John Krasinski nos ‘susurra’ detalles sobre UN LUGAR TRANQUILO en SXSW

Primero se hizo un nombre como el sardónico Jim Halpert en la versión estadounidense de la serie de comedia ‘The Office’ y este año le veremos interpretar al personaje principal en la serie ‘Jack Ryan’ de Amazon, pero John Krasinski se ha convertido en un nombre tan conocido por muchos más papeles mas allá de la pequeña pantalla. En 2008, le pudimos ver en la comedia picaresca de fútbol dirigida por George Clooney LEATHERHEADS y más recientemente se reinventó interpretando a un ex-Navy SEAL en el thriller de guerra 13 HORAS: LOS SOLDADOS SECRETOS DE BENGASI. Y a pesar de sus constantes afirmaciones que la actuación es donde más cómodo se siente, ha mostrado su talento detrás de las cámaras, habiendo dirigido BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN en 2009, basada en una colección de cuentos del mismo nombre de David Foster Wallace y escribiendo, dirigiendo y protagonizando en la comedia/drama independiente LOS HOLLARS.

Y ahora, el fin de semana pasado, el público del Festival de cine de SXSW han sido los primeros en poder disfrutar de su último trabajo como escritor, director y actor: el thriller sobrenatural UN LUGAR TRANQUILO. Al leer el irresistible guión original de Scott Beck & Bryan Woods (NIGHTLIGHT) Krasinski se apuntó al proyecto del inmediatamente pero con una condición: adaptar el guión, dirigir la película, protagonizarla y actuar junto a su esposa en la vida real, Emily Blunt – la primera vez que hemos podido ver a la pareja en la pantalla grande juntos.

UN LUGAR TRANQUILO sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte… Con muchísimas ganas de averiguar porque el guión inicial le llamó tanto la atención a Krasinski tuvimos la suerte de poder romper el silencio con él justo antes del estreno de la película en SXSW…

DARK: La productora Platinum Dunes de Michael Bay fue el verdadero impulsor de este proyecto desde el principio. Creo que llegaste a participar como director, actor y escritor como resultado de que mencionaste a Michael que te gustaría dirigir una película de terror mientras estabais rodando la serie de “Jack Ryan” .

John Krasinski: No fue así exactamente, pero mientras estábamos grabando, Platinum Dunes me preguntó si estaría interesado en actuar en una película de género. Les dije que dependería de qué tipo de película estuviéramos hablando porque, lamentablemente, no suelo ver muchas películas de género porque todo me asusta. Pero cuando me dejaron leer el guión original me encantaron todas las ideas y me sentí muy identificado con todo. Justo habíamos tenido a nuestra segunda hija, y creo que fue por ese motivo por lo que la idea realmente me atrajo de una manera desmesurada. Entonces, al final, les dije que si que me interesaría mucho salir en la película como actor, pero sólo si también podía escribirla y dirigirla. La verdad es que el guión original fue más bien una idea para un guión en vez de una historia completa, así que lo que hice fue convertirlo en una metáfora sobre la crianza de los hijos.

DARK: Y como el guión te llegó justo en ese momento de tu vida, ¿ha sido complicado a la hora de re-escribir la premisa original compartiendo muchos sentimientos que habrás tenido en la vida real con el público en la película?

JK: Por supuesto espero que la película no sea autobiográfica porque estos personajes están viviendo algo realmente terrorífico, pero sin lugar a dudas, creo que muchos de los sentimientos e ideas que vais a ver en la película en términos de proteger a una familia provienen de mis propios sentimientos y miedos. Y creo que así es como también se sintió Emily [Blunt]. Se apuntó al proyecto más tarde, por su propia iniciativa. Ni siquiera habíamos hablado del tema. Más tarde me comentó sobre cómo se había unido a la producción porque la película abordaba temores muy reales que ella estaba experimentando en la vida real.

Hablando de Emily, todo lo que puedo decir es que poder dirigir y actuar con ella era la verdadera definición de la palabra asombroso. Es un sueño hecho realidad poder ser sorprendido y arrojado por tu propia esposa y ser testigo de ese “super poder” que tiene.

DARK: Escribir una película que depende prácticamente de todo menos del diálogo tiene que haber sido todo un desafío.

JK: Solo pensar en como abordar esto era amedrentador. Pero había algo realmente atrayente en el silencio de la película porque, curiosamente, creo que muchos de los sentimientos que todos los padres tienen sobre sus hijos son silenciosos. Muchos de los pensamientos que tenemos y todas las veces que nos preocupamos por ellos ocurren tanto cuando no están con nosotros que cuando si estan con nosotros. Todas estas preocupaciones y miedos e intenciones de ser un buen padre siempre están presente, en silencio, en nuestras cabezas y nuestros corazones.

DARK: Conseguir vivir en silencio completo es prácticamente imposible, y más aún cuando vives con niños. ¿En qué te inspiró a la hora de formular métodos que usa la familia en la película para seguir una vida cotidiana de lo más “tranquila” posible?

JK: Paradójicamente, era intimidante al principio, pero luego se volvió más divertido cuanto más me sumergía en ese mundo. El guión original sí que incluía algunas ideas sobre cómo mantener el silencio, pero yo quería explorar eso al máximo. El ejemplo perfecto fue la idea de echar arena en el suelo, por lo que cada paso que das es como caminar en una playa que es como amortiguada y silenciada. Así que cosas como esa fueron realmente divertidas y la idea de qué hace sonido y qué no.

El esperado título de terror llegará a cines aquí a partir del proximo 6 de abril. Mientras tanto te dejamos con el último trailer parar abrirte el apetito…