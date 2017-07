¡Ten cuidado con lo que deseas! Entrevistamos a Joey King y Ki Hong Lee sobre ‘SIETE DESEOS’

Los deseos mortales están de vuelta en los cines, como ocurrió en los años 80 y 90 con taquillazos como PACTO DE SANGRE de Stan Winston y WISHMASTER de Robert Kurtzman. Próximamente, disfrutaremos del demonio de los deseos, Ryuk, en el último proyecto de Adam Wingard, la muy esperada adaptación de DEATH NOTE que se estrenará en Netflix este agosto, pero antes, estamos de “suerte” con otro estreno, SIETE DESEOS, dirigido por el cinematógrafo y la mano derecha del mítico James Wan, John R. Leonetti.

Con un guión de Barbara Marshall (VIRAL) y protagonizada por Joey King (“Fargo,”EXPEDIENTE WARREN), Ryan Phillippe (SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO), Ki Hong Lee (EL CORREDOR DEL LABERINTO), Shannon Purser (“Stranger Things”) y Sydney Park (“The Walking Dead”), SIETE DESEOS relata la inquietante historia de una joven de 17 años, Clare Shannon (King), quien descubre una vieja caja de música con una inscripción que promete conceder los deseos de su dueño, pero usar dichos deseos tendrá un alto y sangriento precio….

Con motivo del estreno inminente de la película (el próximo 21 de julio), DARK se atrevió a abrir la caja de música con Joey King y Ki Hong Lee para descubrir las oscuras sorpresas que se encuentran en su interior…

DARK: Joey, has actuado en películas de terror desde que eras muy joven. ¿Cómo acabaste en este mundo y el hecho de haber trabajado con James Wan en EXPEDIENTE WARREN te ayudó a trabajar de nuevo con su director de fotografía, John R. Leonetti ahora en SIETE DESEOS?

Joey King: tenía siete años cuando hice QUARANTINE, pero no sé, la verdad. He trabajado en películas de varios géneros y lo que más me motiva es poder mostrar a la gente mi capacidad de abordar papeles muy diferentes, pero he sido súper afortunado de haber podido participar en una serie de películas de terror que han tenido mucho éxito.

Al haber trabajado en EXPEDIENTE WARREN, no tuve que hacer ningún casting. Jon se acordó de mi y me llamó para ver si me acordaba de él y si me interesaba el papel protagonista. Trabajar con él fue asombroso y estoy feliz de repetir esa experiencia.

Y cuando leí el guión de SIETE DESEOS me entraron escalofríos y me pareció un arco narrativo fantástico y un desafío difícil, pero al mismo tiempo interesante interpretar este personaje que estaba sufriendo en silencio por las tragedias de su pasado y que es seducida y poseída por esta caja que la convierte en un monstruo.

DARK: Ki Hong, el cine de terror es relativamente nuevo para ti, ¿qué te atrajo de este proyecto?

Ki Hong Lee: Desde luego el terror era algo que tenía ganas de tachar de mi lista de “cosas que hacer antes de morir” y tuve la oportunidad de hacer un casting para John R. Leonetti y me di cuenta al instante que él era una persona realmente amable y positiva. Luego me enteré de que Joey King iba a ser parte del proyecto y para mi, poder tener la oportunidad de trabajar con ella ha sido increíble. Una vez en el escenario, intenté probar muchas cosas diferentes y John siempre se me acercaba con elogios o con críticas constructivas y creó un ambiente donde me sentía cien por cien seguro.

DARK: ¿Pudiste ensayar mucho para crear la química necesaria, sobre todo entre los protagonistas quienes son amigos del colegio?

KHL: No tuve mucho tiempo para poder prepararlo con Joey, pero eso demuestra lo profesional que es ella ya que llegando sólo 20 minutos antes de empezar el rodaje nos daba tiempo de sobra para compartir nuestras ideas, sacar conclusiones constructivas e ir jugando con nuestras decisiones ya delante de la cámara.

JK: Lo hemos pasado genial todos. Sydney Park era tan, tan divertida. Siempre hacía reír a la gente. Shannon Purser es una gran persona en la que se podía confiar y salimos por ahí muchísimas veces. Tiene todo lo que alguien puede pedir de una amiga. Y Ki Hong era mi mejor amigo durante el rodaje con quien más tenía que trabajar y era el compañero perfecto para ayudarme a soportar escenas tan duras.

DARK: ¿Y cómo fue vuestra relación con otra estrella de la película, la caja de los deseos?

JK: Más complicado imposible. Es mil veces más difícil que trabajar con actores de carne y hueso. Tienes que prepararte de una forma muy distinta para actuar con un objeto inanimado. Sé que sólo se trataba de una caja cuando estábamos grabando pero el diseño le da muchísima personalidad y la verdad es que nos daba miedo. Se mire como se mire, nuestras escenas con la caja eran las más importantes ya que la verdadera protagonista es ella.

DARK: La película aborda el difícil tema del “bullying.” Es una película de fantasía, pero aun así tiene que abordar estos temas con muchísima delicadeza, algo que creo que SIETE DESEOS consigue.

KHL: Ésta película podría haber optado por un camino más fácil, sobre una chica egoísta que sólo pide sus deseos y la gente acaba muriendo en circunstancias horribles, pero me gustó mucho que el guión tocara ese tema y demuestre lo difícil que puede llegar a ser el colegio hoy en día. Es mucho peor ahora que hace 10 o 20 años por culpa de las redes sociales y los móviles. Pienso que incluir unas escenas sobre el bullying, aunque sean pocas, ayudan a dar un resultado aún más realista y potente donde el público que va a ver este tipo de películas se sentirá identificado con la desesperada situación de la protagonista y además hay mucho para aprender sobre el mundo en el que viven los quinceañeros hoy en día. Es tan difícil para la generación Y crecer con tantos puntos de vista tan dispares y tan accesibles gracias a internet. No hay duda que estamos viviendo una época especialmente extraña y complicada.

JK: Os puedo asegurar que la película no defiende el bullying en absoluto. Estamos tratando de dar a conocer cómo muchos chicos son víctimas de acosos todos los días y creo que aunque estamos ante una película con ganas de asustaros mucho, también estamos lanzando un mensaje muy, muy importante.

SIETE DESEOS llega a nuestras pantallas a partir del 21 de julio…