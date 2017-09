4 Películas donde los niños son verdaderos monstruos

Nadie dijo que ser padre fuera fácil. Muchas veces pensarás que tus hijos están poseídos por el propio demonio cuando están rodando por el suelo en sus peores berrinches, pero ni te podrás imaginar cómo sería si tu aparentemente inocente e inofensivo querubín resultara ser algo mucho más malvado y sádico.

Películas sobre los menores malignos han sido un ingrediente básico del cine de terror durante décadas, ya que la idea del mal que posee a los más pequeños de la casa resulta mucho más inquietante que la mayoría de los monstruos “reales” que encontramos en las salas de cine. Seamos sinceros, los niños asesinos son tan perturbadores por el hecho de que su inocencia y despreocupación los convierte en psicópatas de lo más apáticos.

Quizás los futuros papas deberían dejar de leer aquí mientras los demás echamos un vistazo a cuatro de las semillas del diablo más aterradoras del cine.

¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO? (1976)

Cuando Quentin Tarantino y Edgar Wright la citan como una de las películas más inquietantes que han visto, queda bastante claro porque la hemos incluido en esta lista. ¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO? sigue a una pareja británica, Tom (Lewis Fiander) y su esposa embarazada, Evelyn, quienes se van de vacaciones a una isla situada frente al litoral de España. Al llegar, les preocupa la falta de gente mayor de edad y la única explicación “lógica” radica en el hecho de que los niños de la isla se han vuelto locos y han matado a todos los adultos…

La película resulta muy eficaz gracias a ese entorno tan aislado y los niños aparentemente inocentes que se ven como algo tan amenazador, sobre todo en escenas que claramente rinden homenaje a LOS PÁJAROS de Hitchcock cuando las hordas de niños salen a la calle.

Si tienes intriga por descubrir qué tipo de cine puede llegar a perturbar a Tarantino y Wright, esta película te está esperando.

LA PROFECÍA (1976)

Si tus padres te compraron un Rottweiler para Navidad en 1976 te podemos asegurar que Damien Thorn tiene la culpa. LA PROFECÍA es una especie particularmente rara en el hecho de que, en vez de ser una simple historia de unos padres cargados con un hijo siniestro, aquí las cosas van mucho más allá, demostrando al público cómo un niño inocente puede causar caos en los círculos sociales y políticos más altos del mundo. La película sigue a un diplomático estadounidense y su mujer quienes viven en Londres y deciden adoptar a un niño llamado Damien. Pronto empieza a quedar bastante claro que podría ser el Diablo encarnado y posee los poderes del mal para detener a cualquiera que se interponga en su camino.

El director, Richard Donner (más tarde conocido por SUPERMAN, LOS GOONIES y ARMA LETAL), estableció el tono perfecto para la película, manteniendo todo perfectamente estructurado y serio con una actuaciones impecables; el sufrimiento de Kathy Thorn (Lee Remick) es quizás la representación más extrema de la depresión post-parto en la historia del cine, mientras que Gregory Peck piensa ingenuamente que adoptar un niño servirá como un “parche” para aliviar la desolación de su mujer. La actuación desalentadora de Harvey Stephens como Damien, el niño angelical que sirve como el buque del Diablo, lo ha convertido en uno de los niños más temidos del cine – supuestamente ayudado por el hecho de que muchas de sus reacciones fueron auténticas ya que Donner le lanzó deliberadamente una oleada de insultos como, “Que coño estas mirando, cabrón? Te voy a dar una bofetada” justo antes de una toma.

CROMOSOMA 3 (1979)

A pesar de ser una película sobre “niños malvados”, CROMOSOMA 3 fue la película más madura y marcadamente personal del escritor-director David Cronenberg. Inspirado por sus propios problemas maritales, la película sigue a una neurótica Nola Carveth (Samantha Eggar) que acepta participar en una serie de ensayos poco convencionales a manos del Dr. Hal Raglan (Oliver Reed). Aterrada por su ansiedad y resentimiento, traumada por una infancia turbada, al final se rompe y acaba dando a luz a una camada de macabros niños mutantes. Canalizando las emociones de Nola, los niños diabólicos actúan sobre los deseos secretos de Nola, para hacer daño a todos a quien ella guarda rencor.

THE PIT (1981)

A punto de alcanzar la pubertad, Jamie Benjamin (Sammy Snyders), un niño autista, se encuentra muy solitario sin nadie con quien hablar con la excepción de su juguete favorito, Teddy. Con sus hormonas a flor de piel, desarrolla una obsesión nociva hacia una estudiante atractiva, Sandy O’Reilly (Jeannie Elias), que se queda a cuidarle mientras sus padres están fuera. A pesar de que la película no se atemoriza de enseñar la carne humana, la esposa del director Lew Lehman prohibió terminantemente grabar escenas desnudas a excepción de donde su propia hija se baña desnuda.

Volviendo a la trama, Jamie encuentra un pozo lleno de criaturas devoradoras de hombres a las que llama Trogs. Dado lo glotones que son sus nuevos amigos, pronto se queda sin dinero y no le queda más remedio que apretar su cinturón alimentando a sus peores enemigos. La trama tan delirante por si sola hace que la película valga su peso en oro y, aunque THE PIT está poco pulido a veces debido a su modesto presupuesto, si estás dispuesto a echar la lógica por la ventana, no te decepcionará en absoluto.

Ahora os toca a vosotros. ¿Cuáles son las películas más aterradoras que habéis visto donde los niños son el verdadero monstruo?