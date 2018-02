Las fotos más aterradoras que dieron lugar a Creepypastas

Como ya sabrás, los rincones más oscuros de Internet esconden un sinfín de contenido de lo más desconcertante, misterioso e inexplicable y, durante los últimos meses habrás leído alguno de los artículos que hemos compartido sobre algunos de los ejemplos más terroríficos y escalofriantes que hemos conocido: esas historias conocidas como “Creepypastas“.

En nuestra búsqueda constante para el contenido más creepy, hemos desenterrado unas cuantas leyendas urbanas verdaderamente únicas… pero también hemos encontrado varios ejemplos de creepypastas que tienen un elemento específico en común: que nacen o se relacionan con una sola imagen que se hizo viral por las redes de una forma u otra.

En cada caso que vamos a presentaros hoy, las imágenes siempre han permanecido como el tema central de la historia, independientemente de cuántas veces se compartió, dónde se publicó o cómo se iba cambiando la historia.

Entre todos los casos que hemos visto, hemos seleccionado las cuatro fotografías que más nos han impactado (resultando en alguna pesadilla que otra después de verlas) antes de navegar por la red para descubrir qué sórdidas historias hay detrás de cada foto con el fin de intentar entender cuánta verdad realmente hay tras las leyendas urbanas asociadas con ellas.

LA INEXPRESIVA (arriba)

Sin duda uno de los fotos más espeluznantes que hemos visto: En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Senai vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre – una mujer cuyo rostro era tan suave como el de un maniquí que aterrorizaba al personal, y cuyas acciones esa noche resultaron en múltiples muertes cuando ella acabó hincando sus dientes largos y afilados en los cuellos de los médicos y enfermeras. Es una historia muy bien elaborada, pero me pregunto si hubiera sido tan memorable si no hubiera incluido esa fotografía, que en realidad es una foto sacada por Anthony Armstrong-Jones bajo el título “Estudiantes de enfermería con paciente de cera”, de su libro del año 1972, “ASSIGNMENTS”.

El “muñeco” que vemos en la foto tiene un cierto parecido al maniquí “Resusci Anne” que se usa para enseñar técnicas de primeros auxilios avanzadas.

JEFF EL ASESINO

Siguiendo en la misma linea, con caras espeluznantes, sin rasgos… esta imagen escalofriante apareció por primera vez en 2008, junto con múltiples historias sobre las hazañas de un adolescente con impulsos homicidas cuya historia de origen varía según quien lo cuenta. La versión más conocida involucra a un chico que es atacado por tres adolescentes quienes tiran lejía y alcohol en su cara antes de prenderle fuego. Después del ataque, Jeff quema sus párpados para siempre poder ver su rostro cuando se mira al espejo antes de llevar a cabo una serie de asesinatos, matando hasta a su propio hermano.

Con respecto a la imagen usada en relación con esta leyenda, en realidad solo estamos viendo lo que comenzó como un selfie, pero luego se aplicó un filtro para “borrar” las características faciales y exagerar los ojos y la sonrisa. Pero, dicho esto, incluso hay una leyenda sobre eso: se dice que la imagen original era un selfie sacado por una chica que luego se suicidó , después de lo cual alguien usó sus conocimientos de Photoshop para transformar su última foto en una caricatura grotesca.

SMILE.DOG

Al igual que Jeff the Killer, este creepypasta fue engendrado por un meme de fotos que comenzó como una foto de una mascota cualquiera sobre la cual alguien hábilmente (aunque crudamente) superpuso una sonrisa repleta con dientes humanos. Un autor creativo (fan de “The Ring” suponemos) luego se puso manos a la obra para elaborar una historia imaginaria para acompañar el fichero de la imagen (de ahí el nombre Smile.dog), que se supone que cualquier persona que lo abra y lo vea pierde la cordura.

El autor del meme suele incluir un epílogo que dice que la imagen “real” de Smile.Dog nunca ha sido publicada en Internet, y lo que está circulando es sólo una recreación del original: “para proteger tu cordura”, o algo así.

MENTIROSOS

Uno de los creepypastas más inquietantes en los últimos tiempos se centra en una cinta VHS que data de la década de los 80, en la que “supuestamente” se ven unos crímenes atroces cometidos por el vengativo “Jimmy”, que fue acogido por unos matones por ser un chico seguro y divertido y horriblemente desfigurado. Después de los sucesos, el líder de los matones, Brett, recibió un paquete con una cinta VHS dentro que tenía escritas las palabras “Para ti” en la parte frontal. Resultó ser un video casero grabado por Jimmy vengándose de sus torturadores antes de finalmente revelar sus espantosas facciones a la cámara.

Aunque se dice que la imagen es una captura de pantalla de la cinta de Jimmy, en realidad es la portada de “We Fenced Other Gardens with the Bones of Our Own”, una canción lanzada por la banda experimental de Nueva York llamada … MENTIROSOS, en 2004.

¿Conoces alguna? Cuéntanoslo en Facebook o Twitter y le daremos cobertura en el blog!