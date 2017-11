DARK te desea una sangrienta Navidad

En DARK también queremos celebrar la Navidad a nuestra manera. Por este motivo, hemos preparado un ciclo especial para que puedas reunir a tu familia y amigos y disfrutar del cine navideño más terrorífico. Los protagonistas de nuestras historias, sin embargo, se verán en serios apuros para disfrutar de estas fiestas. El frío, la nieve y las noches de invierno pueden ser muy agradables cuando los vemos desde la ventana de nuestro hogar, al calor de la chimenea. Pero las cosas son distintas cuando estamos en medio de un lugar desierto, sin posibilidad de escapatoria y con el frío y la muerte al acecho.

LUNES 4: No abrir hasta Navidad (1984)

Es Navidad y un asesino anda suelto por las calles de Londres con un solo objetivo: asesinar a todo aquél que vaya disfrazado de ‘Papá Noel’. El psicópata lleva a cabo sus sangrientos crímenes en grandes almacenes e incluso en fiestas familiares. ¿Quién está detrás de estos brutales asesinatos? ¿Qué motivos le inducen a cometer tales actos? Scotland Yard va tras sus pasos pero cada vez que encuentra una nueva pista, ésta le lleva a una dirección errónea.

LUNES 11: Navidades negras (2006)

Se acerca la Navidad y las chicas de una fraternidad se preparan para pasar unos días con sus familias pero antes deciden hacer una fiesta. Durante la misma, las jóvenes reciben llamadas extrañas de un acosador, quien hace sonidos escalofriantes y en las que se oyen diferentes voces así como frases obscenas. Posteriormente, una de las chicas desaparece…

LUNES 18: Krampus: The Christmas Devil (2013)

Jeremy es un agente de policía que vive atormentado porque cuando era un niño fue secuestrado. Ahora, otros niños comienzan a desaparecer, y Jeremy encuentra semejanzas con lo que le ocurrió a él. Piensa que quizás no es un hombre quien está detrás de todo, podría ser una antigua criatura de la tradición navideña que castiga a los niños que se han portado mal. ¿Podrá Jeremy evitar que desaparezcan más niños?

LUNES 25: No abrir hasta Navidad / Negra Navidad / Krampus: The Christmas Devil & Krampus: The Devil Returns (2016)

DARK va a teñir de rojo el día de Navidad con un auténtico maratón de terror navideño. Tendrás la oportunidad de volver a ver las películas de este ciclo y despedir uno de los días más especiales del año con la criatura que protagoniza las peores pesadillas navideñas Krampus: The Christmas Devil & Krampus: The Devil Returns (2016).

En Krampus: The Devil Returns, el ex agente de policía Jeremy Duffin regresa para colaborar en la búsqueda de la criatura que castiga a los niños que han sido traviesos. A medida que el monstruo se vuelve más errático e impredecible, Jeremy descubre la verdad sobre la desaparición de su hija y comprende que algo desconocido le ha otorgado un poder para que cumpla con su destino.

Cada lunes de diciembre haremos que el frío invada tu hogar desde la pantalla de tu televisor con estas películas que te harán ver el lado oscuro y sangriento de la Navidad.