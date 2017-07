En agosto seguimos con el ciclo ‘Las últimas vacaciones’

En Agosto continuamos con las mejores películas de terror veraniego, para que nuestro género favorito nos acompañe durante todas las vacaciones.

Prepárate para pasar miedo todos los domingos de agosto a partir de las 15:30 en DARK.

DOMINGO 6 – SLASHER.COM (2017)

Después de una cita online, Jack y Kristy se van de escapada de fin de semana a una zona de bosques del Missouri más rural. Mientras se van conociendo, pronto descubrirán los horrores que el bosque esconde en su interior.

DOMINGO 13 – BASTARD (2015)

Un grupo de desconocidos, en el que todos tienen una oscura historia escondida, coincide en una casa apartada en el campo. A medida que cada uno va conociendo detalles de la vida de los otros se percatan que alguien les observa, alguien que supone una amenaza mortal y que está dispuesto a acabar con sus vidas.

DOMINGO 20 – THE EVIL IN US (2016)

Unos amigos se disponen a celebrar el 4 de julio por todo lo alto, bien provistos de alcohol y drogas. Lo que no saben es que las sustancias han sido manipuladas para convertir a todo aquel que las tome en un caníbal rabioso.

DOMINGO 27 – VISITORS (2003)

Después de haber completado tres cuartas partes de la vuelta al mundo navegando a vela en solitario, Georgina empieza a tener graves problemas que ponen en peligro la consecución de su meta. Las extremas condiciones del viaje en el pequeño barco provocan la aparición de visitantes fantasmagóricos. Georgina intentará averiguar si se trata de proyecciones de sus miedos y debilidades interiores o si son seres del más allá.

Si eres seguidor del género de terror de temporada, no puedes perderte ninguno de estos títulos.