5 de los pasajes del terror más perturbadores del planeta

Los humanos se han estado asustando a sí mismos y a los demás desde tiempos inmemoriales utilizando un sinfín de recursos desde los cuentos, el cine, las montañas rusas hasta los deportes extremos por citar sólo algunos. Pero si el miedo es una respuesta de supervivencia natural a una amenaza o peligro, ¿por qué hay personas que buscan experimentar esta sensación y disfrutan sentir miedo?

La respuesta no es fácil, ya que cada uno busca experiencias extremas por razones muy distintas: para establecer la unidad de un grupo, para preparar a los niños para la vida en este mundo tan aterrador y, por supuesto, para controlar nuestro comportamiento.

Un negocio que está en auge ahora es el negocio de las atracciones de terror con su mezcla de morbo y curiosidad y, por supuesto, esa sensación de seguridad que nos deja en el cuerpo después cuando se acaba el miedo. Si lo que te va es pasar miedo entonces la lista de hoy está hecha a medida para ti.

Te presentamos algunos de los mejores pasajes del terror del planeta…

Farmaggedon (Reino Unido)

Creada por Mark Edwards, esta experiencia inolvidable en Ormskirk, Inglaterra atrae a miles de visitantes cada año. Con más de 90 monstruos esperando para saborear tu carne, unos efectos especiales comparables a las películas de Hollywood, maquillaje profesional, el parque ofrece cinco atracciones diferentes para elegir: Contagion 3D, The Meat Locker, Terror on the Farm, The Foundry y Zombie Outlaw, este último una experiencia inmersiva de paintball contra hordas de zombies.

Con tanto en el menú, no es de extrañar que Farmaggedon siga siendo una de las noches más aterradoras que jamás haya experimentado en el Reino Unido.

The Ghoullog (EE.UU.)

El equipo detrás de The Ghoullog está tan comprometido con dar a los visitantes su experiencia más aterradora que han logrado uno de los mejores resultados de efectos especiales y maquillaje que hayamos experimentado.

La experiencia dura unos 50 minutos y se desarrolla en un espacio interior de más de 15,000 pies cuadrados que consiste en una serie de habitaciones oscuras, laberintos y ‘lugares desconocidos‘, además de una zona al aire libre que lleva a los desprevenidos por un bosque oscuro lleno de sustos y gritos.

Survival Zombie (España)

El equipo de WRG World Real Games, es el que hace posible cada fin de semana los eventos de Survival Zombie, una experiencia inmersiva que nos da la posibilidad de cumplir nuestros deseos más macabros e irracionales por nada más y nada menos de 8 horas.

Cada semana, Survival Zombie conquista una ciudad española, convirtiéndola en el escenario de una película de terror post-apocalíptico, en el que los participantes deben procurar luchar con los “buenos” y ganar a los “malos”. Y todo ello con la suficiente estrategia como para evitar que nuestros adorables zombies les impidan conseguir sus objetivos.

Con un equipo de maquilladores de 51 personas especializadas, no escatiman en detalles, creando cada evento como si de una película se tratara. Además, durante el transcurso del juego y si los participantes son alcanzados por “el eje del mal” y pasan a ser zombies, tienen la posibilidad de caracterizarse como tal para vivir la experiencia desde el otro lado.

The Dent Schoolhouse (El colegio Dent) (EE.UU)

En 1894, se abrió una escuela pública en Cincinnati. Charlie, el conserje de la escuela asesinó a varios niños ahí mismo y dejó los cadáveres en su sótano. Es por esa misma razón porque ‘The Dent Schoolhouse’ es tan frecuentada. Es una casa embrujada de verdad. Charlie es real y la muerte de los niños no es una simple leyenda urbana. Esta atracción abre las puertas cada Halloween para aquellos que quieran explorar sus pasillos maldecidos. El personal, altamente calificado y profesional, son los verdaderos héroes aquí. Son todos unos expertos en asegurar que el lugar sea aún más embrujado. Galardonada como una de las atracciones más perturbadoras de los Estados Unidos por Hauntworld.com, Haunted Attraction Magazine y America Haunts, si quieres experimentar sustos en una verdadera casa embrujada, esta es una visita obligada.

Blackout (EE.UU)

Y nuestra última parada es el paraje más conocido y el más polémico de todos.

Blackout, también conocido como Blackout Haunted House, es una experiencia de terror 100% inmersiva que fue creada por Josh Randall y Kristjan Thor en 2009, y es la antítesis de la casa embrujada tradicional que todos conocemos. Frustrados con la falta de experiencias realmente inquietantes, Randall y Thor idearon Blackout y el primer ‘evento’ se llevó a cabo en Nueva York pero tuvo tanto éxito que el negocio no tardó en expandirse a Los Ángeles. Tanto Randall como Thor dicen que, para ellos, Blackout es más bien una “actuación artística que una casa embrujada”.

Los participantes tienen que firmar una exención de responsabilidad antes de acceder a la experiencia, ya que los artistas de Blackout tienen todo el derecho de tocar e interactuar físicamente con los participantes, aunque los participantes no pueden tocar a los actores durante la actuación. Los sustos de la atracción varían según la ubicación y también cambian con el tiempo para asegurar que los clientes vuelven de nuevo. Y para darle un toque más personal, al comienzo de cada evento, uno de los actores puede preguntar a los participantes sobre sus peores miedos, que luego serán implementados a la actuación para que todo sea aún más aterrador. Y no, la cosa no acaba ahí. Los participantes tienen que deambular solos por el evento en vez de ir en grupo y tampoco pueden hablar… aunque sí se les permite gritar.

Al generar tanto eco en los medios, se rodó un documental en 2015 titulado THE BLACKOUT EXPERIMENTS que revela ciertos aspectos espeluznantes del evento con entrevistas con varios fans que han vuelto a repetir experiencias Blackout una y otra vez. Randall y Thor limitaron su participación con la película, ya que querían que el evento conservara el mayor misterio posible…