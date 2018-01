Sucesos de lo más extraños ocurridos durante rodajes

Hay tantas películas de terror que se basan en hechos reales que aquí en DARK hemos perdido la cuenta. Pero, ¿qué ocurre cuando sucede al revés y la ficción se convierte en realidad con los escenarios de las películas convirtiéndose en víctimas de sucesos paranormales y ocurrencias extrañas? Quédate fascinado con las siguientes historias de sucesos paranormales que demuestran que cuando la realidad y la ficción se cruzan, la verdad es infinitamente más aterradora que la ficción.

EXPEDIENTE WARREN: THE CONJURING (2013)

Como bien conoceréis, EXPEDIENTE WARREN es una película de terror sobrenatural basada en la historia real de la familia Perron y la inexplicable actividad paranormal que experimentaron en su hogar familiar durante la década de 1970.

Durante el rodaje, la familia visitó la película varias veces, con la excepción de Carolyn, la esposa y madre de la familia, que se negó a acercarse al set. Y que razón tenía ella ya que varios del equipo de la película confesaron haber vivido experiencias fuera de lo estrictamente racional durante la producción. Una vez, mientras la familia Perron estaba de visita, un fuerte viento parecía rodearlos y soplar por el set a pesar de que los árboles cercanos no se movían. En ese mismo instante, Carolyn, que estaba en su casa en Atlanta, sintió una presencia extraña y maligna en la casa poco antes de caerse y tuvo que ser llevada al hospital.

En otro momento, James Wan, el director de la película estaba trabajando por la noche en su oficina cuando su perro empezó a gruñir sin motivo aparente pero notó que se estaba centrando en una entidad invisible en la esquina. A pesar de que Wan no veía nada, la cabeza del perro se movió, “como si estuviese persiguiendo algo que no estaba ahi…”

THE POSSESSION: EL ORIGEN DEL MAL (2012)

THE POSSESSION: EL ORIGEN DEL MAL es una película de terror sobrenatural producida por Sam Raimi. Se basa en una historia real y la presuntamente embrujada “Caja Dybbuk”, el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que supuestamente se encuentra habitado por un Dybbuk; un espíritu judío.

El protagonista de la película, Jeffrey Dean Morgan, a pesar de ser escéptico, relató varios ejemplos, cosas extrañas que sucedieron durante el rodaje: Las luces se apagarían constantemente aunque el equipo técnico no encontró ningún tipo de fallo eléctrico. Brisas frescas soplarían por los sets sin una fuente clara.

Pero el incidente más extraño fue un incendio que estalló en un almacén donde se albergaban todos los accesorios de la película. Después de una investigación, un equipo de expertos en incendios confirmó que no había habido ningún fallo eléctrico. Uno de los elementos que se quemó fue la caja Dybbuk de la película. Y cuando los dueños de la verdadera caja acordaron llevarlo al set, nadie quería quedarse al lado de ella. Y con mucha razón…

LA MORADA DEL MIEDO (2005)

Aun siendo un remake del original de 1979, el hecho de que fuera una nueva versión no significaba que escaparía a la maldición. De una manera muy extraña, cuatro semanas antes del estreno de la película, los técnicos hallaron el cadaver de un pescador en la orilla del set. Supuestamente, el hombre había muerto ahogado y la corriente lo arrastró hasta esa zona. El actor Ryan Reynolds también reveló que, sin ninguna explicación, se despertó una y otra vez a las 3.15 am, la hora a la que se produjeron los asesinatos, algo que también experimentó George Lutz, el hombre en el que se basa el personaje de Ryan. Y si eso ya no era lo suficientemente extraño, Lutz, murió de repente en 2006 a los 59 años de edad.

