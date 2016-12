¿Hogar, dulce hogar? 7 películas de casas malditas

Cuando pensamos en resguardarnos del peligro lo primero que nos viene a la cabeza es una casa. Bajo su techo nos sentimos protegidos y recogidos de lo que pueda acecharnos. Pero, ¿qué ocurre cuando el peligro se encuentra dentro de ella? Sí, en efecto, hablamos de las casas malditas o encantadas.

En DARK somos fieles seguidores de este subgénero de terror y por eso, a continuación, hacemos un recorrido por algunas películas sobre casas encantadas que no puedes dejar de ver. ¿Con cuál de ellas te quedas?

1.- La casa muda

Su título original es Silent House y se trata del remake de la cinta uruguaya dirigida por Gustavo Hernández en 2010. Protagonizada por Elizabeth Olsen, La casa muda basa su argumento en una historia real ocurrida en 1944. Un padre y su hija son contratados para restaurar una casa que posteriormente será puesta en venta. Allí, pasan la noche con el propósito de comenzar al día siguiente su trabajo.

Ni que decir tiene que la noche no es precisamente tranquila… ¿Qué se esconde entre las paredes de esta misteriosa casa? ¡Descúbrelo en sus siguientes pases en DARK!

2.- Expediente Warren

La saga Expediente Warren (The Conjuring), dirigida por el genio del terror James Wan, se ha convertida en una de las ofertas de cine de terror más aclamadas de los últimos años. Con la pareja de investigadores de hechos paranormales Ed y Lorraine Warren como nexo de unión entre sus películas, con historias basadas en hechos reales, nos adentramos en una espiral de embrujos y posesiones protagonizadas por escalofriantes entes demoníacos.

Tanto en su primera entrega como en su más reciente estreno, la secuela titulada El Caso Enfield, acompañamos a familias atormentadas por la presencia de fuerzas sobrenaturales en sus hogares… ¡Nos encantan!

3.- La maldición

La famosa saga de terror japonesa iniciada por Takashi Shimizu sigue la historia de la maldición que queda impregnada en una casa (y todo lo que a ella refiere) tras el brutal asesinato cometido en ella por un marido enfermo de celos.

Takeo Saeki acaba con la vida de su esposa Kayako, su hijo Toshio y al gato de éste. Desde entonces, toda aquella persona vinculada con el lugar del asesinato caerá en esta terrible maldición sin otra escapatoria que la muerte. La maldición cuenta con un total de ocho películas y varios remakes, aunque nosotros, sin duda, nos quedamos con la original japonesa.

4.- The house on Pine Street

La calle residencial Pine Street parece ser el lugar ideal donde vivir. Jennifer y su marido Luke, se mudan a una casita en este tranquilo barrio para esperar el inminente nacimiento de su hijo. La cuestión es que, al poco tiempo de llegar a la casa, Jennifer comienza a experimentar misteriosas sensaciones y fenómenos extraños.

Objetos que se mueven solos, sonidos difíciles de identificar… ¿Se tratará de algo realmente siniestro y preocupante? ¿O quizás todas estas ideas estén solo en la cabeza de Jennifer como cree su marido? No te pierdas The house on Pine Street en DARK.

5.- La morada del miedo

Ocean Avenue 112. Es el número de la casa maldita de Amityville. En ella tuvieron lugar los terribles hechos reales en los que, en 1974, los DeFeo fueron asesinada por el hijo mayor de la familia. Posteriormente, distintas familias intentaron vivir en la casa teniendo que abandonarla a los pocos días a causa de supuestos sucesos paranormales.

La morada del miedo es el remake de la original Horror en Amityville de Jay Anson, en la que la ilusionada familia Lutz se muda a esta nueva residencia; pronto comienzan a experimentar situaciones perturbadoras y el padre de la familia empieza a escuchar voces que le incitan a acabar con su mujer e hijos.

6.- Posesión infernal

¿Cómo no mencionar una de las sagas más terroríficas y divertidas de todos los tiempos? Posesión Infernal (The Evil Dead) estrenaba su primera entrega en 1981, donde conocíamos a nuestro querido Ash Williams. Lo que prometía ser un fin de semana de ensueño en una casita perdida en medio del bosque, pronto se convierte en la más terrible de las pesadillas de los cinco jóvenes.

En el sótano de la casa, despiertan sin querer a un demonio que permanecía atrapado, desatando su sangrienta ira. 30 años después, Ash continúa luchando con las fuerzas demoníacas surgidas del Necronomicón en Ash vs. Evil Dead. ¡No te pierdas el estreno de la segunda temporada el próximo lunes 28 de noviembre en DARK!

7.- Apartamento 1303

Finalizamos nuestra lista de casas malditas con Apartamento 1303. Bonito y céntrico, este piso parece el lugar ideal en el que instalarse… pero algo terrible habita entre sus paredes. Todas las jóvenes que entran a vivir en él terminan por suicidarse, tirándose al vacío desde la ventana.

Sayaka ha sido la última víctima de este terrible misterio, por lo que su hermana Mariko intentará resolver el enigma que se esconde en el apartamento 1303, instalándose en él e investigando las razones que llevan a las chicas a acabar con sus vidas. ¿Quieres disfrutar de este espeluznante título japonés de 2007 en DARK? Toma nota de sus siguientes pases en nuestra programación.

