Las películas que ven las estrellas del terror en Halloween (Capítulo II)

La noche más terrorífica del año se acerca y la semana pasada empezamos con la primera entrega de nuestra amplia lista de sugerencias de los propios creadores de terror: detrás de delante de la cámara.

En este segundo capítulo, encontrarás de nuevo una mezcla equilibrada de clásicos de Halloween de toda la vida , una película que la verdad se nos había relacionado mucho con Halloween hasta ahora, y una película que seguramente será la primera que buscarás en google nada más leer este artículo porque mezcla el terror, la comedia, y nada más y nada menos que el Kung Fu.

Sin más preámbulos, te dejamos en las buenas manos de [email protected] de nuestros actores, actrices y directores [email protected] para sugerirte las mejores películas para disfrutar de la noche de brujas con un buen bol de palomitas, tu manta favorita y un buen brazo a tu lado para agarrar… con fuerza…

Alistair Legrand (Escritor/Director, THE DIABOLICAL, CLINICAL)

Tendría que quedarme con ESCALOFRIO del gran Bill Paxton. Creo que lo que tiene que lograr una buena película de terror en Halloween es sembrar suficiente miedo para darte escalofríos, pero también tiene que estar ambientada en el otoño, y ese último aspecto tiene que estar muy aparente. Y, para mi, ESCALOFRIO tiene todo eso con creces ya que es lo más parecido que hay de esas historias inquietantes que cuenta la gente sentada alrededor de un fuego de campamento.

André Øvredal (Director: LA AUTOPSIA DE JANE DOE, TROLLHUNTER)

Una película que marcó mi infancia fue POLTERGEIST. Era la película más asustadiza que había visto hasta entonces. Creo que Poltergeist es una gran película para ver en Halloween, ya que tiene el mismo tono que la fiesta en sí – da muchísimo miedo, pero todavía tiene un ambiente y un tono muy animado y cercano. Tiene un sentido del humor irónico – típico de las películas de Amblin que estaban por llegar – y es una de esas películas tan divertidas y a la vez aterradoras para (casi) toda la familia). Tiene todo: La autenticidad en como describen los personajes; la ingeniosidad de la trama y los acontecimientos; las grandes escenas de miedo; los momentos de temor y belleza; las grandes ideas sobre la vida y la muerte que invitan a la reflexión. Todo es una combinación combo perfecto para una gran noche de cine de Halloween.

Barbara Crampton (Actriz: REANIMATOR, RESONATOR, BEYOND THE GATES)

Para mi, LA MATANZA DE TEXAS del gran Tobe Hooper, puede parecer una película grotesca, pero realmente no lo es. Casi no se ve sangre. Aún dicho esto, es verdad que no pude acabar de verla la primera vez. Incluso, viendo menos de la mitad de la película, no pude dormir durante tres noches. Tardé otros cinco años en encontrar el valor para verla en su totalidad, cuando yo tenía unos 20 pico años. Sin ninguna duda, Gunnar Hansen lleva la máscara mas icónica y más aterradora de todos los tiempos: la carne humana!… y ese personaje es uno de los monstruos más amenazadores del cine. Casi nunca habla y es imposible hacer que entre razón. Años más tarde, conocí al hombre detrás de la máscara, Gunnar, y nos hicimos muy buenos amigos y lo que más me sorprendió de toda la historia de Leatherface ya que el actor, quien hace de él, era una de las personas más amables y bondadosas que he conocido en mi vida.

Jackson Stewart (Director/Escritor: BEYOND THE GATES)

No estoy seguro de por qué, pero la película que siempre acabo viendo en la noche de Halloween es HALLOWEEN II. Muchas hablan de cómo la primera es la mejor de la saga, pero me parece que la secuela es algo más evocadora y el entorno del hospital es inmejorable. Le da un final muy definitivo para Michael Myers y Dr. Loomis, y el final explosivo es difícil, por no decir imposible, de igualar. Y creo que HALLOWEEN III tomó un giro muy acertado para irse alejando de los mitos de Myers. Bueno, dicho esto, vamos a dejarnos de tonterías, que sea una sesión doble de HALLOWEEN II y III para celebrar la noche de Halloween este año.

Jason Krawczyk (Escritor/Director: HE NEVER DIED)

Es difícil superar a dos de mis películas preferidas que son TERRORIFICAMENTE MUERTOS o SLEEPY HOLLOW, pero este año os voy a sugerir algo un poco más fuera de lo común: ENCUENTROS EN EL MAS ALLA. Es una comedia de terror Kung-Fu de 1980 protagonizada por el mítico maestro Sammo Hung. Es divertida, espeluznante y hasta diría que tiene el mejor final en la historia del cine y eso es decir mucho.

Y esto es todo por hoy, pero vuelve pronto ya que seguiremos esta semana con el tercer y último capítulo de las películas que ven las estrellas del terror en Halloween…