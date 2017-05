¡El 12 de mayo no te piedas nuestro Especial XXIII Fant Bilbao!

EN MAYO:

El Viernes 12 de Mayo finalizará la vigésima tercera edición del FANT Bilbao, festival fantástico de cine que cada vez está ganando más notoriedad dentro del panorama festivalero nacional.

Con motivo de la clausura del festival, DARK emitirá una ecléctica selección de películas que han sido proyectadas a lo largo de la historia del festival. El ciclo arrancará a las 13h50 con la emisión del corto “Hotel”, premiado en el festival.

Empezamos el nuestro especial XXIII Fant Bilbao con Hotel, a las 13:50.

Seguimos con El último hombre en la tierra a las 14:10. Tres años después del apocalipsis bacteriológico que asoló el planeta, el doctor Robert Morgan se ha convertido en el último superviviente de la especie humana.

La noche de los muertos vivientes llega a las 15:40. Mientras visitan la tumba de su padre, Bárbara y su hermano son agredidos por un desconocido que parece un demente o un asesino. Bárbara sobrevive, logra llegar hasta el coche y se dirige a toda velocidad a una granja cercana donde encuentra a otras personas en su misma situación.

A las 17:20 llega Los zombies paletos. En un bosque de Maryland aparece un bidón con residuos radioactivos. Un grupo de campesinos algo paletos destila su contenido y lo reparten entre sus vecinos. La población no tardará en sufrir mutaciones convirtiéndose en seres hambrientos de carne humana.

El vengador tóxico llega a las 19:00. Un día, dos gamberros del barrio captan a Melvin, un muchacho torpe y esmirriado, para que sea el objetivo indiscriminado de sus bromas. En una de sus jugarretas, el pobre chico acaba saliendo despedido por una ventana y yendo a parar a un montón de desechos nucleares.

Seguimos con The House on Pine Street. Jennifer y su esposo Luke regresan a su ciudad natal con la esperanza de encontrar un ambiente tranquilo para la inminente llegada de su nuevo bebé. Aunque Luke cree que la casa de Pine Street es el lugar perfecto, Jennifer no se siente del todo cómoda y no tarda en experimentar una serie de fenómenos extraños.

A las 22:25 se estrena The Demolisher. Bruce es un hombre que vive atormentado desde que su mujer, Samantha, vive pegada a una silla de ruedas. Ella era policía y durante un asalto relacionado con pandillas sufrió un accidente que la dejó parapléjica.

¡No te pierdas el especial XXIII Fant Bilbao, el viernes 12 de mayo a partir de las 13h50!