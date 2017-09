Las 5 mejores películas del género Found Footage

En 1999, EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR aterrorizó al público por todo el mundo y fue un éxito absoluto en la taquilla. La película mostró al mundo lo factible que podía ser rodar una película de terror más que eficaz sin la necesidad de un gran presupuesto o estrellas taquilleras e, inevitablemente, las películas de “metraje encontrado“ comenzaron a apoderarse del mercado poco después.

Ahora, casi veinte años – y varias franquicias de “Found Footage” – más tarde, la popularidad de este subgénero no da signos de remitir. Dicho esto, los haters siempre serán haters y tan pronto como se anuncia un nuevo proyecto de metraje encontrado, muchos son los fans de terror quienes no se cortan un pelo compartiendo sus quejas en las redes sociales haciendo comentarios que sugieren que este subgénero es un cáncer que corroe la integridad del cine.

Mientras es cierto que muchas de estas películas son predominantemente malas o peor que malas, también cabe mencionar que ha habido algunos directores asiduos quienes han dado con formas innovadoras para contar una historia desde una perspectiva en primera persona que ofrece algo fresco y es capaz de mantener el interés de su público.

Por consiguiente, hemos intentado separar los buenos de los malos para elaborar una lista de cinco de las películas de “metraje encontrado” que nos alegra que “hayan sido encontradas”.

EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR (1999)

Sería ilógico comenzar con cualquier otra película que no sea EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR. El estilo tan orgánico de los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, combinado con la sabia decisión de eliminar ciertas partes de su rompecabezas, resultó ser la fórmula perfecta para poder aumentar la sugestionabilidad del público a niveles jamás vistos antes.

Las actuaciones de Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams (como ellos mismos), el trió de aventureros que se dirige a Burkittsville para entrevistar a los locales en un intento de descifrar una leyenda urbana que se remonta a hace unos 200 años de edad son realmente convincentes no, lo siguiente. Y luego los vecinos cuentan todas sus historias con una convicción tan natural y tan intrigante que crea aún más anticipación para ver realmente que es lo que les espera a los tres protagonistas en el corazón de lo que es ahora uno de los bosques más temidos del planeta.

PARANORMAL ACTIVITY (2008)

De manera similar a EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR, Oren Peli también explotó la ilusión de un video casero para levantar el debate sobre su realidad o ficción y acabó creando una de las películas más terroríficas y más rentables de todos los tiempos. Según Bloody Disgusting, “Te marcará … Pesadillas garantizadas”. Se rumorea que hasta Steven Spielberg tuvo que dejar de verla película por el miedo que tenía en el cuerpo.

Centrándose más en el suspense que en el terror que experimentamos con La BRUJA BLAIR, PARANORMAL ACTIVITY se centra en una pareja joven, Micah Sloat y Katie Featherstone, quienes deciden empezar a grabar absolutamente todo cuando una extraña presencia comienza a provocar ruidos y fenómenos, sobre todo a las horas altas de la noche. Y, como era de esperar, las imágenes recuperadas son todo menos confortantes.

Y aunque es cierto que la película es más recordada por sus momentos de susto, Peli sabiamente proporcionó una mirada reveladora a la relación destructiva entre Micah y Katie que un aspecto más emocional al miedo que reside en la casa, haciendo imposible saber exactamente de qué o quién debemos realmente tener miedo.

THE TAKING OF DEBORAH LOGAN (2014)

THE TAKING OF DEBORAH LOGAN de Adam Robitel (INSIDIOUS: LA ÚLTIMA LLAVE) no sólo proporciona uno de los conceptos más singulares y fascinantes en esta lista, sino también una de las actuaciones más espeluznantes que hemos podido ver en el cine. Grabada en forma de un documental estudiantil, la periodista protagonista es una estudiante de medicina quien ha recibido una beca para grabar la vida diaria de un paciente en las primeras etapas de Alzheimer, en este caso Deborah Logan (Jill Larson). Deborah no quiere saber nada del equipo de estudiantes grabando cada movimiento que hace, pero su hija, motivada por el dinero que recibirán a cambio, logra convencerla para seguir adelante.

La verdadera estrella de la película es Larson quien, a primera vista, parece una chica de oro feliz y afable hasta que comienzan a surgir serias dudas sobre qué es lo que realmente le está sucediendo…

Pese a que la idea de un documental sobre una anciana que sufre Alzheimer pueda sonar a todo menos terrorífica, te podemos garantizar que Deborah Logan es una película inolvidable.

TROLLHUNTER (2012)

A pesar del presupuesto muy ajustado que el director noruego, André Øvredal, tenía a su disposición TROLLHUNTER luce de unos efectos especiales que seguramente dan envidia hasta el mismísimo J.J. Abrams y cía.

Profundamente imbuida en el folclore noruego, Trollhunter sigue a un equipo documentalista siguiendo la pista de un cazador furtivo pero pronto se dan cuenta de que lo que realmente está haciendo no es cazar precisamente sino proteger a los locales de algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Esta escalofriante y muchas veces divertida renovación del clásico género de monstruos no se puede dejar escapar.

[REC] (2007)

En las escenas iníciales de esta obra maestra, Jaume Balagueró y Paco Plaza engatusan a su público con un ingenioso concepto: un equipo de televisión que graba un ‘reality’ llamado ‘Mientras Usted Duerme‘ por lo que se une a una brigada de bomberos para pasar una noche. Todo parece la mar de tranquilo en el cuartel hasta que se recibe una llamada pidiendo auxilio para rescatar a una anciana que se ha quedado atrapada en su piso. Lamentablemente para ellos, la mujer en cuestión resulta ser un zombi sediento de sangre, resultando en un cambio de rumbo tan inesperado que la de ABIERTO HASTA EL AMANECER de Quentin Tarantino. Y para echar más leña al fuego, el edificio está puesto en cuarentena dejándoles atrapados sin escapatoria posible.

Pero lo que realmente llevó a esta película a marcar un antes y un después en el Terror “Made in Spain” es el icónico edificio y sus residentes que creó un terror de lo más realista de lo que jamás habíamos experimentado antes. Una experiencia irrepetible… aunque la verdad es que nunca nos cansamos de volver a verla.

Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué otras películas de “Found Footage” merecen la pena ser encontrados?