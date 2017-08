Stephen King: el rey del terror

Stephen King cumple la friolera de 70 años, durante los cuales se ha dedicado a atemorizar al mundo con grandes clásicos del género que nos han dejado sin respiración en más de una ocasión. Además, el célebre autor estadounidense ya es el escritor con más libros adaptados a la gran pantalla y no hay fan del terror que se precie que no haya leído alguna de sus historias. Por ello, como no podía ser de otra manera, en DARK hemos preparado un homenaje al ‘rey del terror’ para el día de su cumpleaños. El jueves 21 de Septiembre hazte con el mando de la televisión y prepárate para disfrutar en DARK de cuatro grandes películas basadas en sus novelas.

A las 15:00 comenzaremos con Maleficio (Thinner) (1996):

Billy es un abogado obeso sin muchos escrúpulos a la hora de aceptar clientes. Un día, tras haber asistido a una fiesta con su mujer, atropella a una anciana gitana. Pese a que esta muere, Billy es absuelto en el juicio. No obstante, el intranquilo espíritu de su víctima decide castigar a su detractor y le maldice a perder peso perpetuamente…

A las 16:35 no puedes perderte Algunas veces ellos vuelven (1991):

La mente conserva los recuerdos dolorosos por una razón: trata de protegernos para que no cometamos los mismos errores una y otra vez. Algunos dicen que si vuelves al lugar donde ocurrió una desgracia, te empapas del sitio, lo sientes, vives en él, entonces puedes llegar a olvidarla. Al menos Jim lo pensaba. Eso y que era la única plaza libre de profesor disponible y la necesitaba. El regreso al pueblo en el que había crecido y en el que habían matado a su hermano, el mismo del que sus padres habían huido aterrorizados cuando sólo tenía nueve años. Si hubiera sabido lo que se le venía encima, Jim habría hecho lo mismo con su mujer Sally y su hijo Scott.

A las 18:15, Viaje a las tinieblas (2004):

Alan Parker, un joven estudiante obsesionado con la muerte, recibe una alarmante llamada: su madre ha tenido un ataque y se encuentra en estado crítico en el hospital. Para ir a verla, Alan recorre esa misma noche más de cien kilómetros en autostop. El viaje será una auténtica odisea que le hará conocer extraños personajes y sufrir terribles experiencias, tanto que Alan tendrá que tomar la decisión más drástica de su vida.

Para terminar la celebración, no puede faltar IT (1990), a las 20:05:

Derry es una pequeña ciudad en la que la vida transcurre tranquila y apacible si no fuera por una criatura vestida de payaso que despierta cada treinta años y aterroriza a sus habitantes, En 1958, un grupo de niños unió sus fuerzas para acabar con ese ser y estuvieron a punto de lograrlo. Pero la criatura, aunque resultó malherida, logró sobrevivir y empezar un nuevo período de hibernación. Por su parte, aquellos niños fueron abandonando Derry, perdieron el contacto y continuaron sus vidas de forma más o menos normal. Hasta que tres décadas después, el único que se quedó a vivir en el pueblo contacta con ellos. Todo ha vuelto a empezar y aquellos niños, hoy adultos, tendrán que enfrentarse a sus antiguos miedos y a su temido pasado. Han de volver a Derry para cumplir su promesa de acabar con “Eso”.

Además, si disfrutas de IT y de su payaso Pennywise tanto como nosotros no puedes perderte nuestro ciclo “¡Peligro, payaso!”, todos los domingos de Septiembre a las 15:30.

Te esperamos con lo mejor del rey del terror. El jueves 21 “tú también flotarás”.