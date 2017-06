LEYENDAS URBANAS: ¿QUIÉN ES SLENDERMAN?

Quizá no lo conoces, pero es uno de los personajes ficticios más conocidos en internet y es apodado como “el coco de Internet”. Uno de los primeros casos (si no el primero) de mito del terror creado en el mundo digital. Aunque en esta ocasión, la leyenda urbana se cruza con los hechos reales… tal como podréis leer a continuación. Un ser que fue creado hace ya 8 años por Eric Knudsen en un hilo del foro de Internet Something Awful con el objetivo de editar fotografías para que estas contengan entidades sobrenaturales.



Según Creepypasta Wiki, Slenderman (Hombre delgado) es un ser con cara pálida y sin rasgos faciales. Alto y delgado, posee brazos y piernas extraordinariamente alargados y… tentáculos. “Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva. Se ignora cómo asesina a sus víctimas.”



¿Y cómo consiguió este monstruo creado en Internet dar el salto al mundo real? Hay que situarse en Wisconsin (USA). Morgan Geyser y Anissa Weier, dos adolescentes de 12 años, planean el homicidio de una tercera amiga porque, según declararon en el posterior juicio, tenían que dar una prueba a Slenderman. Las dos amigas decidierion asesinar a la otra niña aprovechando el barullo del cumpleaños de una de ellas y le asestaron hasta 19 puñaladas con un cuchillo de cocina. La víctima consiguió arrastrarse hasta una carretera cercana donde un ciclista la encontró.



Después de este escalofriante suceso, y a pesar de que tanto la web Creepypasta Wiki como el creador del personaje condenaron el ataque, la noticia corrió como la pólvora. Y así fue como Slenderman saltó a los medios de comunicación y pasó a ser conocido en todo el mundo. El propio Eric Knudsen llegó a reconocer: «Siento como si fuera el administrador de Slenderman, y él está allá afuera haciendo sus cosas y necesito vigilarlo y cuidarlo».



Slenderman es el primer personaje creado en Internet que se hizo hueco en el imaginario popular y que a su vez permitió la llegada de otros mitos digitales. En próximas entrada seguiremos indagando en el inmenso y tenebroso mundo de las leyendas urbanas y las historias de terror basadas en hechos reales.



¿Conoces alguna? Cuéntanoslo en Facebook y le daremos cobertura en el blog!