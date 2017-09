Los mejores bailes en el cine de terror

La música y el baile siempre han desempeñado papeles fundamentales en el cine. Si pensamos en ellos como protagonistas de películas, sin duda nos vienen a la cabeza grandes clásicos como GREASE o DIRTY DANCING o la gran revolución que supuso el estreno de LA LA LAND el año pasado. Pero, reflexionándolo un poco, hay muchísimos ejemplos de grandiosas escenas de baile y canto que han pasado a formar parte de los canales del cine de terror.

En DARK hemos reunido 5 momentos clásicos que demuestran que el cine de terror es el único género capaz no solo de desencadenar nuestros mayores miedos sino también de compartir con nosotros una de las mayores alegrías de la vida: el arte del canto y el baile.

LA CURA DEL BIENESTAR (2016)

Una de las escenas más memorables del último trabajo del ecléctico Gore Verbinski es dominada por Mia Goth cuando su personaje, Hannah, logra escapar de los confines del “centro de bienestar” con Lockhart (Dane DeHaan) en una bicicleta para disfrutar de un trago de cerveza. Cuando empieza a sonar la máquina tocadiscos, la canción se apodera de los sentidos de Mia con resultados sobrecogedores.

Durante la campaña de prensa para la película, Goth recordó lo complejo que fue rodar ese momento en particular: “Me costó muchísimo llegar a poder mostrar tanta vulnerabilidad bailando sin realmente saber lo que iba a hacer con mi cuerpo. Hicimos un ensayo para probar a ver qué tipo de movimientos encajarían. Realmente queríamos crear algo muy fascinante y curioso que demostrara cómo reaccionaría una persona ante unos estímulos nunca antes vividos”.

PESADILLA EN ELM STREET 2: LA VENGANZA DE FREDDY (1985)

No se puede hablar de coreografías fantásticas sin nombrar al meneo de caderas de Mark Patton, que aún hoy sigue en mente de muchos. El director Jack Sholder da un giro al subgénero slasher introduciendo un protagonista masculino – Jesse – a diferencia de las “Final Girls” a las que el público estaba acostumbrado. Y como cualquier buen slasher de los años 80, no podía faltar el obligatorio “baile en la habitación delante del espejo” y el resultado acabó siendo quizás el momento más icónico de la película y una de las más memorables de la saga de Elm Street. Hasta el propio Patton sigue teniendo un sueño recurrente con ella pero con un toque de realeza añadido. En una entrevista reciente nos describió cómo ha soñado que los Príncipes de Inglaterra, Enrique y Guillermo, están viendo LA VENGANZA DE FREDDY cuando de repente entra La Reina y los tres acaban recreando la muy elaborada coreografía de Jesse en el salón de Buckingham Palace.

LA CASA DEL DIABLO (2009)

Las grandes secuencias de baile como la de Mark Patton dejaron de estar de moda durante bastante tiempo pero fue el prometedor director Ti West quien le devolvió la vida con su delicioso homenaje a las películas de terror de los años 80. West nos regala un recorrido para recordar por una de las casas más misteriosas del cine acompañada por una niñera de lo más animada, Sam (Jocelin Donahue), bailando “El Popcorn” (La Palomita) al ritmo de la canción ochentera que suena en su Walkman (“One Thing Leads to Another” de The Fixx). Lo siento Star-Lord, pero Sam lo perfeccionó primero…

TROLL 2 (1990)

Aunque el momento baile de TROLL 2 dura sólo unos segundos, no deja de ser uno de los momentos más memorables de lo que es considerada como “La mejor peor película de terror de todos los tiempos”. Según algunos miembros del reparto, el baile fue improvisado por Connie Young quien tenía mucha experiencia como animadora. No nos cabe duda la parte de improvisación pero no estamos del todo convencidos de la otra mitad de esa historia. Sea lo que sea, Holly nos regaló una de las coreografías más recordadas de la historia del cine de terror.

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (1991)

Otra mítica escena de baile que seguramente todo aficionado del terror ha visto alguna vez en la vida pertenece a esa clase magistral del suspense y terror de Jonathan Demme, EL SILENCIO DE LOS CORDEROS. Aunque esta joya presta especial atención en la relación antagonista/protagonista entre Anthony Hopkins (Hannibal Lecter) y Jodie Foster (Clarice Starling), sin duda el momento más magistral y más impactante que dejó a todos con la boca abierta se desarrolla en el sótano del ahora infame “Buffalo Bill” (Ted Levine).

Sorprendentemente, la escena en cuestión no aparecía en el guión, aunque sí formaba parte de la novela y fue el propio Levine quien insistió en rodarla con el argumento de que ayudaría al público a entender mejor la demencia de su personaje. “Goodbye Horses”, la canción que se oye en el fondo, la compuso William Garvey para Q Lazzarus varios años antes del estreno de la película, pero no se puede negar que Levine la hizo suya. Desde entonces, también hemos podido oírla en CLERKS 2, el videojuego GTA IV y MANIAC (2012), entre otras muchas cosas.

Ahora te toca a ti. ¿Qué otras escenas de baile han hecho historia para ti en el cine de terror?