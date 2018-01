4 juegos paranormales que te atormentarán en sueños

¿Cansado de jugar a los típicos juegos de siempre? ¿Buscas algo más desafiante y emocionante? ¿Por qué no ahondar en lo paranormal para animar la cosa? Hoy en DARK hemos recopilado una lista de 4 juegos demoníacos y no tienes porqué ser un escéptico o un creyente para jugarlos. Siempre y cuando estás en busca de emociones fuertes todos son opciones muy apropiadas. Pero sólo una advertencia antes de empezar. Los que han probado los siguientes juegos paranormales nunca volvieron a lanzar los dados.

EL JUEGO DEL ARMARIO

El objetivo del juego del armario no es convocar a un simple espíritu o un fantasma, sino a un demonio. En resumidas cuentas, todo lo que tienes que hacer es meterte en un armario oscuro, levantar una cerilla sin encenderla y decir “Muéstrame la luz o condéname a la oscuridad”. Al oír cualquier susurro después, tienes que encender la cerilla lo más rápido que sea posible. Si no llegas a encenderla a tiempo se dice que algo te cogerá por la espalda y te arrastrará a la oscuridad para siempre. Lo mismo te pasaría si tienes la curiosidad suficiente para darte la vuelta para ver qué hay detrás de ti.

EL JUEGO DE LAS ESCONDIDAS (HITORI KAKURENBO)

De origen japonés, Hitori Kakurenbo es un ritual para contactar a los muertos en el que jugarás al escondite con una muñeca poseída por un espíritu. Necesitarás un peluche con dos brazos y piernas y tendrás que quitar todo su relleno y reemplazarlo con arroz junto con un trozo de una de tus uñas. Algunos dicen que él no debe ser una muñeca parecida a un ser humano porque el espíritu podría permanecer indefinidamente. Después tienes que coser la muñeca con un hilo rojo y envolver el hilo restante alrededor de la muñeca.

El siguiente paso consiste en darle un nombre a la muñeca, colocarla en una bañera llena de agua y dirigirte a tu escondite. Apague todas las luces, encienda la televisión y toma un sorbo de agua salada, pero no lo tragues. Repite el nombre del peluche unas tres veces y di: “es mi turno“ y tienes que salir de tu escondite para buscar a la muñeca, que ya no estará en la bañera donde la habías dejado.

Una vez que encuentres a la muñeca, debes tirar agua salada encima de ella, déjala secar, quemarla y después desechar todos los restos.

HUESOS SECOS

Al igual que Hitori Kakurenbo, Huesos Secos es un ritual en el que estarías jugando al escondite. Pero en vez de una muñeca, esta vez tu contrincante será un demonio.

Lo que necesitarás para este juego es un baño con espejo, una vela y unas cerillas. Sólo se puede empezar a jugar a las 12:01 en punto, después de asegurarse de que estás solo y que has cerrado todas las puertas y ventanas de casa. Ahora vete al baño y mira tu reflejo en el espejo mientras escuchas a tu alrededor. Si oyes algo, sal de la casa pitando, ya que quiere decir que el demonio ya anda por ahí. Si hay un silencio mortal, entonces permanece quieto y enciende la vela con una cerilla y deja que ésta se consuma. Túmbate en el suelo y di en voz alta: “Sé que estás ahí y te doy la bienvenida a mi casa. Ven ahora”. Luego ve a la habitación más grande de tu casa y espera un crujido que indica que el juego ha comenzado. Si logras esconderte hasta las 3:00 habrás ganado puedes pedir un deseo que se cumplirá el día siguiente. Pero debes terminar el ritual diciendo: “Gracias por jugar, pero por favor vete ahora. Ya no eres bienvenido”… y asegúrate de que tu deseo no sea dañino para nadie…

EL JUEGO DE LA MEDIANOCHE

Y terminamos la lista con el juego paranormal más conocido. Según la leyenda, el juego de la medianoche era un antiguo ritual pagano que se utilizaba principalmente como castigo para aquellos que violaron las leyes de la religión pero se dice que el ritual aún funciona hoy en día y representa un peligro para la cordura e incluso la vida de quien lo realiza… El ritual debe realizarse a medianoche y necesitarás una vela, papel, cerillas o un mechero, algo para escribir, una puerta de madera… y una gota de tu sangre.

Antes de empezar tienes que escribir tu nombre completo en un papel, dejar caer en él una gota de sangre. Entonces tienes que encender una vela, pegar el papel en una puerta de madera y apagar todas las luces… Toca la puerta 22 veces, abre la puerta, apaga la vela, cierra la puerta y enciende la vela de nuevo. Ahora, el hombre de media noche está en tu casa y si consigues evitarle hasta las 3:33, habrás ganado. Si no es así y te captura, se dice que sufrirás alucinaciones relacionadas con tus peores miedos y que el Hombre de Medianoche arrancará todos tus órganos uno por uno….