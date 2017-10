5 restaurantes temáticos donde no sabrás si comer o huir

A la hora de elegir qué y dónde comer, solemos optar por sitios recomendados por amigos, familiares o locales, establecimientos que mejor se adapten a nuestro presupuesto, o simplemente las que despierten nuestro interés por una razón u otra. Hoy vamos a explorar ese último aspecto ya que un restaurante deberá dejarte una experiencia inigualable y la verdad es que el sector hostelero es otra prueba más donde la imaginación del ser humano no tiene límites.

Las maneras más extrañas y maravillosas que la gente inventa para destacar de la competencia nunca dejarán de asombrarnos y, a continuación, te presentamos 5 establecimientos de lo más originales que son, o han sido, muy frecuentados pero desde luego, no son para todos los gustos…

Restaurante New Lucky (La India)

En la India, la creencia hindú de que la muerte no es sino una oportunidad de reencarnar, hace que el vivir, trabajar, o en este caso, comer en un cementerio sea una experiencia menos temible que para los occidentales.

Situado en la ciudad Ahmedabad, el restaurante New Lucky goza de una excelente reputación por todo el mundo, no sólo por su alta cocina, sino por las tumbas que se encuentran dentro. Gestionado por Krishnan Kutti Nair durante casi 40 años, el establecimiento fue construido sobre un antiguo cementerio aunque ya no se sabe a quién pertenecen las tumbas. Según el dueño, la mayoría de los consumidores dice que no le preocupa sentarse junto a las tumbas aunque si hay algunos que consideran que el establecimiento es una falta de respeto. Un restaurante no recomendado para los que padecen coimetrofobia (miedo a los cementerios).

El bar de HR Giger (Suiza)



El artista gráfico y escultor suizo H.R. Giger, muy conocido en el mundo del cine de terror por sus colaboraciones en sagas como ALIEN, POLTERGEIST y SPECIES, dejó un legado que trasciende formatos y generaciones, y que incluye el siguiente bar y museo situado en la ciudad de Gruyères.

Recibiendo visitas desde todos los rincones del planeta, el bar ofrece un entorno majestuoso que reproduce el estilo biomecánico de la saga ALIEN ya que el techo, las paredes, las sillas y todos los muebles han sido modelados por el propio artista.

El museo (que abrió sus puertas 5 años antes que el bar, en 1998) se sitúa en el castillo Saint-Germain , donde está albergada la colección más completa del artista del planeta, incluyendo pinturas, esculturas, muebles y sus diseños para muchísimas películas.

Dans Le Noir? (Varios países)

El siguiente en la lista, Dans Le Noir?, es una cadena de restaurantes diseñados para despertar los sentidos de sus clientes, haciéndoles revaluar por completo sus percepciones del gusto y el olfato. Nacido en Paris en 2006, la cadena lleva ya más de una década ofreciendo una experiencia singular: la de disfrutar de una comida “sorpresa” y conversar con desconocidos en total oscuridad.

Ideado por el empresario Edouard de Broglie quien es muy comprometido con causas sociales, lo que quiso lograr era un restaurante que pudiera llevar a sus clientes a la verdadera esencia del sabor, que les haga cambiar todas las ideas preconcebidas y les permita ver las realidades de la cocina. ¿Y tú? Te atreverías a comer totalmente a oscuras, sin saber lo que estás comiendo ni quien es la persona que tienes al lado? Si la respuesta es que sí, ahora la cadena tiene un restaurante esperándote en Madrid y Barcelona.

The Lock-up (Tokio)



Si tu idea de una noche de diversión es estar encerrado detrás de barrotes, no dudes en pasar por The Lockup la próxima vez que estés de viaje en Shinjuku donde serás bien recibido por los guardias de la prisión para acompañarte a tu mesa … una celda.

El menú sigue una temática de experimentos científicos y lo más popular del menú es un kit de química que te sirven para preparar tus propios cócteles con tubos de ensayo y pipetas.

Y si estás de suerte algunos de los monstruos disfrazados que corren por los pasillos de la “cárcel” entrarán para meter aún más miedo en el cuerpo. The Lock-up promete una noche de lo más terrorífica y divertida para cualquiera que se atreva a entrar!

Eternity (Ucrania)



Ideado por el personal de una funeraria local en la ciudad de Truskavets, el restaurante Eternity tiene un récord mundial de Guinness por ser el ataúd más grande del mundo. Amueblado con todo tipo de decoración fúnebre y unos cuantos ataúdes de tamaño normal, este establecimiento es sin duda el más morboso de la lista.

Si todo eso ya te parece mucho, espérate, que aún no hemos dicho lo que hay para degustar en el menú. Las sugerencias del chef incluyen el plato “Nos volveremos a ver en el Paraíso” o la “ensalada de cuarenta días”, este último haciendo alusión a un ritual de luto local que consiste en repetir la misa conmemorativa durante 40 días después de una muerte. ¡Un restaurante para pasarlo realmente de muerte!

¿Y tú? Conoces algún establecimiento que mezcla manjares con el miedo?