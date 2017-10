Entrevistamos al director de Hostile, Mathieu Turi

Si nos has estado siguiendo en el blog, ya sabrás que una de nuestras recomendaciones esenciales para la V edición del Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid es HOSTILE, el debut del cineasta francés, Mathieu Turi. Con su mezcla ambiciosa de drama conmovedora y escenas plagadas de acción en un mundo post apocalíptico, Turi tiene grandes esperanzas de haber establecido un nuevo estándar en el subgénero de las películas de criaturas y monstruos.

Con motivo de la proyección de HOSTILE este viernes, 27 de octubre, en Nocturna (y el sábado 28 en Londres en un evento especial de Halloween organizado por “Horror Channel Frightfest”), el director Mathieu Turi compartió con DARK su admiración por Quentin Tarantino, los desafíos que implicaba rodar en tres continentes y nos reveló su ‘hora mágica’…

DARK: Naciste en Cannes y el mundo del cine te ha rodeado desde siempre. ¿Cuándo supiste con certeza que querías ser director?

Mathieu Turi: Creo que esas ganas de dirigir siempre han estado ahí. Cuando era niño, solía robar la cámara VHS de mi padre para hacer mis “micro películas”. Por lo general, eran relatos de cómo mis juguetes de PARQUE JURÁSICO devoraban a mi perro o invadieron a mi jardín. Más tarde, empecé a rodar cortos más elaborados con mis amigos, en vez de estudiar. Poco después, vi BRAVEHEART y un vídeo de cómo la rodaron. Por primera vez, ya tenía muy claro que dirigir era lo que quería hacer para ganarme la vida.

DARK: Has ejercido como director de segunda unidad y asistente de dirección en muchos taquillazos: SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS, MALDITOS BASTARDOS, G.I. JOE. ¿De qué película o director crees que has aprendido más?

MT: Tarantino, sin lugar a dudas. MALDITOS BASTARDOS fue uno de mis primeros trabajos en el cine, y fui asistente del asistente del asistente. Pero cuando trabajas en el set de alguien a quien admiras, es una experiencia inolvidable. Aprendí que hay que amar lo que haces, y como director, hay que permanecerse enfocado en los actores y la escena. Es lo único que importa. Trabajar para Quentin Tarantino ha sido la mejor experiencia que he tenido como asistente de dirección.

DARK: ¿Dónde encontraste la inspiración para escribir el guión de HOSTILE?

MT: Muchas cosas. HOSTILE es como una mezcla de mis dos cortos (SONS OF CHAOS y BROKEN). La primera es una película post apocalíptica, de bajo presupuesto, mientras la segunda se trata de un romance en un ascensor. Y si hablamos de inspiraciones exteriores, diría que la principal ha sido “Soy Leyenda”, el libro de Richard Matheson. Es mi libro favorito y una obra maestra. Lo leo dos veces al año, y siempre acabo sintiendo emociones distintas cada vez que lo leo. A parte de eso, también soy muy fan del videojuego “THE LAST OF US“. Tiene un poco de todo: una historia perfecta, que está centrada en los personajes pero en un contexto post-apocalíptico muy original, con criaturas jamás vistas, y el final es mágico. Me encantaría ver una adaptación cinemática del juego, pero sería complicado.

DARK: HOSTILE conduce a una maravillosa epifanía emocional. ¿Siempre fue tu intención construir una historia que nos llevaba a ese momento que rara vez vemos en una película de zombis?

MT: De hecho, es la primera escena que me vino a la mente antes de escribir el guión, y, sin estropear la película con spoilers, también fue el mejor momento en el set. Fue uno de esos momentos mágicos: la luz natural exacta que necesitábamos en ese momento (los cinematógrafos lo llaman la “hora mágica”). El equipo se quedó sin palabras, y en mi mente, ya sabía que todo lo que habíamos rodado ahí iba a funcionar a la perfección. A menudo, como director, tienes que esperar hasta que llegues a la sala de edición para estar cien por cien seguro de que una escena funciona, pero en esta ocasión estaba claro en el mismo momento del rodaje.

DARK: Nada de esto funcionaría a menos que te importen los personajes, sobre todo Juliette. ¿Cambió mucho su historia desde el primer borrador hasta el último del guión?

MT: Escenas enteras no, pero el diálogo y las acciones sí que cambiaron mucho. Soy un director a quien le gusta mucho colaborar con sus actores, y quiero que investiguen a sus personajes, que prueben cosas, que fracasen a veces para aprender, pero que siempre intenten ir más allá de lo normal. Y lo hicieron, todo el tiempo.

La verdad es que Brittany (Ashworth) ideó mucho de la historia que había detrás de su personaje, Juliette. Le di algunas intenciones, pero le pedí que buscara una historia personal: Las razones porque ella vino a Nueva York y qué sucedió en los primeros años de su vida después del apocalipsis. Hablamos mucho sobre eso, cosas muy detalladas que sólo ella y yo sabemos. ¡De hecho, sería muy fácil hacer una precuela! Nunca se sabe.

DARK: Nos encanta Javier Botet, que no para de salir en todo últimamente, cosa que nos alegra. ¿Qué aportó a su papel de muerto viviente que nadie más tiene?

MT: Dos cosas: La primera es obvia, y es por eso que sale en tantas películas (REC, MAMÁ, ALIEN: COVENANT, IT). Tiene un cuerpo increíble y lo usa como magia. Verle trabajar es una locura. Los movimientos que hace; esa forma en que se mueve su cuerpo tan delgado. Él es una obra de arte. Y luego, la segunda cosa: Es un actor muy bueno, y eso es imprescindible para ese tipo de papel. Ni te puedes imaginar lo difícil que es expresarte bajo tanto maquillaje .Y Javier lo hace a la perfección.

DARK: Como HOSTILE es tu primer largometraje como director, ¿Cuál fue el mayor reto al que no esperabas encontrarte?

MT: ¡Que tienes que dormir un mes entero para recoger fuerzas después! Pero hablando más en serio, diría que fue muy difícil cambiar de un equipo a otro, ya que sólo tuvimos 24 días de rodaje, en tres continentes diferentes. Tuvimos una unidad en Nueva York, otra en Marruecos y otra en París, cada una compuesta de diferentes equipos, oficinas de producción, preparaciones, etc. Pero, por otro lado, ha sido una aventura asombrosa, y tuve la oportunidad de trabajar con todas esas personas increíbles.

DARK: ¿Tienes intención de seguir contándonos historias de terror o tienes ganas de probar tus dotes en otros géneros? ¿Puedes contarnos en qué estás trabajando ahora?

MT: Yo diría que HOSTILE es una especie de película de dos géneros muy distintos; me encanta cruzar fronteras. Pero me encanta el terror, la ciencia ficción, las películas de suspense y estoy trabajando en un proyecto muy loco ahora mismo. Espero poder anunciarlo de forma oficial dentro de poco, pero lo que puedo decir ahora es que es una mezcla de ciencia ficción y terror con un concepto único. Estamos en la fase de casting ahora, trabajando con los mismos productores en FullTime Films, y tenemos previsto rodar la película en primavera. Tengo muchísimas ganas de hablar sobre ella, y espero poder llevarla a muchos festivales el año que viene.

HOSTILE se proyectará en NOCTURNA este viernes, 27 de octubre y un día después en un evento especial organizado por el Horror Channel FrightFest para Halloween 2017 en Londres.