The Rake, ¿leyenda urbana o realidad?

El mundo de los creepypasta está lleno de cuentos de terror elaborados por parte de fanáticos compartidos a través de Internet con la intención de asustar o inquietar al lector. Aunque la mayoría están basados simplemente en una imagen o en un texto con pocas pruebas materiales, hoy te vamos a contar una historia que está respaldada por muchas evidencias históricas por todo el mundo.

Se trata de The Rake (El Rastrillo), una amenaza sobrenatural muy parecida al Slender Man, y su leyenda afirma que cualquiera que establezca un contacto visual con él se convierte en su víctima ya que sus ojos son malvados y cargados de energía maligna en busca de almas para absorber y seguir afianzando su poder en el mundo real.

Se dice que es casi imposible escapar de The Rake ya que no se trata de un espíritu espiritual, sino de un alma con energía negativa que una vez que elige a su víctima no descansa hasta lograr su objetivo y es capaz de buscarte allá donde estés. A veces pasan meses, otras veces años hasta que finalmente decide irse a asustar a otra persona.

Como hemos dicho, existen muchas historias aterradoras sobre The Rake a lo largo de la historia, y aunque muchas de ellas contienen escasa información, todas comparten varios datos comunes que les da más credibilidad:

Hay una carta escrita por una víctima en la cual ora por su amigo después de haber oído a la criatura mencionar su nombre. Otra historia cuenta de una mujer que sobrevivió a un encuentro con The Rake, pero su familia no tuvo tanta suerte. Se despertó en medio de la noche con su marido mirando fijamente a algo al final de la cama. Miró hacia arriba y allí estaba. La criatura. The Rake le estaba devolviendo la mirada a su marido, acercándose a él poco a poco hasta que estaba a un pie de distancia. De repente, salió a todo correr hacia la habitación de la hija. La madre gritó y corrió tras él. Encontró el interruptor de la luz y vio sangre. Su hija había sido gravemente herida y sus últimas palabras fueron “Él es el Rastrillo”. Esa misma noche su marido se marchó y acabó conduciendo su coche hasta el fondo de un lago cercano. Una de las más conocidas historias de The Rake hace alusión al suicidio de una joven adolescente que tomó la decisión de quitarse la vida como la única solución para escapar de las continuas apariciones de éste desagradable ser. Así lo describe en su nota suicida, que fue encontrada por una de sus amigas. Otra, es una historia que se remonta al año 1880; En éste caso, la bitácora de un marinero describe una horrible criatura humanoide de piel rugosa y aceitosa que se le presentaba de noche en la soledad de su camarote y sin dirigirle ni una palabra lo induce a cambiar el curso de su barco para volver a Inglaterra.

Pero no fue hasta hace poco que la leyenda llegó a ser conocida como uno de los creepypasta más aterradores a raíz de una historia contada en primera persona, que describe una visita de ese ser humanoide que hizo cundir el pánico durante el verano de 2003 en el noreste de los Estados Unidos .Esa historia acabo engendrando más relatos por la zona y en casi todos los casos, las historias eran idénticas, con la aparición de una extraña criatura humanoide que apareció sentada al final de la cama.

Fue todo una gran noticia en los medios locales hasta que de repente ocurrió un ‘apagón informativo’, como si la gente implicada tuviera miedo de que “él” pudiera descubrirles. De hecho, se dice que los pocos que no borraron todos sus rastros de haber visto a la criatura desaparecieron de forma misteriosa y sólo un reguero de su sangre y unas marcas de arañazos en la cama y en el suelo quedaron como evidencia de la brutal forma en la que fueron destripados por las garras afiladas de The Rake.

A raíz de todos los informes de los avivamientos, hay muchas especulaciones sobre lo que el Rake podría ser, que van desde un experimento de alta confidencialidad que se ha ido de las manos de los científicos, hasta la idea de que puede ser un tipo de alienígena o demonio que asedia a sus víctimas. Los testigos describen a la criatura humanoide como que tiene la piel pálida o gris, unas garras o manos muy delgadas y largas, con ojos grandes y oscuros. Parece tener una mente, y en algunas documentaciones y encuentros muy antiguos con la criatura, dicen que puede hablar. Otros simplemente han dicho que parece un hombre desnudo o un extraño perro mutado.

Finalmente, para dar un ingrediente más sangriento al creepypasta, hay quienes afirman que The Rake se encarga de despedazar a las personas que no huyen. Si te atreves a enfrentarte al demonio, esa demostración de valentía hace que The Rake se enfurezca más y lance todo su poder destructivo sobre las personas.

Así que si alguna vez sientes una presencia a los pies de tu cama, o ves una sombra escondida en la oscuridad, te aconsejamos meterte dentro de las sábanas y, pase lo que pase, no abras los ojos, porque si lo haces, The Rake se te manifestará.

En próximas entradas seguiremos indagando en el inmenso y tenebroso mundo de las leyendas urbanas y las historias de terror basadas en hechos reales.

¿Conoces alguna? Cuéntanoslo en Facebook y le daremos cobertura en el blog.

Mientras tanto, te dejamos con 5 misteriosos encuentros con The Rake captados en video.