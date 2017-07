¡Peligro, payaso!

¿Quién no recuerda a Pennywise? 31 años después de la publicación de la novela de Stephen King, IT vuelve a los cines de todo el mundo el próximo 8 de Septiembre, con Bill Skarsgård encarnando a la nueva y terrorífica versión del payaso, que dejará boquiabiertos a todos los seguidores de la películas de 1990.

Y es que más allá del circo, los payasos, graciosos y amigables, pasan a ser criaturas diabólicas y malvadas y, por ello, en DARK nos rendimos a su espectáculo durante todo el mes.

Las noches de los domingos de septiembre serán más terroríficas que nunca, con una doble sesión de cine de terror circense desde las 15:30.

Domingo 3:

Comenzamos con un ESTRENO EXCLUSIVO: Clowntown (2016), que cuenta la historia de tres amigos que, haciendo un viaje, hacen una parada en un pueblo abandonado y que se convertirá en su peor pesadilla cuando un grupo de psicópatas con máscaras de payaso comiencen a atacarles.

Además, para que el terror no quede allí, continuamos la tarde con Land of Smiles (2016), en la que Abby viajará a Tailandia en busca de su mejor amiga, que ha sido secuestrada, y terminará convirtiéndose en el principal objetivo de un cineasta sociópata obsesionado con ella.

Domingo 10:

La semana siguiente continuamos con otro ESTRENO EXCLUSIVO, Clowntergeist (2017), en la que conoceremos a Emma, una joven estudiante universitaria que tiene un miedo atroz a los payasos y que tiene la mala suerte de tener que enfrentarse a su mayor temor cuando un espíritu demoníaco con forma de payaso comienza a sembrar el pánico en su pueblo.

Tras el estreno, no puedes perderte La víspera de Halloween (2013): mientras cuida de dos niños la noche de Halloween, Sarah encuentra en la bolsa de los caramelos recolectados por los niños un viejo VHS sin etiquetar con tres cortometrajes de terror que tienen como protagonista al mismo payaso asesino. El realismo de las historias impacta a Sarah y a medida que avanza la noche, la delgada línea que separa la realidad y la ficción se entrelaza peligrosamente.

Domingo 17:

No te pierdas Fast Food Killer (Drive Thru) (2007) en la que un grupo de amigos, jugando con una vieja ouija, descubrirán una combinación de letras y números. Al día siguiente, un coche con esta combinación por matrícula aparecerá lleno de sangre. El culpable no es otro que el payaso cachondo, la mascota de una famosa marca de hamburgueserías que comienza a saldar una antigua deuda con su hacha.

Acto seguido, emitiremos Joker’s Polergeist (2015): Después de que un hombre disfrazado de payaso y armado asaltara la sala de cine Aurora Palace, el propietario del local lucha para volver a abrir su negocio. Se encontrará con el rechazo de políticos y activistas anti-armas que intentan detener la reapertura; sin embargo esa no es su mayor preocupación, hay algo del más allá que se propone eliminar algo más que una sala de cine.

Domingo 24:

Terminamos el espectáculo, el último fin de semana, con Gacy, el payaso asesino (2003), basada en la historia real de un asesino en serie que, a imagen de todo el mundo, era un hombre ejemplar, padre de familia, con un buen trabajo y que hasta se disfrazaba de payaso en ratos libres con tal de divertir y distraer a los niños del hospital local. Pero bajo tal apariencia se escondía algo más oscuro, que queda claro cuando comienzan a darse desapariciones de niños.

Y, por supuesto, no puede faltar el clásico IT (1990), basada en la novela de Stephen King, sobre una temible criatura vestida de payaso que despierta cada 30 años para aterrorizar a los habitantes de Derry. Ahora un grupo de niños deberán dejar todo temor de lado y enfrentarse a la criatura para que no vuelva a asesinar y causar el pánico.

Prepárate para el show durante todos los domingos de Septiembre, pero ten cuidado… nunca sabes quién está observando.