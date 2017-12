Las 5 “chicas finales” más infravaloradas del cine de terror

Las chicas finales (Final Girls en inglés) es una tradición del cine de terror de larga data. Cada vez que se nos pregunta cuales son nuestras chicas finales favoritas casi siempre nos vienen a la mente personajes como Laurie Strode (HALLOWEEN), Nancy Thompson (PESADILLA EN ELM STREET), Ellen Ripley (ALIEN) y Sidney Prescott (SCREAM). Y a pesar de que todas esas mujeres se han ganado un rincón en los corazones de todos los fans del terror a lo largo de los años, hay muchas otras que han pasado algo más desapercibidas pero que, para nosotros, no han gozado del reconocimiento que se merecen.

De hecho, muchos de estos personajes lograron sobrevivir a unas situaciones mucho más perturbadoras que las que se enfrentaron las chicas finales más reconocidas y lo hicieron sin recurrir a las típicas tendencias del género. Por lo tanto, lo que sigue es una lista de las chicas finales que quizás hayas pasado por alto, aunque esperemos que no haya sido así.

Sarah (THE DESCENT)

The Descent enfrenta a Sarah (Shauna Macdonald) y a un grupo de amigos contra sus peores pesadillas cuando se quedan atrapados en una cueva. Mientras buscan una salida en el laberinto de túneles, las chicas se ven perseguidas por una raza de hambrientos depredadores que una vez fueron humanoides, pero que se han adaptado monstruosamente a la vida en la oscuridad. Al principio, Sarah se caracteriza como la más débil del grupo ya que está atormentada emocionalmente por la recién pérdida traumática de su marido e hijo. A pesar de esto, o tal vez justo por esa razón, Sarah no tarda en demostrar sus dotes de supervivencia y las cosas van de mal en peor.

Atormentada por una combinación letal de miedo, demonios internos, monstruos reales y al menos una amiga traidora, Sarah logra sobrevivir a todos los obstáculos que se tiene que enfrentar en total oscuridad a 4 kilómetros bajo tierra.

Taylor Gentry (DETRÁS DE LA MÁSCARA: EL ENCUMBRAMIENTO DE LESLIE VERNON)

Un falso documental inteligente que rinde homenaje y se burla en partes iguales del género slasher da un giro fresco creando una relación entre la chica final y el asesino que nunca habíamos visto. A diferencia de la mayoría de las películas slasher, donde el asesino acecha a la chica final durante el transcurso de la cinta hasta la confrontación final, aquí la chica final hasta empieza a desarrollar sentimientos hacia Vernon cuando él comparte su plan meticuloso para masacrar a los adolescentes en el transcurso de una noche. Una vez que Taylor y su equipo descubren que los planes de asesinato de Leslie no fueron una farsa, la película recurre a la esencia del terror de los años 70 y 80 cuando nos damos cuenta de que en realidad es Taylor quien siempre ha sido la chica fina para él, lo que hace que sea uno de los enfrentamientos más divertidos en la historia del slasher.

Alice Johnson (La saga PESADILLA EN ELM STREET)

Cuando pensamos en la saga de PESADILLA EN ELM STREET es inevitable pensar en Nancy Thompson como una de las chicas finales de referencia en el género de terror. Pero no está sola, sobre todo cuando Renny Harlin nos presentó a Alice Johnson (Lisa Wilcox) en PESADILLA EN ELM STREET 4: EL AMO DEL SUEÑO.

A primera vista Alice parece un personaje débil y divertido que no se atreve a hacer frente a su padre quien le menosprecia a todas horas. Sin embargo, al conocer a Freddy Krueger en una pesadilla, empieza a experimentar una transformación mental y física que le da fuerza para vencer a un monstruo mucho peor que su padre.

Lindsay (EL CIEMPIÉS HUMANO)

Ashley C. Williams cautivó al público con su actuación como Lindsay, que acaba en “el medio” de un asqueroso experimento del doctor Heiter. Hablando sobre el personaje de Lindsay, Six comentó que durante los casting, muchas actrices marcharon disgustadas cuando se dieron cuenta de toda la naturaleza que implicaba el papel. Otras en cambio consideraron ser capaces de interpretar el personaje, pero que era «demasiado» para ellas, sobre todo unas escenas en concreto en las que se tiene que arrodillar detrás de otro actor. Williams manifestó estar preocupada en cuanto a la desnudez del personaje en una escena, pero al final asumió el papel cuando se aseguró que dicha circunstancia sería modesta y no se interpretaría como un determinado indicio sexual.

EL CIEMPIÉS HUMANO y sus secuelas perturbaron tanto a algunas personas que Six hasta recibió unas amenazas de muerte. Basta decir que esta no es una película para ver mientras estás comiendo.

Angela Vidal (La saga [REC])

La actuación soberbia de Manuela Velasco hizo que la situación de Ángela Vidal resultara ser de lo más auténtica en la saga [REC]. Para nosotros, la primera película es la más realista cuando Angela, una reportera para un ‘reality’ llamado ‘Mientras Usted Duerme’, se encuentra en medio de un brote viral de un contagio no identificado .Y para echar más leña al fuego, el edificio está puesto en cuarentena dejándoles atrapados sin escapatoria posible.

[REC] combinó los zombies con lo oculto para crear una de las mejores películas contemporáneas de “found footage”. Angela se mantiene fuerte y firme durante la mayor parte de la película y se esfuerza constantemente por no sólo documentar todo, sino también abogar por los derechos de todos los residentes del edificio. ¡No toque la cámara! ¡Ni se te ocurra tocar la cámara! Tenemos que informar de lo que está pasando aquí…