Las mejores películas de terror de 2017 por subgénero

Vamos llegando al final de 2017, un año cargado de terror. Y nunca mejor dicho ya que el cine de terror ha experimentado el mejor año de su historia desde el punto de vista financiero. Dicho esto, que una película sea un éxito de taquilla no quiere decir que sea buena pero lo cierto es que, por lo general, los datos contables de este año han servido como unos indicadores bastante confiables de calidad.

Por otra parte, tampoco sólo ha sido el año de los “blockbusters” ya que hemos descubierto unas grandes sorpresas en el cine independiente que han logrado sacar el máximo partido para aportar algo muy fresco en el circuito festivalero, con algunas de ellas consiguiendo estrenos limitados, pero más que merecidos, en cines.

Sin más dilación, en vez de elaborar la típica lista “top ten” de terror, hemos optado por hacer un ranking de las mejores cintas del año agrupado por subgéneros…

TERROR PSICOLÓGICO

SUPER DARK TIMES

El debut de Kevin Phillips que tuvo una gran acogida en festivales tales como Tribeca y Molins de Rei nos dejo huella, poniendo de manifiesto hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar a poder enfrentarse a su terrible realidad. Ambientada en los años 90 y visiblemente inspirada en CUENTA CONMIGO de Rob Reiner, este pequeño thriller sigue a dos adolescentes, Zach y Josh, quienes han sido mejores amigos desde siempre. Pero se ven implicados en un terrible accidente que cambia sus vidas para siempre y ese terrible secreto acaba haciendo mella entre ellos, llevándoles hasta una escalada de paranoia y violencia. Phillips hace un trabajo para quitarse el sombrero combinando a la perfección una tensión, que os resultará terriblemente familiar, con los sentimientos y temores que todos hemos experimentado durante nuestra adolescencia, sumergiéndonos en una atmósfera de terror muy particular pero muy cautivadora.

Menciones especiales: LA CURA DEL BIENESTAR, MADRE!, A DARK SONG, THE TRANSFIGURATION, IT, CRUDO, DÉJAME SALIR

COMEDIA DE TERROR

THE BABYSITTER

McG, el director de películas de acción repletas de adrenalina como 3 DÍAS PARA MATAR o TERMINATOR: SALVATION, optó por descubrir su lado más oscuro pero manteniendo su sentido del humor salvaje con THE BABSYSITTER, una película que sigue a Cole, un niño en plena adolescencia, que queda cautivado por su atractiva y extravagante niñera, pero que oculta un secreto que no tardará en ser descubierto. A pesar de su oscura premisa, la película nunca se toma en serio y contiene unas de las escenas más slapstick y más gore del año con lo que se ha convertido en la película de más desternillante y más divertida del año. No podemos pasar al siguiente subgénero sin hacer mención especial de la actuación sublime de Samara Weaving quien también lo dio todo como Melanie Cross en MAYHEM de Joe Lynch este año.

Menciones especiales: LE MANOIR, TRAGEDY GIRLS, FELIZ DÍA DE TU MUERTE, BETTER WATCH OUT

BODY HORROR

EL VACÍO

Escrito y dirigido por Steven Kostanski y Jeremy Gillespie, EL VACÍO representa un verdadero cambio para ambos dos. Despidiéndose de sus días de MANBORG y BIO-COP, EL VACÍO es más bien un batido con sabor a H.P. Lovecraft, Stuart Gordon y David Cronenberg salpicado por los pasillos del hospital más espeluznante que hayas visto. Aunque se hicieron renombre en el género satírico por sus susodichos proyectos, curiosamente la nueva cinta de Kostanski y Gillespie os seducirá precisamente por que huye casi por completo de la comedia para dar más preferencia al suspenso, la tensión, el terror, el gore y los monstruos; y todo sin un ápice de CGI.

Menciones especiales: WHERE THE SKIN LIES, KUSO

MONSTRUOS/ANIMALES

A 47 METROS

Poder disfrutar de películas de tiburones asesinos en la gran pantalla se estaba convirtiendo en un fenómeno en peligro de extinción hasta la recién llegada de INFIERNO AZUL de Jaume Collet-Serra. Por suerte, la cosa no se quedo ahí y este año hemos podido disfrutar de una de las grandes sorpresas del año, A 47 METROS de Johannes Roberts que, en el mes de julio se convirtió en la película independiente más taquillera del 2017 en EEUU.

Rodar una película casi entera bajo el agua ya por si nos regalaba una perspectiva única en este subgénero pero esta cinta ha ganado en esta categoría por unanimidad por el hecho de que rompe con todo lo que habíamos visto en cualquier otra película de tiburones y el suspense real de la película emana del hecho de que tenemos a dos hermanas atrapadas que se van quedando cada vez con menos oxígeno y eso produce tanto miedo, por no decir más miedo, que los tiburones. Y aunque es cierto que el “truco” final llegó a polarizar al público y a la crítica, en nuestra opinión, Roberts ató los cabos sueltos de una manera tremendamente ingeniosa y dejando al espectador con ganas de más ya que The Fyzz Facility ha confirmado una secuela que saldrá a la luz en EEUU en 2019 bajo el nombre de A 48 METROS.

Menciones especiales: LES AFFAMÉS, MON MON MON MONSTERS

CRIMEN

HOUNDS OF LOVE

Nadie puede negar que los cineastas australianos de terror nunca dejen de asombrarnos, sobre todo cuando se trata de historias basadas en hechos reales. Por esa razón, no es de extrañar que esta película independiente, basada en el caso real de la pareja asesina en serie David y Catherine Birnie de los años ochenta en Perth, que se conoce como los “asesinatos Moorhouse“, es la película más brutal y brillante que hemos visto este año.

Escrita y dirigida por Ben Young, HOUNDS OF LOVE relata la historia aterradora de Vicki Maloney (Ashleigh Cummings), quien es secuestrada al azar en una calle suburbana por una pareja perturbada. Atada a una cama, Vicki toma nota de la dinámica entre sus captores y se va dando cuenta de que debe intentar abrir una brecha entre ellos si quiere salir con vida.

Te podemos asegurar que esta historia te dejará con mal cuerpo, sobre todo si eres padre, ya que no hemos experimentado una historia tan perturbadora desde otra película australiana, SNOWTOWN de 2011. Si Young es capaz de hacernos pasar tan mal rato con su debut, miedo nos da pensar hasta donde nos puede llevar su imaginación la próxima vez.

Menciones especiales: KILLING GROUND, WIND RIVER, DESPERTANDO A ZODIAC

PARANORMAL

VERÓNICA

Aquí en DARK, nos encantan las historias sobre historias reales pero muchas veces cuando se tratan de historias paranormales suelen estar muy libremente basadas en testimonios más o menos fiables de los implicados en los hechos. Eso no fue así en el caso de VERÓNICA, una historia inspirada en el caso real de Vallecas y existe un atestado policial en el cual un inspector de policía testifica que él ha sido testigo de primera mano de acontecimientos sobrenaturales.

Eso ya por si inyecta un elemento aterrador al asunto pero lo que hace que sea una historia aún más perturbadora es el hecho de que Paco Plaza no recurra a los sustos fáciles sino que opta por mantener al espectador en tensión constante durante 90 minutos, generando una atmósfera opresiva, cosa que funciona mil veces mejor gracias al reparto de jóvenes que comparten una química de lo más realista, sobre todo Sandra Escacena que retrata a la perfección no sólo el terror que experimenta a raíz de jugar con un tablero Ouija sino también una metáfora muy importante que Plaza quiso implementar, estableciendo paralelismos entre el terror paranormal con el dolor de crecer y la extrañeza que te produce cuando tu cuerpo te empieza a cambiar…

Menciones especiales: A DARK SONG, THELMA, STILL/BORN,

SLASHER

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

Aquí daremos por hecho que todos habéis visto ATRAPADO EN EL TIEMPO con Bill Murray. Pues bien, el último proyecto de Blumhouse y el director, Christopher Landon, inyecta ese mismo concepto en un slasher para dar un giro fresco a uno de los subgéneros más prolíficos y más queridos del mundo de terror. FELIZ DÍA DE TU MUERTE sigue a la joven Tree Gelbman (Jessica Rothe) quien se encuentra atrapada en un círculo vicioso donde tendrá que revivir el mismo día una y otra vez hasta averiguar quién está detrás de ella y por qué motivo. Ese concepto de “bucle temporal” siempre ha tenido resultados efectivos y/o divertidos – no olvidemos CÓDIGO FUENTE, AL FILO DE LA MAÑANA, LOS CRONOCRÍMENES, etc..- a lo que en el caso de FELIZ DÍA DE TU MUERTE debemos sumar el valor añadido de una actuación del diez de Rothe, un ritmo narrativo frenético y un reparto de actores secundarios para morirse, y morirse, y morirse…

Menciones especiales: LE MANOIR, KILLING GROUND, LAKE BODOM

CIENCIA FICCIÓN

LIFE

Aunque LIFE no va a ganar ningún premio por su originalidad, esta enésima película sobre un “monstruo en el espacio exterior” nos dejó huella gracias al equipo de científicos que son, sorprendentemente, fascinantes gracias al guión y a los actores que les dan vida. Pero la estrella indiscutible del día es esa nueva especie tan tenaz y tan resistente que cualquier Xenomorfo o Yautja. Sin lugar a dudas brindando algunos de los momentos más tensos que hemos vivido este año y con un final que nos dejo pidiendo una secuela a gritos, menos mal que los guionistas, Rhett Reese y Paul Wernick, han confirmado que quieren escribirla.

Menciones especiales:

PHOENIX FORGOTTEN, KILL SWITCH

Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué películas han dejado su huella en ti durante el 2017?