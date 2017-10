Las películas que ven las estrellas del terror en Halloween (Capitulo I)

Está a la vuelta de la esquina una de nuestras fechas favoritas aquí en DARK: Halloween. Y, si eres como nosotros, seguramente estarás preparando un itinerario ya para revisitar una selección de viejos clásicos y probar algunas recomendaciones más recientes para celebrar la “Noche de Brujas” a lo grande.

Con la esperanza de hacerte la vida un poco más fácil este año, hemos pensado que ¿Qué mejor que preguntar a los propios “creadores del terror”? Así que es justo lo que hemos hecho. Y el resultado nos ha proporcionado una mezcla extensa y equilibrada de clásicos familiares y joyas que han volado por debajo del radar, así que saca papel y bolígrafo porque seguramente hay algunas películas aquí para añadir a tu lista para Halloween.

Ben Blaine (Director/Escritor: NINA FOREVER):

La verdad es que, en esta época del año, aquí en Inglaterra tenemos lo que llamamos “La Noche de Hoguera” tanto en nuestra mente como Halloween. Para nosotros, cuando éramos niños, en el Reino Unido, lo que más miedo nos daba no eran los fantasmas ni los monstruos. Eran los programas informativos los que daban en la tele advirtiéndonos del peligro muy real de los fuegos artificiales. Y la verdad es que, cada año había al menos un niño de cada escuela que acabó pasando la noche de la hoguera en la unidad de quemaduras; Para mí eso es mucho más hardcore que Halloween, ¿No crees?

Y es por eso que últimamente en esa época suelo ver una película súper infravalorada que se llama CHRISTIE MALRY’S OWN DOUBLE-ENTRY de Paul Tickell.

Benni Diez (Director: STUNG)

Para mí, la película perfecta para Halloween es AGÁRRAME ESOS FANTASMAS de Peter Jackson. Es como una película de Amblin filtrada por el cerebro de un loco (que había rodado BRAINDEAD muy poco antes). Los giros y vueltas, los diseños del demonio, los efectos. Todo fue muy innovador en su momento y todavía me inspira cuando me pongo a pensar en ideas para mis siguientes proyectos.

Alberto Marini (Director/Escritor, SUMMER CAMP)

Mi sugerencia es LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO de Pupi Avati porque es una joya de terror casi desconocida que se aleja mucho de los estereotipos del género. Es una mezcla inquietante del giallo, el realismo italiano, el cine artístico y el cine serie B. Y tiene una de las finales más impactantes y atrevidas de todos los tiempos.

Can Evrenol (Director: BASKIN, HOUSEWIFE)

Una de mis mejores experiencias de cine fue poder disfrutar de una proyección de EL EXORCISTA en una preciosa iglesia en el este de Londres en la víspera de Halloween. Tengo tan buen recuerdo de esa noche que se convirtió en la película que veo cada Halloween.

Joonas Makkonen (Director/Escritor: BUNNY THE KILLER THING)

Mi recomendación tendría que ser RAVENOUS de Antonia Bird. Es una película súper espeluznante con un concepto genial y una de mis películas favoritas de todos los tiempos.

Nick Jongerius (Director: THE WINDMILL MASSACRE)

Para mí hay dos que vienen a la mente: PESADILLA EN ELM STREET es una necesidad para mí. El concepto de un asesino que te puede pillar en tus pesadillas y que puede cambiar la realidad de tus sueños para poder atraparte es digno de haber ganado un Oscar. Y luego está EL ESPINAZO DEL DIABLO. No sé exactamente por qué, pero es una historia que me conmovió. Me encanta que se situó en un tiempo interesante, hablando históricamente. Tiene una estética espectacular; el escenario es surrealista y es un concepto tan, tan eficaz (una bomba se utilizó más tarde en BAJO LA SOMBRA, si no me equivoco). Es de lo más espeluznante y las actuaciones son de primera categoría!

Colin y Cameron Cairnes (Escritores/Directores: 100 BLOODY ACRES, SCARE CAMPAIGN)

No se celebra Halloween tanto por aquí en Australia, aunque cada año se va haciendo algo más popular entre la gente y, para nosotros, es el momento perfecto para desenterrar un poco de oro australiano de lo más raro. ANGUSTIA A FLOR DE PIEL es algo difícil de encontrar pero os podemos asegurar que vale la pena intentarlo. Es una película muy elegante y tiene bastantes momentos de sangre. Es una película muy difícil de categorizar, pero vamos a etiquetarla como “terror post-slasher/gótico/psicológico. ¿Cómo te quedas? John Jarratt (WOLF CREEK, 100 BLOODY ACRES) es uno de los protagonistas, y todo fue rodado en nuestro bello estado natal de Victoria.

Jason Lei Howden (Escritor/Director: DEATHGASM)

PESADILLA EN ELM STREET 3 es la película de terror que pongo cada Halloween. Cuando era niño era como mi droga de entrada que me arrastró al abismo del terror VHS y al género de terror en general. Tiene todo: sustos, risas, jóvenes perdedores que unen sus fuerzas, el mejor diseño artístico de la saga, unos efectos prácticos de lujo e incluso un esqueleto de stop-motion. Pero lo mejor de todo es que aquí vemos a Freddy Krueger en su apogeo: todavía es inquietante y amenazador, pero ahora con un sentido del humor enfermizo y un ingenio más cortante que los cuchillos en su guante (antes de que el slasher de Elm Street se convirtiera en un personaje de Looney Tunes).

Hablando de los Looney Tunes, eso es todo, amigos, pero seguiremos con el capítulo II la semana que viene.