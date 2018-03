Las 5 mejores películas sobre asesinos “ocultos”

Muchos de los monstruos más terroríficos del cine son aquellos que apenas aparecen en la pantalla. Con la excepción de algunos diseños de criaturas que merecían ser vistos en todo su esplendor (THE RITUAL o LA COSA, por nombrar un par de ellas), muy pocas son capaces de asustarnos tanto como los horrores intangibles que se esconden en nuestra propia imaginación.

Esas películas que logran desenterrar nuestros miedos más profundos y oscuros son las que siempre consiguen perturbarnos de una manera que ninguna “creature feature” convencional podrá. Así que sin más preámbulos, aquí en DARK hemos compilado una lista de cinco de los “asesinos” ocultos más efectivos que hemos visto (o mejor dicho, que nunca hemos visto en este caso)…

IT FOLLOWS (2014)

El verdadero éxito de IT FOLLOWS de David Robert Mitchell es su “monstruo”: una maldición de transmisión sexual que puede parecerse a cualquier persona. Siempre sabe dónde estás, y siempre está acercándose lentamente con su propósito mortal. En otras palabras, el monstruo es una serie de gente fea que camina hacia los adolescentes y aunque eso no suena tan aterrador, lo que hace que esa imagen bastante absurda siembre tanto miedo es la idea de que ninguna de estas personas son realmente humanas. Lo que realmente vemos son máscaras que lleva esa entidad sigilosa y decidida. Una entidad que nunca revela sus motivaciones o su verdadera forma (si es que tiene una). Y es ese miedo a lo desconocido que se mete debajo de tu piel y asegura que tu cabeza te hace pasar muy mal rato.

LA NIEBLA (2007)

Adaptada de una historia corta de Stephen King, publicada dentro de la antología “Skeleton Crew”, esta película de suspenso relata la historia de un grupo de ciudadanos atrapados en una tienda quienes deben encararse para lograr unirse en contra de un enemigo que no logran ver. Esa combinación letal de una niebla de lo más espeluznante y muy pocas pistas sobre lo que hay fuera crea una gran tensión muy duradera. Sin “spoilear” la historia para los que no hayan visto esta película clásica, Frank Darabont (CADENA PERPETUA) creó un final muy distinto y mucho más oscuro en comparación con el de la novela, un cambio logrado en mutuo acuerdo con el propio King.

DESTINO FINAL (2000)

No importa como lo mires, todos nacimos para morir y algún día la muerte vendrá llamando a nuestra puerta. Pero, como nunca sabemos cuándo eso podría pasar, la muerte es el máximo miedo intangible que existe.

Y es exactamente por eso que DESTINO FINAL es una cinta tan eficaz. Co-escrito (con Jeffrey Reddick) por Glen Morgan y James Wong (que también dirigió), los guionistas detrás de muchos de los mejores capítulos de “Expediente X” y “Millennium”, la película sigue a un grupo de estudiantes que consiguen engañar a la muerte en un accidente aéreo, saliendo ilesos. Sin embargo, después de haberse salvado se dan cuenta de que la muerte volverá a por ellos.

Explotando una idea tan universalmente aterradora, no era de esperar que la película llegó a ser un gran éxito de taquilla y generó 4 secuelas y una serie de libros relacionados (publicados por Black Flame) y la serie de cómic (publicado por Zenescope Entertainment Inc).

THE FOG (1980)

Después del éxito obtenido por la película Halloween de 1978, el cineasta John Carpenter rodó THE FOG, pero estaba tan descontento con el primer corte de la película que volvió a rodar 30% de las escenas. Y, aunque inicialmente obtuvo reseñas diversas, ha logrado convertirse en toda una película de culto con el paso del tiempo.

En la costa de California se alza el pintoresco centro turístico de Antonio Bay. Mientras sus residentes se preparan para las celebraciones del centenario de la ciudad, la tripulación de un viejo barco aparece brutalmente asesinado. Al mismo tiempo, en el mar, una misteriosa niebla que oculta un mortífero secreto comienza a desplazarse inexorablemente cada noche hacia la costa. Según una leyenda local, estos extraños sucesos están aparentemente relacionados con un terrible acontecimiento sucedido hace cien años. A medida que se aproxima el día del centenario el horror se acerca a su clímax.

Sin lugar a dudas, Carpenter no se contuvo con la sangre en esta historia pero son los fantasmas silenciosos de unos marineros sedientos de venganza escondidos en la niebla los que te perseguirán en sueños ya que con el más mínimo atisbo de ellos llega la hora de decir adiós al mundo.

EN EL BOSQUE SOBREVIVE (2014)

No se puede negar que el bosque es asombroso e inextricablemente petrificante al mismo tiempo, y BACKCOUNTRY no podría ser más consciente de estos dos hechos.

Mientras el guión del director Adam MacDonald nos hace pensar que se trata de cualquier otra película sobre campistas inocentes que se encuentran perseguidos por un animal salvaje, no podría estar más lejos de la verdad. Lo que diferencia a Backcountry de películas similares es el hecho de que adopta un enfoque muy diferente y examina la relación de una pareja por la gran mayoría de la película en lugar de tener a los actores huyendo del animal cada dos por tres. De esta manera, acabamos conociendo y empatizando con la pareja y así el inquietante recordatorio final de lo indiscriminado, caótico y desgarrador que es un ataque de oso de verdad nos llega a impactar muchísimo mas..