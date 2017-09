DARK TV patrocinador oficial del festival B-Retina

Ya tenemos casi encima la tercera edición del Festival B-Retina, que celebra el género cinematográfico de serie B, hasta el punto de ser el único Festival existente que hace alarde únicamente a este estilo cinematográfico. Y por supuesto en DARK no íbamos a dejar pasar la oportunidad de participar en algo así. Por ello, como único canal de televisión 100% terror en España, DARK TV será el patrocinador oficial del festival en esta tercera edición. Además pondremos nuestro nombre para el Premio a Mejor Cortometraje que lleva consigo 500 euros en metálico para el ganador.

Pero… ¿Qué se considera serie B? Originalmente, la serie B comprendía todas aquellas películas baratas que solíamos llamar “películas de domingo por la tarde”, que aprovechaban sobras de grandes producciones hollywoodienses de la época dorada para amenizar la siesta del último día de la semana.

Pero hoy en día esta definición ha cambiado considerablemente. En los años 50 se labra un nuevo significado para esta serie B, algo así como un laboratorio experimental descerebrado en el que muchos directores comenzaban sus primeros pinitos en el sector, huyendo de las barreras que imponían los productores más conservadores, y dando rienda suelta a la locura más aberrante y sin ninguna clase de tapujos, pasando a ser objeto de culto por un amplio sector del público que huye de los convencionalismos.

Esta libertad creativa hace que géneros como el terror se postren ante la serie B. No hay nada que ocultar aquí, el miedo más profundo o el gore más sangriento no serán censurados, y la acción más transgresora no se verá tan ocultada, todo siempre, por supuesto, bañado por el humor más ácido que da la puntilla al estilo.

Hablamos por tanto de un Festival que hará las delicias de los grandes seguidores de la serie B, además de traerse a casa a unos nuevos adeptos que se enloquezcan con las propuestas que trae.

El Festival tendrá dará lugar en el centro cultural de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat, desde el 15 al 17 de septiembre. ¿Quieres asistir? Muy atento a tu mail y nuestro perfil de Twitter (@DarkTV). ¡Sorteamos 5 abonos dobles para asistir!

Consulta las bases legales del concurso en Twitter aquí.