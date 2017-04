Feliz Día del Libro… ¡maldito!

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y en DARK queremos hacer un recorrido a través de algunos de los libros malditos y fantásticos más famosos de la historia. ¡Lo que daríamos por tenerlos en nuestra estantería! ¡Toma nota!

1.- Necronomicón

¡No podíamos empezar nuestra lista por otro que no fuese el Necronomicón! El conocido grimorio (libro de artes mágicas) ficticio creado por el escritor H. P. Lovecraft fue mencionado por primera vez en 1922, en el cuento The hound. Su presunto autor no era otro que Abdul Alhazred, un lunático de la magia negra. Atraparse en sus líneas llevaría al lector a la locura e incluso a la muerte, además de servir de conexión con entes sobrenaturales.

A raíz de su invención, el Necronomicón ha aparecido en numerosas obras de diversas tipologías: cine, televisión, música, juegos de mesa, videojuegos… ¡No olvidemos que nuestro querido Ash (The Evil Dead y Ash vs. Evil Dead) continúa luchando contra las fuerzas demoníacas liberadas del Necronomicón Ex Mortis! Todo un clásico de los libros malditos.

Fuente: edebiyathane.com

2.- Codex Gigas

Está considerado uno de los escritos más espectaculares de todos los tiempos debido a sus impresionantes dimensiones (92 centímetros de alto). El Codex Gigas, también conocido como Códice del Diablo o Biblia de Satanás, es un manuscrito medieval datado de principios del siglo XIII. Aunque su procedencia es algo dudosa, podría haber sido escrito por el monje checo Germán el Recluso.

La combinación de textos que guarda en su interior (desde la Biblia, hasta necrologías y tratados de medicina) ha convertido al Codex Gigas en una obra tan extraña como fascinante. La leyenda cuenta que su escritor hizo un pacto con el mismo Satanás para que le ayudase a escribir el libro. ¡Espectacular!

Fuente: keyword-suggestions.com

3.- Libro de Dzyan

Es, supuestamente, el libro más antiguo de la historia de la humanidad. De origen tibetano, el Libro de Dzyan, también denominado Las Estancias, dio origen a La doctrina secreta (1888), obra de Helena Petrovna Blavatsky, una de las fundadoras del movimiento teosófico.

Las Estancias de Dzyan no contiene texto como tal, sino que está repleto de signos, símbolos y dialectos no reconocibles que podrían tener su base en el Ocultismo. De esta manera, se cree que el peculiar y místico contenido de Dzyan solo puede ser “leído” por personas con poderes psíquicos, llamado los “elegidos”.

Fuente: es.hplovecraft.wikia.com

4.- Libro de Thot

Compuesto por varios papiros, el Libro de Thot se trata de un texto natural del siglo II del Antiguo Egipto. La historia cuenta que fue enterrado en el fondo del río Nilo en una caja custodiada por serpientes.

En el libro se reconstruye un diálogo entre el dios Thot y un discípulo. La leyenda dice que tal libro fue escrito por el propio Thot, dios de la escritura y del conocimiento. Se dice también que el Libro de Toth posee encantamientos; uno de ellos permitiría al lector ver a los dioses. Es uno de los más importantes libros prohibidos de ciencias ocultas. ¡Una pasada!



Fuente: misteriosdel-mundo.blogspot.com.es

5.- Excalibur

Terminamos nuestra selección de libros malditos para celebrar el Día del Libro con Excalibur. Este ensayo fue escrito en la primera mitad del siglo XX por Lafayette Ron Hubbard, fundador de la cienciología. Su contenido trataría algunas de las respuestas a los enigmas más planteados por el ser humano: ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, etc.

Pero, ¿qué tiene de especial Excalibur? Cuando Hubbard escribió el libro, con base en el Ocultismo, aquellas personas de su círculo más íntimo que lo leyeron cayeron víctimas de trastornos de locura e intentos de suicidio, teniendo que ingresar en manicomios y centros especializados. Excalibur nunca salió a la luz después de los sucesos acontecidos. ¿Tú qué opinas?

Fuente: arastiralim.net

Sin duda, todos ellos espectaculares. Si pudieses leer alguno de estos libros malditos, ¿cuál elegirías? ¡Desde DARK te deseamos Feliz Día del Libro!

Fuente imagen principal: falconmovies.files.wordpress.com

Fuentes: granmisterio.org / mantra.com / paraloscuriosos.com / guioteca.com