Las películas de terror más esperadas de 2018

2017 ha sido el año más rentable para el cine de terror en lo que llevamos del siglo XXI sobre todo por tres razones: la primera película de terror de la era Trump, DÉJAME SALIR que mezcló tensión racial y el ingenio satírico picante a la vez que rindió homenaje a algunas grandes películas de terror; MÚLTIPLE que, para muchos, significaba la resurrección de M. Night después de una década provocando bastantes decepciones; y el ganador absoluto del año, IT, que se ha convertido en la película de terror más taquillera de la historia, al superar a EL EXORCISTA con una recaudación total de casi 700 millones de dólares. También ha sido un año de lo más prolífico en términos de películas independientes que han logrado sacar el máximo partido para aportar algo muy fresco en en el circuito festivalero.

Con todo lo dicho, va a ser un año muy difícil de superar pero te hemos preparado una lista de 6 de las películas que más ganas tenemos de ver e ir inyectando un poco más “hype” para lo que está por venir en 2018…

WINCHESTER

WINCHESTER está inspirada en la historia verdadera y muy extraña de Sarah Winchester, la viuda del magnate inventor del rifle de repetición William Wirt Winchester, cuya mansión es conocida como “el lugar más embrujado de todos los Estados Unidos” y hoy en día una atracción turística moderna. La construcción de una de las casas más encantadas del mundo comenzó en 1884 , y siguió y siguió. Los carpinteros trabajaron en la mansión hasta la muerte de Winchester en 1922, construyendo una serie aparentemente sinfín de habitaciones y pasillos que no tenían ningún tipo de sentido sentido desde una perspectiva arquitectónica. Según un pariente tanta construcción sin sentido se debía a que, Sarah Winchester, atormentada por sentimientos de culpa por tanta muerte causada por los rifles diseñados por su familia, fue convencida por un psíquico de que los fantasmas la perseguirían para siempre a menos que ella nunca dejara de construir.

La película, escrita y dirigida por los gemelos Peter y Michael Spierig (DAYBREAKERS, PREDESTINATION, JIGSAW) es una película sobrenatural de época, en la que un psiquiatra, Eric Price (Jason Clarke), llega a “La Mansión Misteriosa de Winchester” con el objetivo de psicoanalizar a la señora Winchester, descubriendo que los fantasmas que la atormentan pueden no ser producto de su locura. Lo que más nos fascina sobre este proyecto es el casting de Helen Mirren en el papel principal, una actriz con una trayectoria intachable que eleva cualquier material que toca.

LOS EXTRAÑOS 2

LOS EXTRAÑOS fue un inesperado éxito de taquilla en 2008, pero la verdad es que no suele aparecer en las listas de las mejores películas de miedo a pesar de ser un “home invasion” realmente aterrador. Hace no mucho, cuando se estrenó ANGUISH, hablamos con uno de los productores de la película original, Sonny Mallhi, y nos preguntaba si pensábamos si había mucho público con suficiente interés como para justificar una secuela porque él no estaba demasiado convencido. A pesar de su pesimismo, por fin llegará a los cines la muy esperada segunda entrega, una década después del estreno de la primera, esta vez escrita por el guionista y director original Bryan Bertino junto con Ben Ketai, y dirigida por el inglés Johannes Roberts quien está en la cima ahora mismo tras sus últimos éxitos, EL OTRO LADO DE LA PUERTA y A 47 METROS.

La cinta se centra en una familia que se ha quedado totalmente arruinada debido a la crisis económica. El padre ha perdido su trabajo y con ello su casa. Tras hacer la mudanza se dirigen a casa de la abuela para quedarse allí ya que no tienen dinero suficiente para permanecer en un hotel. No obstante, como tienen que emprender un largo viaje deberán pasar la noche en un aparcamiento de camiones. Esa noche, el viaje cobra un giro peligroso cuando la familia es atacada por tres extraños encapuchados en un macabro juego del gato y el ratón…

UN LUGAR TRANQUILO

Aunque su película debut del 2015, NIGHTLIGHT, no causó mucho ruido, parece que los cineastas Scott Beck y Bryan Woods han aprendido de sus errores y al leer sólo el guión de UN LUGAR TRANQUILO, Paramount decidieron firmar un contrato con ellos para no sólo la susodicha película sino también una segunda película, que verá la luz en 2018 y también aparece en nuestra lista.

Dirigida por John Krasinski, UN LUGAR TRANQUILO toma lugar en una granja aislada de toda civilización donde una familia tiene que vivir en completo silencio para intentar esconderse de una desconocida fuerza maligna que se manifiesta y gana fuerza a través del sonido.

HAUNT

Como os hemos comentado, Paramount se inscribió para un segundo proyecto con Scott Beck y Bryan Woods. Se llama HAUNT y también está previsto que se estrene a lo largo de 2018.

La película sigue a un grupo de amigos, entre ellos Katie Stevens (POLAROID) y Will Brittain (KONG: LA ISLA CLAVERA), que se encuentran una “casa de terror extrema” que afirma poder alimentarse de sus temores más oscuros. Pero, a diferencia de una experiencia típica en una “atracción de feria”, la noche se vuelve mortal cuando el grupo se da cuenta de que algunas pesadillas son reales. Suena como un buen plan para celebrar Halloween en 2018 ¿verdad?

PENNYWISE: LA HISTORIA DE ‘IT’

Desde Dead Mouse Productions Ltd y Cult Screenings UK Ltd, los creadores de una serie de grandes documentales retrospectivos como “Leviathan: La historia de Hellraiser’ y Hellbound: Hellraiser II”, “¡You’re So Cool, Brewster! La historia de Noche de miedo” y “RoboDoc: La creación de RoboCop” llega este nuevo proyecto dirigido por Chris Griffiths y escrito por John Campopiano.

PENNYWISE: LA HISTORIA DE ‘IT’ se trata de una retrospectiva completamente independiente sobre la creación de la adaptación televisiva de IT de Stephen King y su impacto cultural a lo largo de los últimos 27 años. Con el apoyo de gran parte del elenco y equipo original, incluidos Richard Thomas, Seth Green, Tommy Lee Wallace y el mismísimo Pennywise, el gran Tim Curry, el documental también incluye más de 2 horas de imágenes nunca antes vistas del asistente de SFX, Bart Mixon, así como un sinfín de fotos sacadas detrás de las cámaras.

Aunque no esta confirmada todavía, la intención es poder estrenar el documental en el 2018 ya que el equipo que hay detrás tiene unas ganas locas de poder compartir todas las increíbles historias que han querido compartir a toda la gente que participó en una de las películas más emblemáticas jamás rodadas.

HALLOWEEN

Y cerramos nuestra lista con la cinta que seguramente causará tanto furor en la taquilla como ha pasado con IT este 2017.

El actor/director/guionista Danny McBride y el productor David Gordon Green se juntaron para trabajar en un nuevo concepto de una secuela de la saga más celebrada de John Carpenter, que luego lanzó directamente al mismísimo director/co-guionista original. La reacción de Carpenter, que publicó en su página de Facebook, fue suficiente para provocar palpitaciones a cualquier fanático: “David y Danny acudieron a mi oficina hace poco, junto con Jason Blum, y compartieron su visión para la nueva película y …GUAU. Ellos lo entienden. Creo que os va a chiflar“.

McBride ha explicado que la nueva película no será un remake ni un reinicio de la saga, sino que servirá como continuación de la primera película: “Continuará la historia de Michael Myers de una manera realmente autentica. ” Y por si eso fuera poco, Jamie Lee Curtis también se apunta a la fiesta, metiéndose en la piel de Laurie Strode de nuevo, y lanzó la noticia de la siguiente manera en Twitter: “El mismo porche. La misma ropa. Los mismos problemas. Cuarenta años después. De vuelta a Haddonfield por una última vez en Halloween”.

Michael está a punto de volver y “todo el mundo tiene derecho a un buen susto”…