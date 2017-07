Las 5 películas más escalofriantes para pasar unas vacaciones de miedo.

Teniendo las vacaciones a la vuelta de la esquina, DARK quiere ofreceros todo tipo de vacaciones espeluznantes que quizás muchas ya hayáis experimentado de primera mano: restos repugnantes como regalo de los últimos huéspedes en tu habitación de hotel, lencería sucia entre las sábanas… y eso sin mencionar las criaturas más terroríficas que aparecen cuando menos te lo esperas para hacer de nuestras vacaciones la peor de nuestras pesadillas.

Para celebrar nuestro ciclo de terror de verano, hemos recopilado una lista de 5 de las películas más inquietantes donde las escapadas idílicas se convierten rápidamente en tus peores pesadillas…

AFFLICTED (2013)

El ingenioso debut del dúo de guionistas, directores y protagonistas formado por Cliff Prowse y Derek Lee, todo un éxito en el Sitges –Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, les promete un futuro muy próspero. Como el último deseo de Derek, al enterarse de que sufre una malformación arteriovenosa cerebral, decide viajar con su amigo Cliff por el mundo entero, llevando una cámara para ir subiendo vídeos sobre sus experiencias a su blog.

Pero, estando en Europa y después de un encuentro amoroso un tanto extraño, el metabolismo de Derek empieza a cambiar, rechazando toda la comida pero desarrollando una fuerza sobrehumana. Desde luego, AFFLICTED es una de las pocas películas innovadoras del subgénero “Found-Footage” de los últimos años, creando una historia donde el rodaje en primera persona está más que justificado y la naturalidad de los dos protagonistas nos ayuda a empatizar con ellos, algo que siempre facilita el poder aterrorizar al público muchísimo más.

LA CUEVA (2014)

Combinando los mejores aspectos de dos películas míticas, THE DESCENT y THE BLAIR WITCH PROJECT, LA CUEVA de Alfredo Montero sigue a cinco jóvenes turistas que viajan a la paradisíaca isla de Formentera y vemos “casi” todo desde la perspectiva de uno de ellos ya que no para de grabar para ir subiendo contenido a su blog.

Mientras la película empieza documentando las típicas trastadas de cualquier joven grupo de turistas, como bañarse en pelota picada en playas exóticas y compartir historias de terror alrededor de una hoguera, Montero evita que sea el típico vídeo de vacaciones en familia que se ve una vez antes de guardarlo en un cajón para la eternidad.

Con un reparto de lujo, las actuaciones de las cinco protagonistas son realmente auténticas asegurándose de que cuando la cosa se pone fea al perderse en un laberinto de cavernas, el público siente casi las mismas emociones y miedos que ellos.

DE POEL (2014)

El olor abrumador a moho de la tienda de campaña, los sacos de dormir más incómodos que estar atrapado en una camisa de fuerza, el suculento olor de los sanitarios portátiles; No hay nada como acampar por debajo de las estrellas con la familia y amigos, ¿Cierto?

Mientras la película holandesa DE POEL, del británico Chris W. Mitchell (escritor de FRANKENSTEIN’S ARMY y THE WINDMILL), da la impresión inicial de que va a seguir el mismo camino del género de terror en el bosque, las cosas se desvían rápidamente en una obra inteligentemente estructurada, enfocando a los personajes como herramienta para aumentar las angustias. Combinando elegantemente elementos del “otro lado” con un escenario muy realista – una familia de acampada – y centrándose mucho más en las enemistades familiares en lugar de lo sobrenatural, lo hace una película mucho más anclada en la realidad comparado con las películas de “slasher” que recurren a los mismos personajes de usar y tirar de siempre.

Si tenías planes de ir de camping os podemos asegurar que DE POEL te dejará con la boca abierta y con ganas de buscar un hotel de 5 estrellas con todo incluido.

BITE (2015)

Para muchos, el rey del terror es Blumhouse, pero para los más experimentados, sobre todo cuando hablamos del cine de terror independiente, un nombre que siempre suele surgir es la de Black Fawn Films de Canadá. Después del éxito de EJECTA (disponible en DARK) y THE DROWNSMAN, Chad Archibald vuelve a la carga con un proyecto que se atreve a abordar uno de los aspectos más odiados de los veraneantes: las picaduras de insectos.

Mezclando partes iguales de tragedia romántica y “body-horror”, os podemos asegurar que Bite te dejará con una sensación de picazón incesante por el cuerpo entero cuando la guapa Casey (Elma Begovic) se transforma en una criatura repugnante después de ser mordida en las aguas cristalinas de la República Dominicana durante su fiesta de despedida de soltera.

Si estás en busca de algo al puro estilo body-horror como LA MOSCA o STARRY EYES, no busques más. Sólo asegúrate de estar al día con tus vacunas antes de coger cualquier vuelo internacional.

EDEN LAKE (2008)

Después de escribir la película revelación LA CÁMARA SECRETA, James Watkins se situó detrás de la cámara para dirigir su debut, EDEN LAKE, que narra una historia la cual desvela una cruda realidad de lo más inquietante en nuestra sociedad sobre la delincuencia juvenil y el odio de clase que, desgraciadamente, podría haber sido perfectamente una historia encontrada en un periódico del Reino Unido.

Jenny (Kelly Reilly) y su novio Steve (Michael Fassbender) huyen de la vorágine de la ciudad en una escapada romántica de fin de semana. El destino es un idílico lago en medio de un bosque al que solo se puede acceder con un todoterreno. El paraíso no tarda en convertirse en un infierno cuando Steve se enfrenta a un grupo de jóvenes psicópatas. Después de huir, Jenny se convierte en la protagonista de un implacable juego del gato y el ratón mientras trata desesperadamente de encontrar la forma de salir del bosque.

Poco a poco EDEN LAKE se va convirtiendo en una película de lo más visceral y violento, sin dejar de sorprender al público, dejando lo más impactante para el final; algo que tendrás que ver para creer aquí en DARK.

