6 películas de Sitges 2017 que no te puedes perder

Está ya a la vuelta de la esquina la 50ª edición de Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que, un año más, promete una parrilla de lo mejor del cine de género de nueva hornada más esperado para los fans.

Entre tantas películas siempre es una ardua tarea planificar cuales ver en tan poco tiempo así que aquí en DARK queremos ayudarte a escoger prudentemente con esta lista de 6 películas que creemos que no se puede perder en la inminente edición del mejor festival del mundo de cine fantástico…

THE SHAPE OF WATER (LA FORMA DEL AGUA):

Empezamos con la película inaugural del festival que viene de la mano del padrino del festival este año, uno de los modernos maestros del fantástico, Guillermo del Toro.

Escrito por el propio del Toro con Vanessa Taylor , THE SHAPE OF WATER está ambientada en los Estados Unidos, en los años más duros de la Guerra Fría. Elisa es una mujer muda y solitaria que trabaja en un laboratorio militar. Un día, descubre un experimento secreto que cambiará su vida para siempre. Tras EL ESPINAZO DEL DIABLO y EL LABERINTO DEL FAUNO, Guillermo del Toro vuelve a escorar la historia del siglo XX hacia el fantástico, con un estilo único.

LEATHERFACE

Después de varias secuelas anodinas llega la muy esperada historia del origen del hombre detrás de la motosierra, LEATHERFACE, dirigida por Julien Maury y Alexandre Bustillo – habituales en Sitges, donde han presentado A L’INTERIÉUR, LIVIDE y AUX YEUX DES VIVENTS.

Escrito por Seth M. Sherwood, LEATHERFACE es la octava entrega de la franquicia ‘The Texas Chainsaw Massacre’ y cuenta como Jackson Sawyer (Sam Strike), un niño de 10 años se convierte en el infame Leatherface. Jackson, un niño con retraso mental pero muy violento, escapa de un Hospital psiquiátrico de Texas junto a unos reclusos aliados a él, Bud, Ike y Clarice para llegar a su libertad, pero entre ellos una joven enfermera Lizzy es secuestrada por el grupo y son perseguidos por el Comisario Hartman (Stephen Dorff) para recuperar a Lizzy y regresarlos al Hospital.

CREEP 2

Después de que se presentara la primera parte en Sitges en 2014, que en poco tiempo se convirtió en una cinta de culto, ahora llega la segunda entrega de la odisea de terror indie apadrinada por Mark Duplass y dirigida por Patrick Brice.

Se saben muy pocos detalles sobre la premisa de le secuela pero lo que sí sabemos es que será dirigida de nuevo por Brice, a partir de un guión co-escrito de nuevo por él y Duplass. El actor además, retomará su rol como el espeluznante Josef (también conocido como Peachfuzz). Julie Dansker, la vicepresidenta de ventas y marketing de la compañía de producción, The Orchard, también ha generado grandes expectativas comentando que, “Esperamos que CREEP 2 aporte un nuevo nivel de temor, incomodidad y felicidad a todos los fans leales y recién llegados por igual. Sabemos que las audiencias amarán la próxima entrega de esta franquicia de terror retorcida y astuta.”

HOUSEWIFE

Otro director que vuelve por segunda vez con un largometraje es el cineasta turco Can Evrenol quien, con su primera película, BASKIN, se demostró ser uno de los más prometedores talentos jóvenes del cine de terror.

HOUSEWIFE, el debut de Evrenol en inglés, se centra en Holly, una chica que pierde a su hermana pequeña y a su padre, asesinados por su madre. 20 años más tarde, Holly, está casada pero se siente muy sola y sufre terribles pesadillas que le hacen dudar de si está en la realidad o no. Pero su vida cambia de repente cuando conoce a un celebre vidente que afirma que su destino es ayudarle.

Y, si pensabas que BASKIN estaba repleta de gore, no has visto nada aun…

DAVE MADE A MAZE

Una de las grandes sorpresas en el circuito festivalero de este año ha sido una comedia surrealista de aventuras que mezcla efectos prácticos con animación en stop-motion haciéndonos reavivar las sensaciones de asombro que sentimos en las películas de nuestra infancia.

Dirigido por Bill Waterson, DAVE MADE A MAZE relata como Dave, un artista que no ha hecho nada significativo en su vida, construye un fuerte de cartón en medio de su salón. El problema es que el lugar, contenedor de todo tipo de fantasías, es más grande por dentro que por fuera. Cuando Dave termine atrapado en su propio castillo, su novia Annie tendrá que organizar un excéntrico equipo de rescate para sacarle del laberinto.

TRAGEDY GIRLS

Después de la noticia de que TRAGEDY GIRLS ganó el premio de la mejor película de terror en el Festival de FrightFest la semana pasada en Londres, no podríamos estar más impacientes por ver el segundo largometraje de Tyler MacIntyre después de su gran debut, la comedia de terror PATCHWORK que se llevó varios premios de festivales como ScreamFest y Toronto After Dark.

Escrito por MacIntyre y Chris Lee Hill, TRAGEDY GIRLS sigue a Sadie y McKayla, dos chicas que están tan obsesionadas con las redes sociales que han decidido urdir un macabro plan: secuestrar a Lowell, un asesino en serie, para que las adiestre en el arte del horror y poder, así, petarlo en internet. Al principio, todo va según lo previsto, pero cuando las cosas se tuerzan y Lowell quede libre, a las autodenominadas “chicas trágicas” no les quedará más remedio que reconsiderar su plan.

En los próximos días, el Festival dará a conocer la programación completa distribuida por días y salas, así como la fecha de salida a la venta de las entradas. Mientras tanto, cuéntanos que películas no os vais a perder en la 50ª edición de Sitges.