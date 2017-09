La verdadera leyenda detrás de la muñeca Annabelle

Después de su salto a la fama en EXPEDIENTE WARREN de James Wan, seguido por su propio spin-off, la muñeca más diabólica del mundo, Annabelle, se convirtió en todo un mito. Pero la verdad es que hay mucho más misterio y terror detrás de la verdadera muñeca Annabelle que inspiró dichos taquillazos de cine. Hoy en día, se encuentra en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe (Connecticut, EE.UU.) aunque ahora se está buscando un nuevo sitio para el museo. Encerrada en una caja de madera, sellada herméticamente con un cristal, detrás de un cartel con el aviso: “No abra bajo NINGUNA circunstancia“, un cura visita el museo un par de veces armado con una botella de agua bendita para salpicar la pieza central del museo.

Ya que la temida muñeca se podrá ver de nuevo en cines dentro de poco en ANNABELLE: CREATION, una precuela que cuenta su origen, aquí en DARK hemos querido indagar en la inquietante leyenda que cautivó tanto a Wan como para hacer una serie de películas basada alrededor de ella.

La verdad es que, a pesar de la versión Hollywoodense, Annabelle es bastante más grata a la vista de lo que uno imaginaría. No estaba hecha de porcelana ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en el cine. Era de trapo y formaba parte del dúo de Raggedy Ann y Andy creado por el escritor estadounidense Johnny Gruelle que vendieron en Estados Unidos desde 1915, seguido por el lanzamiento de una serie de libros sobre ellos en 1918. La apariencia viene a raíz de su hija, Marcella, cuando ella le trajo una vieja muñeca de trapo hecha a mano y dibujó una cara en ella. Desde su estantería, sacó un libro de poemas de James Whitcomb Riley y combinó los nombres de dos poemas, “El hombre Raggedy” y “Pequeña Orphant Annie.” Él dijo: “¿Por qué no llamarla Raggedy Ann?”

Según las afirmaciones del matrimonio Warren, la muñeca preposeída pertenecía a una estudiante de enfermería llamada Donna y que había sido un regalo de su madre que la había encontrado en una tienda de segunda mano en 1970. Después de unos pocos días viviendo con la muñeca en el piso compartido, la compañera de habitación de Donna, Angie, empezó a notar extrañas ocurrencias. Al principio, las dos chicas no dieron mucha importancia a los sucesos ya que eran bastante triviales. Más que nada, de vez en cuando, al llegar a casa encontraban a Annabelle en una posición diferente de cuando la dejaron. Sin embargo, la cosa iba a peor y la empezaron a encontrar en habitaciones diferentes. La gota que colmó el vaso fue cuando encontraron mensajes escritos a mano que ponían cosas como “Ayúdanos” o “Ayuda a Lou” y ahí decidieron que ya había llegado la hora de llamar a una médium para averiguar lo que estaba pasando. La experta acudió al piso y les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, una niña que supuestamente había muerto en la propiedad, había poseído a la muñeca.

Por razones desconocidas, parece ser que Annabelle no seleccionó sus víctimas al azar. Por ejemplo, no quería saber nada en absoluto del prometido de Angie, llamado Lou (de ahí las notas que hemos mencionado arriba) y ella desde luego no guardaba sus sentimientos para sí misma. En varias ocasiones Lou había advertido a Angie que creía que la muñeca estaba poseída y le sugirió deshacerse de ella. Por supuesto, eso era lo último que Annabelle quería que alguien pensara, y mucho menos decir en voz alta. Por lo tanto, Lou se despertó una noche sin poder mover ni un músculo. Miró hacia abajo y ahí estaba Annabelle a sus pies. La muñeca se arrastró hasta su pecho donde empezó a ahogarle hasta que perdió el conocimiento. Cuando se despertó al día siguiente, estaba convencido de que lo que había ocurrido no era un sueño. No contenta con el primer aviso, Annabelle le preparó otra “pesadilla” aún mas aterradora. Esperó a su víctima en un cuarto oscuro y cuando Lou iba a encender la luz, sintió una presencia detrás de él que le dejó con 7 arañazos en el pecho (cuatro horizontales y tres verticales). A pesar de lo que le pasó, llegó a encender la luz y ahí estaba Annabelle, sentada en el suelo. Pero más misterioso aún fue el hecho de que, a pesar del dolor insoportable de los arañazos, no había ni rastro de sus heridas al día siguiente.

Después de esta secuencia de acontecimientos y, dándose cuenta de que sus vidas corrían peligro, Donna recurrió a la Iglesia que la puso en contacto con un famoso matrimonio de investigadores de lo paranormal, el demonólogo Ed Warren y la médium y clarividente Lorraine Warren.

Ed y Lorraine investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que la muñeca no había sido poseída por una niña sino por un demonio quien quería usar a Annabelle únicamente por un motivo: poseer a Donna. Por ello, pidieron ayuda al padre Cooke para realizar un exorcismo en el apartamento y eliminar toda la energía maligna y negativa del piso. Acto seguido, los Warren llevaron la muñeca con ellos y parece ser que se han ocupado de asegurar que Annabelle no pueda volver a liarla aunque hay una historia que sugiere que es culpable de la muerte de un hombre en un accidente de moto quien, horas antes, había dado golpes a la caja donde ahora reside ella.

A día de hoy se dice que Annabelle no es tan peligrosa pero, como hemos dicho, se encuentra resguardada bajo llave en el museo ya que puede portar aún una “memoria” del demonio. Este caso fue solo uno de los más de 10.000 casos que el matrimonio Warren llegó a investigar durante su larga carrera y a pesar de que Ed falleció en Agosto de 2006, Lorraine sigue ofreciendo sus servicios y experiencias en casos paranormales.

El próximo 12 de octubre volveremos a cruzar caminos con Annabelle cuando llegue de nuevo a nuestras pantallas en ANNABELLE: CREATION. Dirigida por David F. Sandberg (NUNCA APAGUES LA LUZ) y escrita por Gary Dauberman (IT, THE NUN) y ambientada en los años 50, la película narrará la historia de un fabricante de muñecas y su mujer, que decide convertir su granja en un orfanato para niñas, lugar donde una muñeca de su fallecida hija comenzará a causar unas misteriosas ocurrencias.

