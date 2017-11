5 remakes insólitos de Bollywood de los taquillazos de terror

No hace falta ser un forofo del cine internacional para saber que el cine indio produce muchísimas más películas al año (alrededor de 1000) que la industria americana (menos de 500). Dicho esto, aunque este alto rendimiento de Bollywood es más que impresionante, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de sus producciones son inspiradas, o casi calcos, de muchas películas estadounidenses.

Una película de Bollywood que fue noticia hace un par de meses fue WOH, una versión hindi televisada de la novela “It” de Stephen King que consistió en nada más y nada menos que en 52 episodios. Por consiguiente, fuimos en búsqueda de otras películas de terror inspiradas en taquillazos de terror de Hollywood, tropezándonos con muchas más de lo que esperábamos encontrar. Y mejor aún, lo que le falta a las películas indias en términos de originalidad está más que compensado con locura, irracionalidad y sus encantadoras sesiones de canción y baile. Así que, sin más demora, te presentamos 5 formas en que Bollywood ha dado un giro a algunas de las películas de terror más icónicas de los Estados Unidos …

MAHAKAAL (1993) – Inspirada en PESADILLA EN ELM STREET

En primer lugar tenemos a MAHAKAAL (también conocida como THE MONSTER), dirigida por Shyam Ramsay y Tulsi Ramsay. Siguiendo una trama casi idéntica a la obra maestra del desaparecido Wes Craven, hay una serie de cambios que hacer que valga la pena verla, como por ejemplo cambiar el suburbio estadounidense por una zona de alta clase en la India y el villano no tiene tanta labia como nuestro querido Freddy; de hecho no tiene ni una sola línea de diálogo. Ah, y por supuesto, los protagonistas se ponen a cantar y a bailar canciones en los momentos menos adecuados como si todos padecieran de un caso grave de amnesia.

Otra cosa a destacar es que una de las muertes menos populares en la saga Elm Street es la de Rod Lane en la cárcel pero aquí os espera un asesinato mucho más perturbador que en la original.

Con una duración de casi dos horas y media (una hora más que la película original) un fan de la versión Bollywood logró unir los mejores momentos en un vídeo de 11 minutos que te dejamos abajo, aunque la película está disponible en DVD que fue lanzado en los Estados Unidos por Mondo Macabro en 2009.

SANGHARSH (1999) – Inspirada en EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Literalmente traducido como “lucha”, SANGARSH fue dirigida por Tanuja Chandra y escrita por Mahesh Bhatt, quien se inspiró en una de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos, EL SILENCIO DE LOS CORDEROS que logró obtener cinco premios de la Academia de Artes.

Hannibal Lecter era un hombre muy sabio pero confinado en el psiquiátrico Baltimore por crímenes de canibalismo, pero era imposible tener un actor desi haciendo el papel de un canibal. Como consecuencia, para el “remake” no oficial, Bhatt le da un giro al guión para crear un equivalente indio de Hannibal, Aman Varma, que no tiene impulsos de comer carne humana. Y no sólo eso, sino que tampoco es culpable de los delitos de los que se le acusa. Ah, y un pequeño detalle más: mientras el Agente Reet Oberoi se espanta al conocer Varma, se acaban enamorando locamente.

Sin revelar demasiado, pero para que te quedes con ganas de ver la película, sólo deciros que hasta hay una escena en la que “Hannibal” fantasea con correr en la nieve para encontrarse con el “Agente Starling” y acaba oliendo su brazo como un perro (ver el vídeo abajo). Si tanto romance no te llama, te alegrará saber que la mayoría de los críticos elogiaron la película por su sobredosis de asesinatos, torturas y peleas; unas escenas brutales que dejarán huella durante mucho tiempo.

RAGINI MMS (2011) – Inspirada en PARANORMAL ACTIVITY

“La película romantica más aterradora”

RAGINI MMS es una película de found footage dirigida por Pawan Kripalani que fue inspirada por dos cosas: la película de terror de 2007 PARANORMAL ACTIVITY de Oren Peli y en las experiencias reales de una niña de Delhi llamada Deepika.

Cuando se estrenó la película causó indignación pública por su “mal gusto”, e incluso algunas cintas fueron retiradas de algunos cines debido a su contenido “barato y vulgar”. La chica en que se basó la cinta también denunció a la producción unos pocos días antes del estreno, ya que ella había compartido su historia con los productores con la condición de que ella podía ver la película antes de que estuviera disponible para el público.

La película traslada los eventos de PARANORMAL ACTIVITY a una cabaña donde una pareja de jóvenes toman un descanso del ajetreo de sus vidas rutinarias para pasar un fin de semana romántico. Todo va sobre ruedas con unas cervezas, buena música y buena compañía hasta que se enteran de que un fantasma vengativo reside en el lugar; el fantasma de una mujer que antes de morir fue acusada de ser bruja.

KUCCH TO HAI (2003) – Inspirada en SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO

“Este INVIERNO un escalofrío recorrerá por tu columna …”

KUCCH TO HAI (traducido literalmente como: Hay algo ahí) es una película romántica de suspense dirigida por Anurag Basu y Anil V. Kumar, y escrito por Rajeev Javehri y, aunque fue principalmente inspirada por LEYENDA URBANA (1998) está considerada por muchos como el remake de SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO (1997), aunque viene con su propio giro final, cosa que lo hace imprescindible en esta lista.

La película cuenta la historia de un profesor universitario que mata a su mujer y esconde su cuerpo en el campus de la universidad. Cuando un grupo de estudiantes es pillado haciendo trampa durante un examen, se atreven a meterse en el despacho del profesor a escondidas para falsificar sus notas. Pero, la última cosa que esperan encontrar es el cadáver de su esposa. Temiendo la posibilidad de ser detenidos por allanamiento y asesinato, su única opción es escapar de la ciudad e intentar olvidar todo lo sucedido. Pocos años después, los amigos se vuelven a encontrar en la boda de unos amigos mutuos y claro, el profesor sigue prófugo y está al tanto de lo que hicieron el último verano y ahora son ellos los que tiene en su punto de mira …

PAPI GUDIA (1996)- Inspirada en MUÑECO DIABÓLICO

PAPI GUDIA (traducido literalmente como: Muñeco Pecador) fue dirigida por Lawrence D’Souza y se inspiró en gran medida en la que es probablemente la saga de muñecas malvadas más popular de Hollywood, MUÑECO DIABÓLICO. A pesar del éxito rotundo de la versión dirigida por Tom Holland y escrita por Don Mancini, PAPI GUDIA fue un gran fracaso en la taquilla.

En la misma línea de la trama original, un asesino y practicante de magia negra, Charan Raj, también conocido como Channi (en vez de Chucky), transfiere su alma a una muñeca antes de morir y acaba sembrando el caos en las vidas de los nuevos dueños de la muñeca: un niño y su hermana mayor.

Aunque es casi una copia fidedigna del original, merece mucho la pena verla por su narrativa Bollywoodense pero sobre todo porque “Chucky” tiene un final muy distinto que lo que todos conocemos. Y también te invitamos a jugar en casa a ver cuántas veces ves las cuerdas de la marioneta malvada …

Mientras tanto te dejamos con un poco de magia negra:

Ahora te toca a ti. ¿Conoces alguna versión de Bollywood de los taquillazos de terror de Hollywood?