de la primera proyección. Tuvimos nuestro estreno mundial en FrightFest en el Reino Unido y Tobe falleció al día siguiente. No podíamos ni creerlo. Quizás vió la película pero, si lo hizo, no somos conscientes de ello.

DARK: Y para acabar ¿puedes revelar qué planes tienes para el futuro cercano?

AB: Sí, por supuesto. Estamos a punto de irnos a la playa y luego disfrutar de una buena comida en un restaurante aquí en Sitges y luego volver a París …

JM: Estamos trabajando en cinco proyectos en estos momentos. Por supuesto, eso no significa que estemos haciendo cinco películas. Todas son cosas que nos gustaría poder rodar cuando llegue el momento apropiado. Estamos obligados a trabajar en muchos proyectos diferentes si queremos tener éxito. Sinceramente, no sabemos cuál de estos proyectos será nuestra próxima película, pero esperamos tener una respuesta en los próximos meses.