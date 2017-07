Los 10 partos más perturbadores del cine

El embarazo es uno de los acontecimientos más maravillosos, intensos y esclarecedores de la vida. Pero momentos tan importantes como estos y los grandes cambios que supone traer a alguien nuevo al mundo siempre vienen acompañados con un sinfín de ineludibles miedos e inquietudes. Y por si eso fuera poco, todos estos sentimientos se intensifican aún más en la mujer debido a los cambios hormonales que suceden durante el embarazo.

Como consecuencia, entre las muchas experiencias vitales que ha tratado el género de terror, el delicado y agitado asunto de la maternidad y las inseguridades provocadas por esta nueva etapa en la vida ha sido uno de los aspectos más explorados en el cine, sobre todo desde el estreno de LA SEMILLA DEL DIABLO de Polanski en 1968.

Ahora, con motivo de celebrar el estreno de INSIDE de Miguel Ángel Vivas este viernes (un remake “delicado” de la sagrada obra maestra francesa de Julien Maury y Alexandre Bustillo), nos parecía el momento perfecto para recopilar una lista de las películas que quizás no sean las más apropiadas para parejas a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia…

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS (1960)

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS de Wolf Rilla es una de las películas de ciencia ficción más alarmantes de los años 60. La historia tiene lugar en un pintoresco pueblo inglés donde, por razones desconocidas, todos los locales pierden la conciencia en la misma fecha. Al despertar, todas las mujeres y niñas en edad fértil están embarazadas, y cuando dan a luz, todos los recién llegados tienen una apariencia espantosamente similar, y parece ser que comparten algún tipo de conexión telepática. A pesar de la premisa exorbitante, EL PUEBLO DE LOS MALDITOS goza de unas actuaciones sobresalientes, particularmente las semillas del diablo y ese fondo de un pueblo tranquilo lo hace mucho más espeluznante de lo que uno puede imaginar. Rilla elaboró una historia inteligente y misteriosa que sigue teniendo tanto atractivo incluso ahora, más de cincuenta años desde su estreno.

LA SEMILLA DEL DIABLO (1968)

Esta estremecedora historia de la maternidad escrita y dirigida por el gran Roman Polanski, para la cual Ruth Gordon obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto​ y Polanski una candidatura al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado, sigue Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) y su esposo Guy (John Cassavetes) quienes se mudan a un apartamento en Nueva York que está marcado por un pasado tumultuoso. Poco después de instalarse, Rosemary es engañada para dar a luz al Anticristo.

Afortunadamente para Rosemary, ella está profundamente sedada cuando llega el hijo del diablo. Desafortunadamente para ella, su recién nacido es el vivo retrato de su papá …

ALIEN: EL OCTAVO PASAJERO (1979)

Después de descubrir una cámara de huevos extraterrestres en el planeta LV-426, el oficial ejecutivo Kane (John Hurt) es atacado por un ente biológico extraterrestre con muchas ganas de un abrazo que le deja en coma profundo. Durante días la criatura se aferra a su rostro con la cola enroscada alrededor del cuello antes de separarse. Kane recobra la conciencia como si no hubiera pasado nada, pero pronto empieza a experimentar un fuerte dolor en el pecho antes de “dar a luz” a un xenomorfo en uno de los momentos más explosivos de la película cuando, tras su período de incubación, sale el “chestbuster” recién nacido violentamente por la caja torácica de su anfitrión.

Sin duda, una de las escenas más inquietantes y más conocidas de Ridley Scott y del terror de ciencia ficción de todos los tiempos.

PREVENGE (2016)

El debut como directora de Alice Lowe, PREVENGE, es uno de los mejores cócteles de body-horror/embarazo hasta la fecha.

Lowe, quien escribió, dirigió y protagonizó la película, interpreta a una mujer embarazada que recibe órdenes de su feto para asesinar a la gente que se cruza en su camino. La decisión de Lowe de utilizar el embarazo como metáfora de la pérdida de control de una mujer se resume sucintamente en un comentario que hizo sobre el embarazo en la campaña de prensa para la película: “La naturaleza hace que mi regla venga cada mes. La naturaleza me da dolores cada mes. La naturaleza desgarra mi cuerpo cuando doy a luz. Hay sangre. Hay muchos gritos. Es toda una transformación para la mujer. Si eso no es lo más parecido a una película de terror, no sé qué lo es.”

LA MOSCA (1986)

El remake de lo más retorcido y una de las películas más sagradas de Cronenberg sigue a Jeff Goldblum en una de las mejores interpretaciones de su trayectoria como Seth Brundle, un científico que desarrolla una máquina de teletransportación. Utilizándose a sí mismo como cobaya, sin saber que una mosca común ha entrado en su “telepod” con él, poco a poco empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo.

En algún momento de la película, la novia de Brundle, Verónica (Geena Davis), queda embarazada, pero no le queda claro si la concepción ocurrió antes del experimento o cuando Seth ya tenía ADN mutado entre mosca y hombre. Esa incertidumbre le lleva a tener una secuencia de pesadillas que hiela la sangre en las cuales ella da a luz a un gigante gusano de lo más pegajoso.

BICHO MALO (BAD MILO!) (2012)

Si ALIEN presentaba al público masculino esa pesadilla de tener que aguantar el tipo de dolor que tantas mujeres sufren en la sala de partos, BICHO MALO de Jacob Vaughan juega con los mismos temores masculinos pero esta vez por diversión en estado puramente grotesco. Todo empieza con un ultrasonido – pero el paciente no es una futura mamá, sino Duncan (Ken Marino), y su “bebé” es un gran tumor en su colon. El tumor crece dentro de Duncan hasta que ya no tiene más remedio que salir por el recto como Milo, la personificación monstruosa de las ansiedades de su anfitrión – y Duncan, a pesar de su declarado miedo a la paternidad, debe aprender no sólo a cómo dejar salir a la bestia (en numerosas ocasiones), sino también a ceder ante su instinto paternal para cuidar y criar a su recién llegado.

AMANECER DE LOS MUERTOS (2004)

Para Andre (Mekhi Phifer) y su esposa embarazada, Luda (Inna Korobkina), la felicidad de ser padres esta interrumpida cuando un apocalipsis de zombis estalla en el mundo entero. Por desgracia, Luda es mordida y Andre no tiene más remedio que atar a su esposa infectada a una cama con la esperanza de que salga el bebé antes de que ella se convierta en un zombi. Como era de esperar, Luda muere pero vuelve para dar a luz a una hija preciosa que ya es una muerta viviente y lo último que le interesa es beber leche materna.

AL INTERIOR (2007)

En la película del dúo de cineastas franceses Julien Maury y Alexandre Bustillo, Alysson Paradis es Sarah, una mujer embarazada que se queda viuda después de un accidente de coche, pero lo peor aún está por llegar. Pasa la noche de navidad a solas, completamente afligida por la pérdida del padre de su bebé, cuando una misteriosa desconocida (Béatrice Dalle) aparece en su puerta, con la intención de hacerse con el bebé, al final realizando una cesárea con un pedazo par de tijeras. AL INTERIOR contiene algunas de las escenas más inquietantes que hemos visto en el cine hasta la fecha y si la razón por la que la extraña mujer quiere robar al bebé no te sorprende, el final nihilista de la película seguramente lo hará.

V (1983-1984)

Hay que tener todo tipo de precauciones cuando la lujuria y rebelión adolescente coinciden con una invasión alienígena. En esta serie efímera pero con efecto duradero, la joven Robin Maxwell tiene relaciones sexuales con un visitante llamado Brian, quien la “impregna” como parte de un “experimento médico” con unos resultados aterradores. Primero nace un niño que parece tener aspecto normal hasta que sorprende a la madre, y todo el público enganchado en casa, cuando saca esa lengua bifurcada que tiene, pero lo más perturbador todavía está por venir cuando sale otro niño que sólo se puede describir como un lagarto de goma con una penetrante mirada de ojos azules. Efectos más baratos y cursis imposibles sin duda, pero en su día, era más que suficiente para aterrorizar a cualquier adolescente en la abstinencia en los años 80.

ABCs OF DEATH 2 – “Z IS FOR ZYGOTE” (2014)

Hemos guardado lo mejor – o mejor dicho lo más espantoso – para el final: “Z is for Zygote” de Chris Nash, que formó parte de la reciente antología ABCs OF DEATH 2. En este segmento, una mujer embarazada hace una promesa con ella misma de intentar no dar a luz hasta que el padre de la criatura vuelva a casa. Pero los días y las semanas de espera se convertían en meses y años, y su vientre no para de crecer hasta que el niño ya no cabe y empuja todos los órganos de su madre fuera (por su boca) para poder apoderarse de los restos carnosos – es decir, llevando la piel de la madre como un disfraz.

Después de una de las escenas más gore que hemos visto en los últimos años, el padre vuelve a casa con ganas de pasar unos momentos románticos con su esposa, y nada le hace sospechar que ahora en realidad su mujer es su propia hija.

Ahora os toca a vosotros. ¿Cuáles son vuestras películas de terror maternal preferidas?